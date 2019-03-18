Первые маршруты Московских центральных диаметров: 37 пересадок на метро и четыре - на МЦК

В конце этого года - начале 2020-го пассажиры смогут прокатиться на первых маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) - Одинцово - Лобня (МЦД-1) и Нахабино - Подольск (МЦД-2).

ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

- Сейчас МЦД интегрируются в транспортную систему Москвы, так же как и МЦК, - сообщила «Комсомолке» глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Для этого создаются удобные платформы, транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) и двухуровневые переходы через железнодорожные пути. Одновременно проводится благоустройство соседних с ТПУ площадок и привязка к МЦД маршрутов наземного общественного транспорта.

По ее словам, главными «точками» для перехода пассажиров с других видов транспорта на МЦД-1 станут пересадочные узлы Кунцево-1, Тестовская, Белорусский и Савеловский вокзалы, Дмитровская, Петровско-Разумовская и Окружная (см. схему).

- На МЦД-2 самые крупные пересадочные пункты будут на платформах Ленинградская, Дмитровская, Марьина Роща, Ржевская, Каланчевская, Курский вокзал, Текстильщики и Печатники, - добавила Юлиана Княжевская. - Все они проектируются по принципу «сухие ноги», то есть пассажиры смогут пересаживаться, не выходя из крытого пространства. Всего на МЦД-1 и МЦД-2 появится 37 пересадок на метро, четыре - на МЦК.

ОПЛАТА - БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ И ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

За проезд на МЦД будем платить так же, как и в обычном метро. В первую очередь картой «Тройка», которая действует в подземке, на МЦК, в наземке, электричках и аэроэкспрессах. Пассажирам не придется покупать дополнительный билет при пересадке с МЦД на другой общественный транспорт.

Помимо этого, деньги за проезд могут списывать и с банковской карты, поддерживающей технологии PayPass и PayWave, а также со смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Для этого турникеты на платформах оснастят терминалами для бесконтактной оплаты проезда. К ним нужно просто приложить гаджет или карту. Такая система уже действует в метро и на МЦК.

КСТАТИ

Поезда на МЦД будут ходить, как и в метро, с 5.30 до 1.00. Интервалы движения - не более 5 - 6 минут в часы пик.

В этих пунктах МЦД откроются самые крупные пересадочные узлы

ТТХ

Длина пяти маршрутов МЦД:

МЦД-1 Одинцово - Лобня - 52 км

МЦД-2 Подольск - Нахабино - 80 км

МЦД-3 Зеленоград - Раменское - 88 км

МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный - 86 км

МЦД-5 Пушкино - Домодедово - 72 км

Будущие пересадки на другие линии МЦД

На МЦД-1

с Тестовской - на МЦД-4;

с Петровско-Разумовской - на МЦД-3;

На МЦД-2

с Марьиной Рощи - на МЦД-4;

с Ржевской - на МЦД-5.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В поезде «Иволга» занимаем места уже сейчас

На площади Киевского вокзала работает демонстрационный павильон Московских центральных диаметров. Здесь можно узнать подробности о новом наземном метро с помощью виртуальной и дополненной реальности, проекций, 3D-видео (мэппинга) и голограмм. Главный экспонат павильона - полноразмерный макет вагона нового поезда «Иволга». Именно такие «птички» будут перевозить пассажиров на первых двух диаметрах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. На макете каждый посетитель может почувствовать себя машинистом поезда и проехать по МЦД с помощью очков виртуальной реальности. Здесь можно прогуляться по вагону и выбрать себе самое удобное пассажирское место.

Кроме того, на электронной схеме диаметров будущие пассажиры могут уже сейчас проложить личный удобный маршрут с использованием МЦД, метро, МЦК. Компьютер также посчитает, сколько времени сэкономит конкретный житель благодаря МЦД, и предложит, на что его можно потратить.

Павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт ежедневно без выходных и перерывов с 9.00 до 21.00. Вход свободный.

СКАЗАНО

«Москва отличается от других мегаполисов тем, что 70 процентов пассажиров перевозятся рельсовым транспортом. В часы пик люди выбирают электрички, МЦК, метро. Поэтому их развитие - наш приоритет. Запуск центральных диаметров разгрузит радиальные направления городской подземки. Пассажирам станет комфортнее в метро и электричках».

(Марат ХУСНУЛЛИН, заместитель мэра Москвы.)