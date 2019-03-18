"Я хотел мальчиков и я их получил": Репетитор из Москвы насиловал приемных сыновей

- Кто ему вообще детей мог дать. Одинокий, никогда женат не был, своих детей нет, нигде официально не работал. И странный, очень странный тип, - возмущается соседка извращенца Марина Ивановна. - Он от людей всегда шарахался. Ни с кем кроме меня не общался. Я с ним на одной площадке 25 лет прожила. Из родственников у него только мама осталась. Но он с ней не контактировал. Женщин у него никогда не было, даже в гости никто к нему не заходил. Друзей тоже не водилось. Он мужиков вообще боялся, как огня. Увидит парня , или даже старика у подъезда и шарахается в сторону, как пес перепуганный. Да и больной он был на голову, я сама видела его в поликлинике на приеме у психотерапевта .

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДЕРЖАЛ В ТАЙНЕ

О том, что на самом деле скрывалось за странностями Сергея Воинцева стало известно 13 марта, когда в его квартиру нагрянул Следственный комитет. Мужчину обвиняют в страшных преступлениях - изнасилованиях двоих приемных сыновей и развращении мальчика, с которым он занимался репетиторством. Шок, но москвич о случившемся еще 2008-м году рассказал только сейчас.

- Он снял брюки и показал мне свой половой член, - такие показания спустя 10 лет дал теперь уже взрослый парень.

Откровенно о том, что пережил в свои 12 лет, он рассказал маме, которая и забила тревогу. Следователи взялись проверять репетитора и докопались до еще более жуткой правды.

Сейчас 60-летний педофил задержан. Преступления, в которых его обвиняют тянут на 20 лет лишения свободы. Двое приемных сыновей и ученик репетитора, которым извращенец поломал жизни, уже дали показания. Судя по всему, ответственности не избежать и органам опеки, в отношении которых уже началась масштабная проверка. И в самом деле, как доверили детей одинокому, безработному и немолодому мужчине? Это, пожалуй, главный вопрос. "Комсомолка" провела собственное расследование: теперь мы не только знаем, как извращенец выбивал детишек под опеку, но и не сомневаемся, что уже очень скоро в списке пострадавших будет больше мальчишек.

РЕПЕТИТОР, НО ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Идея стать приемным родителем посетила бывшего учителя истории еще в начале нулевых. Это случилось почти сразу после того, как он стал безработным.

Из московской школы 1519 учителя истории поперли еще в 1997-м году. Уволили по статье. Педагог на глазах всего класса ни с того ни с сего отвесил пощечину старшекласснице. Родители девочки и руководство школы такие вольности учителю не простили. Но уволить его оказалось не так просто. За свое право работать с детьми он бился, как мог.

- Требую восстановить меня на работе и выплатить заработную плату за вынужденные прогулы, - писал во все инстанции обиженный историк Сергей Дмитриевич.

Но один за другим все суды он проиграл. Дошло даже до Конституционно, но и высшая инстанция встала на сторону школы. Ему бы успокоиться, но нет! Одержимый мыслью вернуться в школу, летом прошлого года, то есть спустя 21 год после увольнения, он подал новый иск. Пятерых бывших коллег, которые давали показания уличающие историка в профнепригодности , он обвинил в лжесвидетельстве. Но и этот суд проиграл.

По словам соседей, это увольнение сломало Сергея. В другие школы столицы с такой биографией устроиться он так и не смог. Но экс-учитель не бедствовал. Все это время он работал репетитором. Учеников принимал в своей однушке и, говорят, неплохо зарабатывал.

- К нему всегда паломничество детей было. Мы все знали, что он репетитор. Но странное дело, в списке учеников были одни мальчики. Мне это казалось подозрительным, но задавать вопросы ему не решилась, - рассказала "КП" Ольга, которая долгое время работает консьержкой в доме, где жил странный репетитор.

В журнале посещений только за последние пять лет мы насчитали более двадцати фамилий учеников. Все они потенциальные жертвы извращенца. Сейчас ребят, большинству из которых на момент занятий не было и 14 лет, опрашивают следователи.

"Я ИДЕАЛЬНЫЙ ПАПА! ДЕТЯМ СО МНОЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНАТЕ!"

В перерывах между занятиями репетиторством Сергей Дмитриевич оббивал пороги местного отделения органов опеки. О своем желании стать отцом и взять именно мальчика впервые он заявил еще в 2000-м году. Но тогда одинокий мужчина получил несколько отказов и, казалось, успокоился.

С новой силой искать сына он начал в 2015 -м году. Причем к вопросу этому он подошел основательно: собрал справки о доходах (репетиторство приносило немаленькие деньги), сделал ремонт в своей квартире и даже закончил школу опекунов . Наученный первым неудачным опытом, с московскими интернатами он решил не связываться. В глубинке, как казалось москвичу, получить ребенка проще. За год в поисках сына он исколесил полстраны.

После очередного отказала несостоявшийся на тот момент папаша решил подключить к делу журналистов. Смотрите все: "я хочу ребенка спасти из интерната, дать ему кров и семью, а эти гады не дают". Под атакой СМИ в марте 2016-го года оказался директор Красносвободненского интерната Тамбовской области.

- Мы с 11-летним Олегом мечтали стать семьей. Но нам помешали, - плакался журналистам Сергей Воинцев.

Но одними редакциями он не ограничился. Жалобы на директора интерната он строчил во все правоохранительные органы.

- Нас проверяла прокуратура, и меня и ребенка, - рассказал Николай Андреев , директор Красносвободненской школы- интерната. Но никаких нарушений не нашли. Я действовал в интересах мальчика, и точно знал, что в этой семье ему не было бы комфортно.

Из Тамбовской области Сергей Воинцев, наделавший там немало шума, так и уехал ни с чем. Но слава о скандальном московском репетиторе прокатилась по всей стране и в конечном счете сделала свое черное дело. Одержимому какой-то безумной любовью к мальчикам москвичу в июне 2016-го года удалось сломать систему и получить опеку над семилетним Даней.

- Я долго к этому шел. В разных регионах России в под разными предлогами мне отказывали. Итак, Олег, потом Никита (из-за того, что "кандидат в опекуны Воинцев сдает постельное белье в прачечную, а не стирает сам"). Потом Владик. Он жил у меня дома на каникулах зимой. Потом Андрей ( к нему меня не пустили в его день рождения с подарком, якобы, он не хотел меня видеть). После был Максим (его мама сидела в тюрьме и вскоре выходила по УДО). Потом Дима, который очень хотел ко мне. Но отказали из-за его тети, 19-летней студентки . Потом был Саша. Он приехал ко мне летом и жил 15 дней со мной дома. Так что многие из опек регионов ломали мечту мою и детей стать не интернатскими, а домашними. И все же я стал приемным папой. Даня - мой ребенок теперь, - такое сообщение ( орфография автора сохранена Ред.) опубликовал новоиспеченный папаша в июне 2016 года.

Для тех, кто не успел посчитать имена мальчишек, уточняем. До первого официального приемного сына их было семеро. Почти все ребята бывали у потенциального папы в гостях (это нормальная практика до момента оформления опекунства Ред.). Некоторые мальчишки жили в его квартире на каникулах и праздниках. Сейчас с сиротами работают следователи и психологи. Ребята уже начали давать показания. Судя по всему, скоро они пополнят список потерпевших.

ПЕРВОГО СЫНА НАСИЛОВАЛ ГОД, А ПОТОМ ВЕРНУЛ В ИНТЕРНАТ

Летом 2016 жильцы многоэтажки на улице Наметкина ахнули. Сосед, которого многие считали странным, вдруг стал папой. Регион из которого он привез мальчика мы не можем назвать по морально-этическим причинам.

- Это Даня - мой сынок, - представлял он соседям семилетнего худенького, но шустрого и улыбчивого пацана.

По словам соседей , мальчик ходил в школу и всегда опрятно выглядел. Кроме того, в гостях у одинокого папы часто бывали органы опеки.

- Они ходили по два раза в месяц. Я часто открывал им дверь, так как звонок в тамбуре у нас общий, - рассказала соседка Марина Ивановна.

Претензий от опеки в адрес папаши, действительно, не было. В квартире чисто, еда в холодильнике есть - да и ладно !

В квартире приемного отца Даня прожил чуть больше года с июня 2016 по август 2017-го года. Его и правда кормили, одевали о обували. И никто не знал, что с первых дней мальчик стал сексуальным рабом извращенца.

- Воинцев С.Д. регулярно вступал с ребенком в оральные и анальные половые контакты, - говорится в материалах уголовного дела.

Попользовавшись ребенком и запугав его расправой, если тот хоть кому-то расскажет правду, папаша сам сдал его обратно в интернат.

- Мальчик гиперактивный, я не справляюсь с его воспитанием - такую причину отказа от Дани назвал приемный отец в своем заявлении.

Что уж он там вбил в голову ребенка, но Даня, снова оказавшись в интернате, никому ничего о приемном отце не рассказал. Заговорил ребенок, только когда узнал, что извращенец находится за решеткой. Читать то, что мальчик рассказал следователям и психологам без слез просто невозможно.

ВТОРОЙ СЫН ДЛЯ УЖЕ ОПЫТНОГО ПАПАШИ

Казалось бы, после возврата ребенка в интернат и без того подозрительный одинокий мужчина должен был попасть в черный список опекунов, но не тут- то было. И года не прошло, как репетитор снова стал отцом. В октябре 2018-года всеми правдами и неправдами он получил опеку над 10-летним Денисом.

- Я часто слышала как они ссорились. Однажды вышла тамбур и стала свидетелем их конфликта. Сережа кричал на него. А пацану, как оказалось, палец в рот не клади. Он просто послал его на три буквы зашел в лифт и уехал, - рассказала "КП" Марина Ивановна.

Ссора случилась за два месяца до ареста педофила. Но несмотря на задиристый характер Денис ни учителям, ни органам опеки , которые регулярно приходили с проверкой, на приемного отца не жаловался. То ли стыдно было об этом говорить, то ли боялся разгневать родителя. Когда в квартиру извращенца 13 марта нагрянули следователи, мальчишка разрыдался и рассказал всю правду о том, что творилось эти полгода за закрытой дверью. Сейчас он находится в одном из интернатов, с ним работают психологи.

Тем временем педофил, который так долго и успешно играл роль идеального приемного папы задержан на два месяца. Он уже признал свою вину.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста". По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы, на которых лежали обязанности по контролю за условиями проживания малолетних, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

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