2019-03-16T16:08:02+03:00
Звезды

"Все хорошо": Кокшенов и его сиделка успокоили поклонников

Знаменитый актер лично рассказал о самочувствии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Михаил Кокшенов находится дома под присмотром близкихМихаил Кокшенов находится дома под присмотром близкихФото: Мила СТРИЖ
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Актер Михаил Кокшенов, перенесший два года назад инсульт, высказался о своем здоровье. По словам знаменитости, с ним все в порядке.

"Все хорошо", - цитирует Михаила Кокшенова ТАСС. В свою очередь его сиделка была более разговорчива. "Он здесь, в квартире, занимается с инструктором", - сообщила помощница актера.

Женщина поспешила успокоить поклонников звезды, заявив, что Михаил находится в "прекрасном состоянии". "Это все обман, не знаю, кто пустил эту «утку». Ничего не было. Михаил Михайлович в прекрасном состоянии", - уточнила Феруза. Она неусыпно следит за всенародным любимцем с 2017 года.

Как писал сайт kp.ru, у Кокшенова случился приступ в связи с пониженным давлением, и ему оказали экстренную помощь врачи скорой помощи. Сообщалось,что бригаду медиков в квартиру вызвала сиделка. Анонимные источники рассказали, что вопрос стоял о срочной госпитализации 82-летнего актера в больницу, поскольку его состояние внушало серьезные опасения.

Напомним, два года назад народный артист пережил инсульт. Актер попал в больницу после того, как ему стало плохо на улице. Прохожие вызвали скорую, и Кокшенова гувезли в больницу. Он долгое время находился в тяжелом состоянии, не разговаривал и никого не узнавал. Врачи заявляли о частичной парализации.

Спустя время здоровье артиста стабилизировалось и его выписали. С тех пор Михаил Кокшенов находится дома под присмотром близких. Его дочь Алевтина Вокрош признавалась, что после приступа он стал менее общительным.

В 1957 году артист впервые принял участие в киносъемках, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи "Высота". На счету Михаила Кокшенова роли в таких фильмах, как "Женя, Женечка и "Катюша", "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "Спортлото-82", "По улицам комод водили…", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Артист снимался в "Ералаше", пробовал себя в качестве режиссера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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