«Стареющая Барби»: Лера Кудрявцева припомнила Собчак обидное прозвище

Ксения Собчак снялась в шоу канала НТВ «Секрет на миллион»: программу покажут в субботу, а пока ее ведущая Лера Кудрявцева поделилась в Инстаграме анонсом предстоящего эфира. Во время съемок 47-летняя Лера припомнила Ксении обидный эпитет, которым бойкая на язык Собчак как-то наградила ее.

- А тебе было стыдно, когда ты назвала меня «стареющей Барби»? – спросила Кудрявцева свою собеседницу.

- Мать, ну это смешная шутка – тоном капризной девочки протянула Ксения.

- Обхохочешься просто, - резюмировала Лера.

Кудрявцева не скрывает, что на съемках программы она собиралась публично поквитаться с Собчак за это обидное прозвище. Но, глядя на сияющую Ксению, поняла, что ее ничего не проймет.

leratv В субботу #секретнамиллион #НТВ @secretnamillion_ntv

- Когда-то Ксения назвала меня «стареющей Барби», и меня, как и любую женщину, это задело. Однако «отомстить» Ксении во время эфира я не смогла — выглядит она великолепно, просто светится от счастья. Кажется, у нее все только начинается, и это вопреки тому, что ее ждет развод, - написала Лера в своей авторской колонке для портала Woman.ru.

Телеведущая несколько раз подчеркнула, что Ксения так и сияет, и что новые отношения буквально окрылили ее. И если одни женщины выходят из развода с сердечными ранами и истрепанными нервами, то Собчак, похоже, ловит от сложившейся ситуации настоящий кайф.

- Женщиной, переживающей расставание с мужем, она не выглядит. Скорее наоборот. Видно, что Ксения влюблена и счастлива, - написала Лера. - Правда, когда я спросила Ксению о том, за что она может разлюбить, она тяжело вздохнула и сказала: – Хороший вопрос...

Спросила Кудрявцева свою собеседницу и о ее доходах (известно, что Собчак – долларовый миллионер, в браке она зарабатывала гораздо больше Виторгана).

- Если ты работаешь как лошадь то и зарабатываешь достойно… - спросила Лера.

- Это правда, стесняться не буду, - честно ответила Ксения.

Судя по всему, общение с Собчак далось Лере не так-то легко. «Настроение с кем-то поругаться», - написала она в Инстаграме после завершения съемок. «Неудивительно, это на вас Ксения Собчак так повлияла», - пишут фолловеры в комментариях.

leratv Настроение с кем то поругаться . У вас так бывает ?)))

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган перестали носить обручальные кольца и появляться вместе на публике осенью прошлого года. Тогда же 37-летняя блондинка начала выходить в свет с Константином Богомоловым. Телеведущая и режиссер не комментируют свои отношения, однако нетрудно понять, что свою новую жизнь Ксения теперь будет строить именно с ним.