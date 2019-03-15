2019-03-15T21:46:02+03:00
Звезды

Всем бы так в 50 лет: Валерия похвасталась шикарной фигурой в бикини

Певица поделилась снимками с отдыха на Мальдивах [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Певица поделилась с поклонниками снимками из отпуска на Мальдивах. Фото: Инстаграм.Певица поделилась с поклонниками снимками из отпуска на Мальдивах. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Валерия и ее муж Иосиф Пригожин вернулись из отпуска: супруги провели несколько дней на Мальдивах. Продюсер специально подгадал так, чтобы устроить семейный отдых на женский праздник — вместе с женой они отметили на острове 8 марта. В тропическом раю супруги решили устроить себе цифровой детокс и не пользовались Интернетом. Зато теперь, вернувшись в Москву, Валерия решила показать поклонникам отпускные снимки. Певица опубликовала в Инстаграме несколько фото в бикини.

- Наконец села разбирать фотографии с отдыха. Какая же красота на Мальдивах! Самое приятное, что практически устроила там себе цифровой детокс, в сети появлялась крайне редко, зато теперь буду обрушивать на вас поток фотографий, - написала артистка на своей страничке.

valeriyavaleriya
Продолжаю делиться фотографиями из отпуска.
90651 отметок «Нравится»1602 комментариевInstagram

На снимках Валерия позирует в миниатюрном бело-розовом бикини: певица сфотографировалась на яхте и в бассейне. Поклонники немедленно забросали ее комплиментами: в этом году артистка отметила 50-летний юбилей, но на всех без исключения кадрах выглядит стройной и подтянутой, словно 20-летняя студентка. Сохранять отличную фигуру звезде помогает ее любимая йога (Валерия не пропускает тренировки даже на отдыхе) и правильное питание. Певица ест мало мяса, предпочитая ему более легкие рыбу и морепродукты. В ее рационе много овощей — свежих и запеченных на гриле. Под строгим запретом у исполнительницы выпечка, сахар и газированные напитки.

В свои 50 Валерия выглядит как 20-летняя студентка. Фото: Инстаграм.

В свои 50 Валерия выглядит как 20-летняя студентка. Фото: Инстаграм.

На Мальдивах Пригожин и Валерия остановились на шикарном курорте One&Only Reethi Rah. Отдых здесь не дешев: пять дней в этом пятизвездочном отеле на двоих обойдутся почти в миллион рублей. Гости курорта живут в отдельных виллах на воде, каждая из которых строит от 320 тысяч рублей за ночь. Судя по всему, Иосиф решил не экономить на любимой и устроить ей райский отдых. И, похоже, сюрприз удался.

- Вот такое селфи сделали 8-го марта. Это был лучший праздник в моей жизни. Любимый, спасибо! - поблагодарила Валерия мужа, поделившись в Инстаграме нежной фотографией с ним в обнимку.

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
Счастливы вместе, и пусть весь мир подождёт. @valeriya
15510 отметок «Нравится»277 комментариевInstagram

Пригожин не остался в долгу и тоже опубликовал на своей страничке в соцсети фото Валерии в бикини.

- Сегодня годовщина нашего знакомства. Ровно 16 лет назад я взглянул в глаза этой волшебной женщины и утонул в них, - рассказал продюсер.

Иосиф Пригожин тоже похвастался снимком красавицы жены.

Иосиф Пригожин тоже похвастался снимком красавицы жены.

Напомним, Приожин сделал Валерии предложение спустя год после знакомства: пара поженилась в 2004 году. У певицы уже были трое детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным. Недавно артистка назвала своего первого мужа в Инстаграме «садистом-вегетарианцем» (Шульгин не ел мяса, и требовал того же от жены и детей). Брак с ним был очень несчастливым: композитор избивал жену, и она ушла от него, не выдержав постоянного домашнего насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Лавров обсудил международную повестку с генсеком ООН
Дерипаска подал в суд на Минфин США
Три смертницы подорвали себя среди беженцев в Сирии
В Совете Федерации прокомментировали новые антироссийские санкции
Экс-супруга Грудинина опасается, что он использует мандат депутата Госдумы при разделе имущества
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
США показали новую боевую машину-амфибию
В WhatsApp появится возможность поиска по картинке
В 93 вузах появятся военные учебные центры
Захарова не исключила причастность Лондона к инциденту с миной в аэропорту Шереметьево
ООН предупредила о риске многомиллионных смертей из-за экологических проблем
На Эйфелевой башне погаснут огни в память о жертвах атаки в мечетях Новой Зеландии
Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из РФ
У Центризбиркома просят не передавать Грудинину мандат депутата Госдумы
Запад озвучил условие, при котором готов помочь в восстановлении Сирии
Прах диктатора Франко перенесут в семейный пантеон в Пардо
Минтранс РФ планирует установить минимальные габариты бесплатной ручной клади
Сенатор объяснил, почему США хотят выйти из договора РСМД