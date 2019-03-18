Звезда сериала «Годунов» Сергей Безруков: Это было первое спокойное царствование

С понедельника на канале «Россия» - повтор первой части «Годунова», а 25 марта в эфире стартуют новые серии. Сергей Безруков поделился с «КП» мыслями о фильме.

Об исторической правде

- Борис Годунов, Иван Грозный, времена Смуты - все это известно, но в то же время запутанно. Историки не могут договориться между собой. Хотя нас в этом проекте консультировал Николай Борисов - потрясающий историк. Для меня важно, что сюжет - не просто выдумка замечательного сценариста Ильи Тилькина, но еще и серьезная историческая проработка.

Если говорить о правде, то мы, например, не можем с точностью утверждать, убивал Грозный своего сына или нет. Мы все знаем картину Репина. Но факт убийства не доказан историками. Есть свидетельства, но они западные. А имидж России в глазах иностранцев всегда оставлял желать лучшего. Мы сегодня часто говорим об этом. А вы прочитайте про те века и поймете, что сейчас еще цветочки!

О своем герое

- Я играю три возраста: молодого Бориса Федоровича, когда он еще служит в опричниках у Малюты Скуратова, затем его становление, смерть. Кстати, он был отравлен. Правда, это тоже не доказано. Но многие утверждают, что это было проклятие трона. Ведь усидеть на нем и умереть своей собственной смертью в те времена было практически невозможно.

Для поклонников истории наш проект - большой подарок. Здесь полно интриг и крови. Хотя Борис Федорович дал себе зарок, что кровь проливать не будет. И действительно, его царствование, вопреки суждению Пушкина, было мирным. В годы его правления люди впервые вздохнули с облегчением, Россия не воевала. Это были два года спокойного правления. Потом, правда, был голод, неурожай. И это многие посчитали проклятием, потому что Годунов не имел права править. Он же был первый выборный царь, получивший трон не по наследству.

О погружении в эпоху

Декорации удивительные: зрители увидят уникальную Москву XVI века, построенную на Главкино: с Лобным местом, со Спасскими воротами, с храмом Василия Блаженного. Дух захватывает! Я бы даже водил туда экскурсии.

Ведь даже в «живом» Кремле все это имеет немножко другой вид, потому что было отреставрировано. Если снимать в историческом месте, вы никогда не подумаете, что работа шла именно там. Решите: это декорация. А у нас декорации выглядят так, будто мы снимаем в реальном месте.

«Годунов». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.

«Комсомолка» рекомендует: книги из серии «Правители России»

«Комсомолка» рекомендует: книги из серии «Правители России» на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.