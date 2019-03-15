Всем бы так в 50 лет: Валерия похвасталась шикарной фигурой в бикини

Валерия и ее муж Иосиф Пригожин вернулись из отпуска: супруги провели несколько дней на Мальдивах. Продюсер специально подгадал так, чтобы устроить семейный отдых на женский праздник — вместе с женой они отметили на острове 8 марта. В тропическом раю супруги решили устроить себе цифровой детокс и не пользовались Интернетом. Зато теперь, вернувшись в Москву, Валерия решила показать поклонникам отпускные снимки. Певица опубликовала в Инстаграме несколько фото в бикини.

- Наконец села разбирать фотографии с отдыха. Какая же красота на Мальдивах! Самое приятное, что практически устроила там себе цифровой детокс, в сети появлялась крайне редко, зато теперь буду обрушивать на вас поток фотографий, - написала артистка на своей страничке.

valeriya Продолжаю делиться фотографиями из отпуска.

На снимках Валерия позирует в миниатюрном бело-розовом бикини: певица сфотографировалась на яхте и в бассейне. Поклонники немедленно забросали ее комплиментами: в этом году артистка отметила 50-летний юбилей, но на всех без исключения кадрах выглядит стройной и подтянутой, словно 20-летняя студентка. Сохранять отличную фигуру звезде помогает ее любимая йога (Валерия не пропускает тренировки даже на отдыхе) и правильное питание. Певица ест мало мяса, предпочитая ему более легкие рыбу и морепродукты. В ее рационе много овощей — свежих и запеченных на гриле. Под строгим запретом у исполнительницы выпечка, сахар и газированные напитки.

В свои 50 Валерия выглядит как 20-летняя студентка. Фото: Инстаграм.

На Мальдивах Пригожин и Валерия остановились на шикарном курорте One&Only Reethi Rah. Отдых здесь не дешев: пять дней в этом пятизвездочном отеле на двоих обойдутся почти в миллион рублей. Гости курорта живут в отдельных виллах на воде, каждая из которых строит от 320 тысяч рублей за ночь. Судя по всему, Иосиф решил не экономить на любимой и устроить ей райский отдых. И, похоже, сюрприз удался.

- Вот такое селфи сделали 8-го марта. Это был лучший праздник в моей жизни. Любимый, спасибо! - поблагодарила Валерия мужа, поделившись в Инстаграме нежной фотографией с ним в обнимку.

prigozhin_iosif Счастливы вместе, и пусть весь мир подождёт. @valeriya

Пригожин не остался в долгу и тоже опубликовал на своей страничке в соцсети фото Валерии в бикини.

- Сегодня годовщина нашего знакомства. Ровно 16 лет назад я взглянул в глаза этой волшебной женщины и утонул в них, - рассказал продюсер.

Иосиф Пригожин тоже похвастался снимком красавицы жены.

Напомним, Приожин сделал Валерии предложение спустя год после знакомства: пара поженилась в 2004 году. У певицы уже были трое детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным. Недавно артистка назвала своего первого мужа в Инстаграме «садистом-вегетарианцем» (Шульгин не ел мяса, и требовал того же от жены и детей). Брак с ним был очень несчастливым: композитор избивал жену, и она ушла от него, не выдержав постоянного домашнего насилия.