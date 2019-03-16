2019-03-16T16:56:54+03:00
Звезды

Вайкуле унизила Бузову и призналась в употреблении наркотиков

Певице досталось от коллеги по цеху
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лайма Вайкуле заявила, что артист без вокальных данных и навыков исполнения не может считаться певцомЛайма Вайкуле заявила, что артист без вокальных данных и навыков исполнения не может считаться певцомФото: Евгения ГУСЕВА
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Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Певица высказалась о таланте артистов и шокировала признанием о наркозависимости.

Беседуя с ведущим YouTube-шоу "Говорящие головы", Лайма Вайкуле унизила Ольгу Бузову. Звезда объясняла, зачем нужно посещать сольные концерты артистов. При этом она отметила, что сказать о таланте певца может только его живое сольное выступление.

"Посещая такие концерты, открыла для себя много вокалистов. Многие звезды приятно меня удивили", - заявила 64-летняя звезда.

Интервьюер обратил внимание на "экземпляры на отечественной эстраде, которые являются исключением из правил". Их бездарность не требует подтверждения. Он привел в пример поющую ведущую Ольгу Бузову, которую многие называют безголосой.

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Многие называют Ольгу Бузову безголосой
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Лайма Вайкуле заявила в ответ, что артист без вокальных данных и навыков исполнения не может считаться певцом. "Я могу послушать 10 секунд и могу сказать вам: «О, да. Это интересно». Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук. Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук", - рассудила знаменитость.

Лайма Вайкуле заявила, что раньше не понимала необходимости делать сольные гастроли. Однако со временем она изменила свое мнение: "Вы можете смотреть на артиста, обожать его, и пойти на его сольный концерт и плеваться так… Вы видите, что он может, что он из себя представляет, как он относится к публике, любит себя или нет".

laima_vaikule_officiallaima_vaikule_official
Лайма Вайкуле шокировала признанием в наркозависимости
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Затронула Вайкуле и тему человеческих пороков, шокировав заявлением: едва оторвавшись от маминой юбки, будущая звезда пустилась во все тяжкие и стала употреблять наркотики. "Это было юношеское время, когда хотелось все и сразу. Тогда я еще не была в шоу-бизнесе, стала подвержена влиянию улицы. К счастью, у меня не развилась сильная зависимость. Сочувствую тем ребятам, которые так и не смогли избавиться от нее".

Не пристрастилась Лайма и к спиртному: "Было бы иначе - пила бы каждый день... Подвыпившему человеку кажется, что он крутой, но я считаю это ужасным".

Лайма Вайкуле "Ещё не вечер".Музыка Раймонда Паулса, стихи Ильи Резника 1999 год

ИСТОЧНИК KP.RU

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