2019-03-17T16:04:03+03:00
Спорт

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова выиграла серебро в масс-старте на ЧМ в Швеции

Ей не хватило 4,9 секунд, чтобы догнать итальянку Вирер
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Екатерина Юрлова-Перхт - вице-чемпионка мира в женском масс-старте.Екатерина Юрлова-Перхт - вице-чемпионка мира в женском масс-старте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 17 марта, в шведском городе Эстерсунде прошла последняя для женщин гонка на чемпионате мира по биатлону 2019 года. Девушки вышли на масс-старт и в этом виде программы сборная России выиграла свою третью награду на турнире.

Екатерина Юрлова-Перхт, которая несколько лет назад была чемпионкой мира в индивидуальной гонке, стала второй в преследовании на ЧМ-2019. Вплоть до последнего огневого рубежа она сохраняла шансы на то, чтобы выиграть даже золотую медаль. Однако допустила промах, ушла на штрафной круг и упустила преимущество, которое было у нее перед итальянкой Вирер. Она, в свою очередь, на последнем рубеже допустила два промаха. И со стрельбища итальнская биатлонистка ушла с преимуществом почти в 11 секунд.

К финишу же Доротея Вирер смогла дотянуть на первой позиции, закончив гонку за 37 минут 26.4 секунды с двумя штрафными кругами. А наша Катя стала второй, проиграв всего 4,9 секунды. Денизе Херрман из сборной Германии - третья, с отставанием в 15,4 секунды и 4 штрафными кругами.

Сборная России выиграла, таким образом, на ЧМ-2019 по биатлону три медали. У нас - два серебра и одна бронза. Ранее вторым был в спринте Александр Логинов, а мужская команда стала третьей в эстафете.

Сегодня, 17 марта, чуть позже пройдет последняя гонка всего чемпионата мира - мужской масс-старт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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