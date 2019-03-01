2019-03-01T15:50:18+03:00
Политика

Эксперт о Климкине, назвавшем Украину "прародителем" России и Белоруссии: "По истории у него явно была двойка"

Директор канцелярии Российского Императорского Дома, кандидат исторических наук Александр Закатов прокомментировал «КП» скандальные высказывания министра иностранных дел Украины
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Директор канцелярии Российского Императорского Дома, кандидат исторических наук Александр Закатов.Директор канцелярии Российского Императорского Дома, кандидат исторических наук Александр Закатов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Павел Климкин успевает не только совершать зарубежные визиты и принимать иностранных гостей, но и заниматься историческими изысканиями. Так главный дипломат незалежной написал статью для издания Observator, в которой сообщил, что Украина стала прародителем для таких современных государств, как Россия и Белоруссия, на территорию которых она прилежно распространяла христианство и иные прогрессивные ценности. «Комсомолка» обратилась за комментариями к известному историку, специалисту в европейских (и, разумеется, российских) династийных хитросплетениях Александру Закатову.

- Глава украинского МИДа сделал «историческое открытие»: Россия и Белоруссия появились на свет, отделившись от Киевской Руси, наследница которой — нынешняя Украина.

- Такие «открытия» говорят как минимум о неосведомленности господина Климкина. Либо просто о невежестве министра. Не только в смысле знаний, но и в смысле общего понимания хода истории, что для чиновника такого ранга странно.

- Во времена Киевской Руси и термина то такого «Украина» не существовало?

- Вначале — да. Начиная с 12-го века это слово начинает встречаться в летописях и других памятниках древней литературы в качестве указания на окраины. Причем во множественном числе. Это был общий термин для обозначения приграничных территорий. Да, политический центр русского государства некоторое время находился в Киеве. И именуется он в летописях «матерью городов русских». И центр этот политический перемещался из одного места в другое - как и в ряде других крупных стран.

- После Киева был Владимир?

- Именно во Владмир, усилившийся в силу ряда процессов. Потом из Владимира центр политический переместился в Рязань. Позже — в Москву. При Петре Первом — в Санкт-Петербург. Но это все равно оставалось русским государством — пусть с разными столицами. Государством, в которое входили разные славянские народы. Поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи, кривичи жили здесь и осваивали эти территории, позже объединившись в один народ. И межплеменные разделения со временем стерлись.

- Но спустя века в рамках этого единого народа выделилось три ветви?

- Ну конечно: великороссы, малороссы и белорусы. Это происходило в те времена, когда русское государство и его политический центр формировался вокруг Москвы, а западно- русские территории частью оказались под властью ряда европейских государств или в зависимости от них. Тогда шло обособление некоторых диалектов. Что-то диалектом так осталось, а что-то превращалось в язык . И менно так образовались украинский и белорусский языки.

- Но это процессы естественные и переживали их не только жившие на территории русского государства (или рядом с ней) —и будущей российской империи?

- Да, схожие движения переживали и другие великие народы. И те, которые создали собственные мощные государства и те, кто сохранил свою автономию в рамках других государств.

- Другое откровение министра-историка — Украина не раз спасала Старый Свет от порабощения, в частности, остановила татаро-монгольско нашествие на Европу...

- Еще раз: не было тогда такого понятия «Украина» - был союз русских княжеств. И силы восточного нашествия истощило именно все русское государство, из этих княжеств состоявшее. Первый страшный удар приняла Рязань. Потом Владимир. В историю вошло героическое сопротивление Козельска — злого города, как его назвал хан Батый. Когда татаро-монголы докатились до Киева и взяли его, они выдохлись. И побоялись оставлять в тылу другие русские территории, часть из которых не была покорена — вроде Новгорода.

- Именно поэтому азиатские тумены остановились в Венгрии и повернули обратно?

- Да! Сказалась шалапутность русских княжеств. Попытки их объединения были, но неудачные на тот момент — Киев свою роль уже утратил, Владимир претендовал на лидерство (но не всегда удачно), в итоге перед лицом нашествия каждое из русских государств оказалось суверенным. Их тогда связывало общецерковное единство и династия, которая правила во всех этих княжествах — Рюриковичи. Но прим том они и друг с другом нередко воевали. А сопротивление татаро-монголом было ото всех ветвей русского народа. Пусть и некоторые князья себя повели неправильно, было и предательство. Но народ защищал родную землю. И это была не Украина.

- Какую оценку министру по истории?

- Двойку — по стобалльной системе...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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