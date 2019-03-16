Культурный центр цивилизации с рабами в загонах

Удивительные люди все же завелись на Украине во власти. Нет, я сейчас даже не про их пещерный национализм, не про русофобство («москаляку на гиляку») и, вообще, даже не про политику совсем. Исключительно про интеллектуальный уровень и культурный код. В своем стремлении возвысить Украину они не видят иного варианта сделать это, как через разделение и попытку унижения России.

Известный активист Майдана, не попавший с 3-х метров очередью из автомата в громадный портрет Рамзана Кадырова Игорь Мосийчук, любящий тростью избивать в телестудии тех, кто не может за себя постоять, заметил тут в очередном эфире украинского телеканала, что культуру России, дескать, создали этнические украинцы.

- Хочу напомнить, что архитекторы Российской империи — этнические украинцы, архитекторы российской культуры — украинские писатели — Гоголь и Достоевский, - заявил он и призвал превратить нынешний Киев в центр славянской культуры. Какими боком к Украине относится Достоевский, наверное, смогут объяснить только великие украинизаторы современности Вятрович и Брехуненко. Уж если говорить про родословную Федора Михайловича, то он, скорее к Белоруссии относится, хотя там было пожалованное его предкам родовое гнездо, а не род происходил из сих мест. Ну да ладно, от нас не убудет.

Вторил ему и экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. Тот самый, который в ответ на замечание спикера российской Госдумы Володины о возможном предъявлении счета Украине за Крым (не исключаю, что это был, может, и не самый удачный, но все же троллинг) заявил, кипя от негодования, что Россия должна заплатить Украине за 300 лет аренды украинских земель, а если у нее не будет на это денег, то «Украина должна тогда взять Россию в рабство». Тут, конечно, собственные комплексы холопа и раба, мечтающего стать рабовладельцем, из Пискуна выползли наружу, как он их ни старался упрятать поглубже. Но сейчас речь не об этом. На том же телеканале Пискун рассказал, что украинцы и сейчас занимают важное место в современном российском государстве.

- Я недавно был за границей, там в отелях идет «Первый канал». Путин награждает разработчиков нового высокоточного оружия, которое якобы супербыстрое и ему нет аналогов. «Генерал-полковник российской ты-ты-ты Коваленко Степан Петрович! Орден! Генерал-лейтенант вооруженных сил РФ Симоненко Николай!» Четыре украинца стоят: украинские фамилии, украинские имена, - припомнил Пискун и резюмировал. - Зайдите в любое госучреждение: 50% родом из Украины.

Они удивлены. Они не в силах понять и осмыслить, что для нас этнические украинцы, точно такие же граждане России, как и сами русские, татары, армяне, грузины, башкиры, чеченцы, белорусы, немцы, карелы, мокшане, эрзяне и так далее.

Конечно, украинцы внесли свою лепту в культуру и историю России. Братья Разумовские, фавориты российских императриц, канцлер Безбородко, Феофан Пропокович, тот же Гоголь, десятки, сотни деятелей культуры, ученых, военачальников родом из Украины. Но не только из нее. В России служили, оставались жить и становились гордостью страны при любых формациях и шведы, и немцы, и французы, шотландцы и представители самых разных наций.

Есть известный исторический анекдот. Рассказывают, что однажды на придворном балу к Николаю Первому подошел маркиз де Кюстин, спасшийся в России от французской революции и спросил его, кто такие русские.

—Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале? – спросил его в ответ император.

—Все, кроме меня и иностранных послов, Ваше Величество! – ответил француз.

—Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый — поляк, вот немец. Вон стоят два генерала — они грузины. Этот придворный —татарин, вот финн, а там крещёный еврей.

—Тогда где же русские? — переспросил Кюстин.

—А вот все вместе они и есть русские.

Все вместе они плавились в горниле империи, и шотландец Лермонт, и эфиоп Пушкин, и пришедший из орды Огар, ставший Огаревым, и, конечно, сами русские, создавая уникальный по всем историческим меркам этнос. И в нынешней России точно так же, как и в прежние времена, не принято ущемлять или, наоборот, выделять по национальному признаку. И в этом и есть главная сила России, от которой она не намерена отказываться, потому что, не хочет, в отличие от нынешней Украины, ни ослабить себя, ни покончить свое существование самоубийством.

Но это, по всей видимости, не дано понять ни мосийчукам, ни всякого рода пискунам, которые, с одной стороны, мечтают о превращении своего загона в центр мировой культуры, а с другой – мриют о рабах в этом же загоне, по которому они будут ходить с хлыстом.

И не мечтайте, и даже не надейтесь. Ни на первое, а уж тем более, на второе.

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