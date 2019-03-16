Регина Тодоренко через три месяца после родов снялась для рекламы купальников

Молодая мама Регина Тодоренко недолго засиживалась в декретном отпуске. В декабре 28-летняя телеведущая родила своему мужу, 33-летнему певцу Владу Топалову сына Майкла. И почти сразу вышла на работу. Спустя три месяца после родов телеведущая похудела настолько, что решилась сфотографироваться в купальнике.

Регина улетела в Арабские Эмираты на съемки рекламной фотосессии для итальянской марки Calzedonia. Телеведущая поделилась в Инстаграме несколькими рабочими моментами — кадрами, сделанными во время фотосессии. И заодно рассказала, как ей удалось так быстро привести свою фигуру в порядок.

- Я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, грудное вскармливание, йога и стресс творят чудеса, - пошутила Тодоренко.

Во время фотосессии молодая мама сначала позировала в черном купальнике с глубоким декольте, затем сменила его на модель с ассиметричным вырезом и лямкой на одно плечо. Закрытый купальник чуть приоткрывал животик, который, по мнению телеведущей, выглядит пока еще неидеально.

- Живот, как видите, ещё висит, но врачи сказали, что к четвертому-пятому месяцу после родов все придёт в норму! – написала она.

Телеведущая подробно расписала свой рацион: в первый месяц после родов она ела все, что хотела. Во второй – перешла на здоровое питание: много овощей, приготовленных на пару или на гриле (брокколи, кабачок, картофель, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, тыква), каши – овсяная, кукурузная, гречневая, рис и киноа. Мясо – только легкое (курица, кролик, индейка). На третий месяц Регина добавила к своему рациону рыбу, баклажаны и латте с кокосовым или овсяным молоком. Время от времени на десерт молодая мама позволяет себе лакомиться круассанами.

Регина каждое утро занимается йогой и старается пить много воды – не меньше 3,5 литров в день.

reginatodorenko #Диета #Еда (если забыла что-то, позже допишу) Живот , как видите, ещё висит, но врачи сказали, что к 4-5му месяцу после родов все придёт в норму!

Отдых в Эмиратах, совмещенный с работой, явно пошел телеведущей на пользу. В поездку она взяла с собой сына – для крохи Майкла этот вояж стал первым в его жизни путешествием.

- Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке (под зонитком!), - предусмотрительно написала Тодоренко в Инстаграме, предвкушая, как ее начнут называть матерью-кукушкой и обвинять в том, что она бросила сына.

Энергии экс-ведущей «Орла и решки» можно только позавидовать: уже через полторы недели после родов она отправилась на съемки своего шоу "Пятница с Региной". Телеведущая признается, что ей тяжело совмещать работу и материнство, и временами она чувствует себя совсем вымотанной.

- Честно вам скажу, моментами чувствовала себя просроченной сосиской. И даже сейчас мне не хватает сил, чтобы дописать этот пост, но, знаете, я довольна проделанной работой! - как-то пожаловалась она поклонникам в соцсетях.

reginatodorenko #Дубай Благодарю

Присматривать за сыном ей помогают муж Влад Топалов и няня. Топалов и Тодоренко долго скрывали свои отношения, как и то, что Регина беременна от экс-солиста группы «Смэш». Но в итоге, когда скрывать живот телеведущей уже не удавалось, влюбленные рассекретили свои отношения. А незадолго до рождения первенца официально стали мужем и и женой.