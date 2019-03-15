2019-03-15T17:38:48+03:00
Политика

Вячеслав Володин: «Украина должна выплатить компенсации Крыму за 25 лет!»

Спикер Госдумы обвинил США в обнищании украинцев
Елена МАТВЕЕВА
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Для участия в шествии из Москвы прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССДля участия в шествии из Москвы прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В пятницу в Симферополе прошло праздничное шествие по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На улицы города вышли 7 тысяч человек. Для участия в шествии из Москвы прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций, а также министры просвещения и здравоохранения Ольга Васильева и Вероника Скворцова. К делегации также присоединились 11 парламентариев из Франции.

После митинга депутаты отправились на совместное заседание Совета Госдумы и Госсовета Крыма. Такое заседание проводится впервые.

- Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке. Украина разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия, - заявил Володин, а потом предложил депутатам, - стоит посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет. Надо заняться этим безотлагательно!

Этим Володин не ограничился. Он также предложил изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, ведь ЕС поддерживает Украину. По мнению Володина, часть долгов Украины можно было бы переложить на ЕС.

Прошелся спикер Госдумы и по американцам.

- Политическое напряжение выгодно США и не выгодно народу Украины, это держит постоянно всю страну в фактически военном положении, народ нищает, бедствует, и мы должны об этом говорить, - сказал Володин. При этом они признал, что без участия украинских властей невозможно урегулировать ситуацию на Донбассе.

- Если Украина будет видеть свой народ через прицел автомата и будет обстреливать, то послушайте, какой народ будет жить с такими правителями, с такой властью? Не будет он жить с такой властью. Если они хотят урегулирования, то нужно выходить на те решения, которые защищают права народа, а не отстаивать воровскую власть, которая незаконным путем пришла! - заявил Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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