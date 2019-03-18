Полезнее ли яйца с йодом и почему желтки бывают яркими: рассказывает Роскачество

Сегодня в России производится свыше 42 миллиардов яиц в год, а в среднем каждый россиянин съедает 277 штук (норма — 270 яиц в год). Съедая 2-3 яйца в неделю, мы получаем незаменимые аминокислоты, а также белок, необходимый для строительства клеток. Без них были бы невозможны процессы обновления тканей и органов.

В преддверии Пасхи в лабораториях исследуют яйца в нескольких регионах: их проверят на свежесть, содержание микроорганизмов, бактерий и антибиотиков, чистоту скорлупы. Пока проводится исследование, эксперты Роскачества рассказывают, как выбрать качественные яйца.

О чем говорит категория яиц

Яйца делятся на категории в зависимости от своей массы. Простое правило: чем больше цифра, тем меньше размер. Самые крупные яйца обозначаются буквами.

3 категория - самые мелкие - от 35 до 44,9 грамма.

2 категория покрупнее - от 45 до 54,9 грамма.

1 категория - еще крупнее – от 55 до 64,9 грамма.

Отборные - крупные яйца – от 65 до 74,9 грамма, обозначаются буквой О.

Высшая категория — самые крупные - весом более 75 граммов. Обозначаются буквой В.

Нюанс: есть мнение, что крупные яйца вкуснее мелких, но научных доказательств нет.

Верить ли «фитнес»-яйцам?

На полках магазинов встречаются яйца с привлекательными надписями: «с йодом», «деревенские», «с витамином А и каротиноидами», «фитнес» – с селеном, «витаминные» - с повышенным содержанием жирных кислот. Производители обогащают корм куриц, создавая заданные свойства.

Но действительно ли такие яйца полезнее? Эксперты разделились: одни утверждают, что это, безусловно, полезно, ведь яйцо со всеми своими элементами усваивается почти на 97–98%. Другие говорят, что это лишь маркетинговые уловки и природа сама уже заложила в яйца всю пользу.

Кстати, надписи «био», «эко», «органические» не могут ничего гарантировать, поскольку в России сертификации по этому вопросу нет. Но за рубежом это может означать, что куры-несушки были выращены на свободном выгуле и натуральном корме, богатом хлорофиллом.

А вот маркировка «яркий желток», действительно, правдива. Цвет желтка зависит от того, чем несушка питалась. У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый. Поэтому некоторые производители стали вводить в рацион кур полезные добавки, от которых желток окрашивается в ярко-оранжевый цвет. Ведь у несушек, живущих на воле, которые едят много травы, желток тоже яркий.

Цвет и скорлупа на качество не влияет

Цвет яиц многих сбивает с толку, порождая небылицы. Но на «внутренности» яиц цвет скорлупы никак не влияет, состав и пищевая ценность у них идентичная. Цвет лишь указывает на то, какая курица его снесла: светлых пород кур яйца белые, у черненьких, пеструшек и рыженьких - коричневые.

Также есть мнение, что качественные яйца исключительно с гладкой скорлупой, а шероховатая - у низкокачественного товара. Якобы такие йца слишком хрупкие, их легко разбить, а значит, они бедны витаминами. Но лабораторные исследования Роскачества никакой взаимосвязи между текстурой скорлупы и качеством яйца не выявили.

Сегодня в России производится свыше 42 миллиардов яиц в годФото: Михаил ФРОЛОВ

5 признаков качественных яиц

1. Срок изготовления. В обязательном порядке он должен быть указан на упаковке. Чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше.

Срок хранения яиц тоже разный. При температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% предусмотрено хранение:

диетических яиц – не более 7 суток;

столовых яиц – от 8 до 25 суток;

мытых яиц – не более 12 суток.

2. Производитель. Кто ближе по географическому расположению к торговой точке, тот лучше. Чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем лучше.

3. Место хранения яиц. Оно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы.

4. Упаковка. Без пятен и плесени — яйца могут пропитаться неприятными ароматами.

5. Скорлупа. Никаких трещин. А также желательно без перьев и следов помета.

КСТАТИ

Мойте яйца с мылом

Эксперты дали несколько советов, как обращаться с яйцами после покупки:

* Перед употреблением мойте яйца с мылом под теплой проточной водой. И обязательно мойте руки, даже если вы просто прикасались к яйцу: на скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания – бактерия сальмонелла.

* Проверить свежесть яйца можно, опустив его в воду. Если оно тонет, то свежее, если поднимается к поверхности одним концом – не первой свежести, плавает на поверхности – несвежее.

* Варите яйца в соленой воде. Даже если яйцо треснет, соль не даст вытечь белку наружу.

* Проверить, какое перед вами яйцо – сырое или вареное, можно, раскрутив его на ровной поверхности. Вареное яйцо будет крутиться быстро и долго. Сырое едва ли сделает один оборот вокруг своей оси.

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Перепелиные яйца полезнее куриных?

Считается, что перепелиные яйца куда диетичнее и полезнее куриных. Но, если сравнивать их по химическому составу, то разница не особо большая. И перепелиные не всегда в выигрыше:

* белка на 100 граммов в куриных яйцах - 12,7 грамма, в перепелиных – 11,9;

* жиров в куриных – 11,5 грамма, в перепелиных – 13,1;

* углеводов в куриных – 0,7 грамма, в перепелиных – 0,6;

* энергетическая ценность перепелиных яиц несколько выше, чем куриных: 168 ккал против 157.

* холестерина в перепелиных яйцах почти в два раза больше, чем в куриных.

Плюс перепелиных яиц лишь в содержании некоторых минеральных веществ и витаминов. Например, в три раза больше магния, в два раза больше витамина А и на 28% больше железа. Правда есть нюанс: минералы из яиц частично не усваиваются организмом, а витамины при тепловой обработке по большей части разрушаются. Это касается и куриных, и перепелиных яиц.

Но есть еще несколько плюсов: перепелок менее агрессивно эксплуатируют, поскольку они более требовательны к условиям содержания. Их не «накачивают» антибиотиками и гормонами, более тщательно следят за чистотой клеток и поступлением свежего воздуха. К качеству воды и кормов тоже более строгое отношение. Поэтому перепелиные яйца считаются более экологически чистыми.