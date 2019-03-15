Не так богат, как Джонни Депп и Илон Маск: Папарацци сфотографировали Эмбер Херд целующейся с новым мужчиной

Бывший муж Джонни Депп требует у Эмбер Херд через суд 50 миллионов долларов, но звезду «Аквамена» это, похоже, мало заботит. 32-летняя блондинка снова счастлива – она закрутила новый роман. Очередной избранник Эмбер не так богат и известен, как ее экс-супруг или как миллиардер Илон Маск, с которым голливудская звезда встречалась после развода. Актриса положила глаз на 45-летнего аргентинского режиссера Андреса Мускетти.

Папарацци сфотографировали Эмбер и Андреса возле ее дома в Лос-Анджелесе. Актриса и режиссер покинули апартаменты утром, судя по всему, после ночи любви. И, кажется, она прошла удачно: Эмбер так и светилась от счастья. Актриса нежно поцеловала бойфренда в губы – и этот момент и запечатлели папарацци. Как сообщает Daily Mail, Херд и Мускетти впервые сфотографировали вместе – видимо, их роман начался не так давно.

andy_muschietti Эмбер встречается с режиссером Энди Мускетти. Фото: Инстаграм.

Андрес Мускетти – аргентинец с итальянскими корнями. Он известен своими фильмами ужасов: режиссер снял в Голливуде картины «Мама» и «Оно».

Напомним, Джонни Депп подал в суд на бывшую жену из-за обвинения в домашнем насилии, которое он называет ложным. Актриса обвинила его в рукоприкладстве в 2016 году, когда подала на развод. Теперь Депп называет ее свидетельство фальшивкой, и требует 50 миллионов долларов компенсации. Актер говорит, что обвинения Эмбер разрушили его карьеру.

Кроме того, в иске 55-летний Джонни уверяет, что 32-летняя Эмбер стала изменять ему практически сразу после свадьбы. Актриса начала встречаться с миллиардером Илоном Маском уже через месяц после того, как вышла замуж за Деппа.

- Илон Маск наносил Эмбер поздние ночные визиты, - говорится в иске. - Он приходил в лос-анджелесский пентхаус Джонни Деппа и Эмбер Херд, когда Депп уезжал на съемки, и его не было в стране. Джонни Депп собирается доказать, что в тот вечер, когда его жена сделала фото со следами насилия на лице, именно Илон Маск был вместе с ней в пентхаусе, а не Джонни.

Миллиардер Илон Маск скрасил одиночество Эмбер после развода. Фото: Инстаграм.

Представители Илона Маска уже отреагировали на заявление Деппа. По их словам, Илон Маск начал встречаться с Эмбер уже после того, как она подала на развод с Деппом в мае 2016 года. Якобы Маск и Эмбер стали видеться летом 2016 года, да и то их встречи были редкими и нерегулярными. А настоящие чувства между ними вспыхнули гораздо позже.

Отреагировали на иск и адвокаты Эмбер Херд. Юристы актрисы настаивают: Депп просто пытается заставить ее замолчать, но она не будет замалчивать все случившееся.

- Она не будет молчать. То, что делает Депп, доказывает, что он не может принять правду о своем оскорбительном поведении, - сообщили прессе представители Эмбер Херд.