2019-03-15T12:25:41+03:00
В мире

"Мой папа расстроен, потому что никто не приходит": Пост в Twitter спас владельца кафе с пончиками, которые никто не покупал

На запись в микроблоге сына владельца кафе Billy's Donuts откликнулись тысячи пользователей соцсетей
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Кафе Billy's Donuts посетили даже работники администрации TwitterКафе Billy's Donuts посетили даже работники администрации TwitterФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Владелец кафе пончиков Billy's Donuts, расположенного в Техасе, был расстроен отсутствием посетителей в своем заведении. На прошлой неделе ситуация резко изменилась - за день посетители кафе раскупили все приготовленные хозяевами пончики.

Неожиданную популярность кафе получило после публикации сына его хозяина, Билли Бая, в Twitter. "Мой папа расстроен, потому что никто не приходит", - написал он в субботу, 9 марта, у себя в микроблоге. Запись собрала более 720 тысяч лайков и 320 тысяч ретвитов. В число оценивших пост вошли и знаменитости: актер Джеймс Вудс, кинорежиссер Кейси Нейстат, а также администрация самого Twitter, которая опубликовала отдельный пост с хэштегом #LoveTwitter.

"Мой папа расстроен, потому что никто не приходит" - тот самый пост в Twitter, с которого все началось

"Мой папа расстроен, потому что никто не приходит" - тот самый пост в Twitter, с которого все началось

Открытие этого магазина очень важно было для его отца. Сатарит был беженцем из Камбоджи, он приехал в Америку в феврале 1981 года. Больше 10 лет трудился не покладая рук, работал механиком. Именно там он научился своими руками создавать инструменты - например, придумал и сделал большую металлическую скалку для теста. К 1993 году они с женой накопили на собственное дело и открыли свой первый магазин пончиков. Назвали его в честь сына - Билли. 24 года Сатарит все силы отдавал любимому делу, радовал своих посетителей вкусными пончиками. Но в 2016 году его жена Накри серьезно заболела и бизнес, который они построили с нуля, решили продать.

Но сидеть без дела - было и не про них. И тогда супруги решили вновь вернуться в любимой работе. «Мы экономили деньги, чтобы открыть это кафе. И когда в первые пару дней было так тихо, нам стало грустно», - рассказала Накри изданию Houston Chronicle.

Отец автора поста напек гору пончиков, но их никто не покупал Фото: twitter.com/BillysDonuts

Отец автора поста напек гору пончиков, но их никто не покупал Фото: twitter.com/BillysDonuts

И тогда за дело взялся их сын. На следующий день после поста Билли в Billy's Donuts было не протолкнуться. За день хозяин кафе продал все приготовленные пончики. Один из посетителей специально прилетел из Парижа в Хьюстон, чтобы попробовать пончики.

В кафе было не протолкнуться Фото: twitter.com/BillysDonuts

В кафе было не протолкнуться Фото: twitter.com/BillysDonuts

На следующий день после записи Билли в Billy's Donuts было не протолкнуться.За день хозяин кафе продал все приготовленные пончики.

А в понедельник в заведение пришли работники администрации Twitter. Заметка о посещении ими кафе была опубликована в аккаунте соцсети.

Автор поста, принесшего успех кафе, поблагодарил всех поддержавших флэшмоб. "Спасибо вам за поддержку. Это очень многое значит для нас", - написал Билли.

Некоторые посетители специально приехали из других городов Фото: twitter.com/BillysDonuts

Некоторые посетители специально приехали из других городов Фото: twitter.com/BillysDonuts

После твитта пончики оценили все Фото: twitter.com/BillysDonuts

После твитта пончики оценили все Фото: twitter.com/BillysDonuts

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Николай Стариков: На Меркель давят все сильнее, но Ангела не сдается
Известный писатель и историк на «Радио «Комсомольская правда» прокомментировал очередные попытки Европарламента остановить «Северный поток-2», ударив по российскому газовому транзиту [видео, подкаст]
Новости 24
В МИД РФ призвали не политизировать процесс оказания гумпомощи Сирии
США продлил срок завершения операций с бумаги для «дочек» PDVSA
Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу
Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов
Певец Тото Кутуньо не был уведомлен о запрете на въезд на Украину
Брошенная в московской квартире девочка пробудет в больнице еще 10 дней
Boeing, летевший из Мирного в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре
В Подмосковье злоумышленник украл из салона связи 129 тысяч рублей
Адвокат Бутиной считает, что она сможет выйти на свободу уже в апреле
Власти новозеландского Крайстчерча сняли режим ЧП после стрельбы в мечетях
Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии нет
Путин считает, что "дело Калви" не должно влиять на инвестклимат в РФ
Глава МИД ФРГ: выход США и России из ДРСМД поставит под угрозу безопасность в Европе
После переезда чиновников в Москву-Сити их кабинеты отдадут под общественные цели
Лидеры России узнали, как губернаторы формируют команды
Поездка делегации Совфеда в США отменена
Володин поздравил крымчан с 5-летием воссоединения полуострова с РФ
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании "Сибирский спас"
В Госдепе назвали 50 потенциально опасных для США стран
Американцы сняли флаг США со своего посольства в Венесуэле
В молочный ГОСТ могут внести изменения, касающиеся антибиотиков
Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ
Полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых в стрельбе
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек