2019-03-18T13:24:28+03:00
Происшествия

"Я хотел мальчиков и я их получил": Репетитор из Москвы насиловал приемных сыновей

60-летний Сергей Воинцев сумел оформить опеку над двумя мальчиками будучи одиноким и официально безработным [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Летом 2016 жильцы многоэтажки на улице Наметкина ахнули. Сосед, которого многие считали странным, вдруг стал папойЛетом 2016 жильцы многоэтажки на улице Наметкина ахнули. Сосед, которого многие считали странным, вдруг стал папой
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- Кто ему вообще детей мог дать. Одинокий, никогда женат не был, своих детей нет, нигде официально не работал. И странный, очень странный тип, - возмущается соседка извращенца Марина Ивановна. - Он от людей всегда шарахался. Ни с кем кроме меня не общался. Я с ним на одной площадке 25 лет прожила. Из родственников у него только мама осталась. Но он с ней не контактировал. Женщин у него никогда не было, даже в гости никто к нему не заходил. Друзей тоже не водилось. Он мужиков вообще боялся, как огня. Увидит парня , или даже старика у подъезда и шарахается в сторону, как пес перепуганный. Да и больной он был на голову, я сама видела его в поликлинике на приеме у психотерапевта .

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДЕРЖАЛ В ТАЙНЕ

О том, что на самом деле скрывалось за странностями Сергея Воинцева стало известно 13 марта, когда в его квартиру нагрянул Следственный комитет. Мужчину обвиняют в страшных преступлениях - изнасилованиях двоих приемных сыновей и развращении мальчика, с которым он занимался репетиторством. Шок, но москвич о случившемся еще 2008-м году рассказал только сейчас.

- Он снял брюки и показал мне свой половой член, - такие показания спустя 10 лет дал теперь уже взрослый парень.

Откровенно о том, что пережил в свои 12 лет, он рассказал маме, которая и забила тревогу. Следователи взялись проверять репетитора и докопались до еще более жуткой правды.

Сейчас 60-летний педофил задержан. Преступления, в которых его обвиняют тянут на 20 лет лишения свободы. Двое приемных сыновей и ученик репетитора, которым извращенец поломал жизни, уже дали показания. Судя по всему, ответственности не избежать и органам опеки, в отношении которых уже началась масштабная проверка. И в самом деле, как доверили детей одинокому, безработному и немолодому мужчине? Это, пожалуй, главный вопрос. "Комсомолка" провела собственное расследование: теперь мы не только знаем, как извращенец выбивал детишек под опеку, но и не сомневаемся, что уже очень скоро в списке пострадавших будет больше мальчишек.

РЕПЕТИТОР, НО ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Идея стать приемным родителем посетила бывшего учителя истории еще в начале нулевых. Это случилось почти сразу после того, как он стал безработным.

Из московской школы 1519 учителя истории поперли еще в 1997-м году. Уволили по статье. Педагог на глазах всего класса ни с того ни с сего отвесил пощечину старшекласснице. Родители девочки и руководство школы такие вольности учителю не простили. Но уволить его оказалось не так просто. За свое право работать с детьми он бился, как мог.

- Требую восстановить меня на работе и выплатить заработную плату за вынужденные прогулы, - писал во все инстанции обиженный историк Сергей Дмитриевич.

Но один за другим все суды он проиграл. Дошло даже до Конституционно, но и высшая инстанция встала на сторону школы. Ему бы успокоиться, но нет! Одержимый мыслью вернуться в школу, летом прошлого года, то есть спустя 21 год после увольнения, он подал новый иск. Пятерых бывших коллег, которые давали показания уличающие историка в профнепригодности , он обвинил в лжесвидетельстве. Но и этот суд проиграл.

По словам соседей, это увольнение сломало Сергея. В другие школы столицы с такой биографией устроиться он так и не смог. Но экс-учитель не бедствовал. Все это время он работал репетитором. Учеников принимал в своей однушке и, говорят, неплохо зарабатывал.

- К нему всегда паломничество детей было. Мы все знали, что он репетитор. Но странное дело, в списке учеников были одни мальчики. Мне это казалось подозрительным, но задавать вопросы ему не решилась, - рассказала "КП" Ольга, которая долгое время работает консьержкой в доме, где жил странный репетитор.

В журнале посещений только за последние пять лет мы насчитали более двадцати фамилий учеников. Все они потенциальные жертвы извращенца. Сейчас ребят, большинству из которых на момент занятий не было и 14 лет, опрашивают следователи.

"Я ИДЕАЛЬНЫЙ ПАПА! ДЕТЯМ СО МНОЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНАТЕ!"

В перерывах между занятиями репетиторством Сергей Дмитриевич оббивал пороги местного отделения органов опеки. О своем желании стать отцом и взять именно мальчика впервые он заявил еще в 2000-м году. Но тогда одинокий мужчина получил несколько отказов и, казалось, успокоился.

С новой силой искать сына он начал в 2015 -м году. Причем к вопросу этому он подошел основательно: собрал справки о доходах (репетиторство приносило немаленькие деньги), сделал ремонт в своей квартире и даже закончил школу опекунов . Наученный первым неудачным опытом, с московскими интернатами он решил не связываться. В глубинке, как казалось москвичу, получить ребенка проще. За год в поисках сына он исколесил полстраны.

После очередного отказала несостоявшийся на тот момент папаша решил подключить к делу журналистов. Смотрите все: "я хочу ребенка спасти из интерната, дать ему кров и семью, а эти гады не дают". Под атакой СМИ в марте 2016-го года оказался директор Красносвободненского интерната Тамбовской области.

- Мы с 11-летним Олегом мечтали стать семьей. Но нам помешали, - плакался журналистам Сергей Воинцев.

Но одними редакциями он не ограничился. Жалобы на директора интерната он строчил во все правоохранительные органы.

- Нас проверяла прокуратура, и меня и ребенка, - рассказал Николай Андреев , директор Красносвободненской школы- интерната. Но никаких нарушений не нашли. Я действовал в интересах мальчика, и точно знал, что в этой семье ему не было бы комфортно.

Из Тамбовской области Сергей Воинцев, наделавший там немало шума, так и уехал ни с чем. Но слава о скандальном московском репетиторе прокатилась по всей стране и в конечном счете сделала свое черное дело. Одержимому какой-то безумной любовью к мальчикам москвичу в июне 2016-го года удалось сломать систему и получить опеку над семилетним Даней.

- Я долго к этому шел. В разных регионах России в под разными предлогами мне отказывали. Итак, Олег, потом Никита (из-за того, что "кандидат в опекуны Воинцев сдает постельное белье в прачечную, а не стирает сам"). Потом Владик. Он жил у меня дома на каникулах зимой. Потом Андрей ( к нему меня не пустили в его день рождения с подарком, якобы, он не хотел меня видеть). После был Максим (его мама сидела в тюрьме и вскоре выходила по УДО). Потом Дима, который очень хотел ко мне. Но отказали из-за его тети, 19-летней студентки . Потом был Саша. Он приехал ко мне летом и жил 15 дней со мной дома. Так что многие из опек регионов ломали мечту мою и детей стать не интернатскими, а домашними. И все же я стал приемным папой. Даня - мой ребенок теперь, - такое сообщение ( орфография автора сохранена Ред.) опубликовал новоиспеченный папаша в июне 2016 года.

Для тех, кто не успел посчитать имена мальчишек, уточняем. До первого официального приемного сына их было семеро. Почти все ребята бывали у потенциального папы в гостях (это нормальная практика до момента оформления опекунства Ред.). Некоторые мальчишки жили в его квартире на каникулах и праздниках. Сейчас с сиротами работают следователи и психологи. Ребята уже начали давать показания. Судя по всему, скоро они пополнят список потерпевших.

ПЕРВОГО СЫНА НАСИЛОВАЛ ГОД, А ПОТОМ ВЕРНУЛ В ИНТЕРНАТ

Летом 2016 жильцы многоэтажки на улице Наметкина ахнули. Сосед, которого многие считали странным, вдруг стал папой. Регион из которого он привез мальчика мы не можем назвать по морально-этическим причинам.

- Это Даня - мой сынок, - представлял он соседям семилетнего худенького, но шустрого и улыбчивого пацана.

По словам соседей , мальчик ходил в школу и всегда опрятно выглядел. Кроме того, в гостях у одинокого папы часто бывали органы опеки.

- Они ходили по два раза в месяц. Я часто открывал им дверь, так как звонок в тамбуре у нас общий, - рассказала соседка Марина Ивановна.

Претензий от опеки в адрес папаши, действительно, не было. В квартире чисто, еда в холодильнике есть - да и ладно !

В квартире приемного отца Даня прожил чуть больше года с июня 2016 по август 2017-го года. Его и правда кормили, одевали о обували. И никто не знал, что с первых дней мальчик стал сексуальным рабом извращенца.

- Воинцев С.Д. регулярно вступал с ребенком в оральные и анальные половые контакты, - говорится в материалах уголовного дела.

Попользовавшись ребенком и запугав его расправой, если тот хоть кому-то расскажет правду, папаша сам сдал его обратно в интернат.

- Мальчик гиперактивный, я не справляюсь с его воспитанием - такую причину отказа от Дани назвал приемный отец в своем заявлении.

Что уж он там вбил в голову ребенка, но Даня, снова оказавшись в интернате, никому ничего о приемном отце не рассказал. Заговорил ребенок, только когда узнал, что извращенец находится за решеткой. Читать то, что мальчик рассказал следователям и психологам без слез просто невозможно.

ВТОРОЙ СЫН ДЛЯ УЖЕ ОПЫТНОГО ПАПАШИ

Казалось бы, после возврата ребенка в интернат и без того подозрительный одинокий мужчина должен был попасть в черный список опекунов, но не тут- то было. И года не прошло, как репетитор снова стал отцом. В октябре 2018-года всеми правдами и неправдами он получил опеку над 10-летним Денисом.

- Я часто слышала как они ссорились. Однажды вышла тамбур и стала свидетелем их конфликта. Сережа кричал на него. А пацану, как оказалось, палец в рот не клади. Он просто послал его на три буквы зашел в лифт и уехал, - рассказала "КП" Марина Ивановна.

Ссора случилась за два месяца до ареста педофила. Но несмотря на задиристый характер Денис ни учителям, ни органам опеки , которые регулярно приходили с проверкой, на приемного отца не жаловался. То ли стыдно было об этом говорить, то ли боялся разгневать родителя. Когда в квартиру извращенца 13 марта нагрянули следователи, мальчишка разрыдался и рассказал всю правду о том, что творилось эти полгода за закрытой дверью. Сейчас он находится в одном из интернатов, с ним работают психологи.

Тем временем педофил, который так долго и успешно играл роль идеального приемного папы задержан на два месяца. Он уже признал свою вину.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста". По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы, на которых лежали обязанности по контролю за условиями проживания малолетних, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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