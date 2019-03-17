В Москве слесарям-сантехникам платят свыше 80 тысяч рублей в месяц
Ко Дню работника коммунального хозяйства, который отмечается в третье воскресенье марта, портал Rabota.ru поделился с «Комсомолкой» своим исследованием о сантехниках — пожалуй, самых близких к народу представителях ЖКХ.
Сантехники и в былые времена не бедствовали, хватает им на хлеб и сейчас. Например, в Москве специалистам по трубам и унитазам предлагают в среднем 52 тыс. руб. в месяц. Коммерческие фирмы готовы даже выложить слесарям по 80 тысяч и более. Правда и крутиться там приходится — по 3-5 вызовов в день. Приветствуется наличие собственной машины. Так что современному Афоне (так, по имени главного героя-сантехника называлась популярная кинокомедия Георгия Данелии) и выпить-то в рабочее время некогда.
Что еще характерно - набирая сантехников, ни управляющие компании, ни коммерсанты-частники в паспорт претендента особо не заглядывают. Каждому четвертому представителю этой профессии уже перевалило за 50. Главное — опыт. Три четверти специалистов в этой отрасли орудуют вантузом, тросиком и другими инструментами по три года и более.
Интересно, что в эту профессию, всегда считавшуюся мужским делом, потянулись и женщины. По данным портала Rabota.ru представительницы прекрасного пола составляют 2% от общего числа работников.
АНЕКДОТ В ТЕМУ
Сантехник пришел по вызову, что-то подкрутил, заменил...
- С вас 500 рублей, - говорит хозяину.
- Да вы что! - возмущается тот. - Я, врач высшей категории, столько за 5 минут не зарабатываю.
- Ну, когда я был нейрохирургом, - отвечает сантехник, - тоже столько не зарабатывал.
СКОЛЬКО ПРЕДЛАГАЮТ В СРЕДНЕМ, руб
Москва 52000
Санкт-Петербург 30000
Ростов-на-Дону 32500
Екатеринбург 26000
ПОРТРЕТ ПРЕТЕНДЕНТА
ВОЗРАСТ
14-18 лет 1%
19-30 лет 7%
31-40 лет 32%
41-50 лет 35%
41-50 лет 25%
ОПЫТ РАБОТЫ
Нет опыта 14%
До 1 года 3%
1-3 9%
3-6 40%
Более 6 лет 34%
ИСТОЧНИК KP.RU