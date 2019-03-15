"Мой папа расстроен, потому что никто не приходит": Пост в Twitter спас владельца кафе с пончиками, которые никто не покупал

Владелец кафе пончиков Billy's Donuts, расположенного в Техасе, был расстроен отсутствием посетителей в своем заведении. На прошлой неделе ситуация резко изменилась - за день посетители кафе раскупили все приготовленные хозяевами пончики.

Неожиданную популярность кафе получило после публикации сына его хозяина, Билли Бая, в Twitter. "Мой папа расстроен, потому что никто не приходит", - написал он в субботу, 9 марта, у себя в микроблоге. Запись собрала более 720 тысяч лайков и 320 тысяч ретвитов. В число оценивших пост вошли и знаменитости: актер Джеймс Вудс, кинорежиссер Кейси Нейстат, а также администрация самого Twitter, которая опубликовала отдельный пост с хэштегом #LoveTwitter.

"Мой папа расстроен, потому что никто не приходит" - тот самый пост в Twitter, с которого все началось

Открытие этого магазина очень важно было для его отца. Сатарит был беженцем из Камбоджи, он приехал в Америку в феврале 1981 года. Больше 10 лет трудился не покладая рук, работал механиком. Именно там он научился своими руками создавать инструменты - например, придумал и сделал большую металлическую скалку для теста. К 1993 году они с женой накопили на собственное дело и открыли свой первый магазин пончиков. Назвали его в честь сына - Билли. 24 года Сатарит все силы отдавал любимому делу, радовал своих посетителей вкусными пончиками. Но в 2016 году его жена Накри серьезно заболела и бизнес, который они построили с нуля, решили продать.

Но сидеть без дела - было и не про них. И тогда супруги решили вновь вернуться в любимой работе. «Мы экономили деньги, чтобы открыть это кафе. И когда в первые пару дней было так тихо, нам стало грустно», - рассказала Накри изданию Houston Chronicle.

Отец автора поста напек гору пончиков, но их никто не покупал Фото: twitter.com/BillysDonuts

И тогда за дело взялся их сын. На следующий день после поста Билли в Billy's Donuts было не протолкнуться. За день хозяин кафе продал все приготовленные пончики. Один из посетителей специально прилетел из Парижа в Хьюстон, чтобы попробовать пончики.

В кафе было не протолкнуться Фото: twitter.com/BillysDonuts

На следующий день после записи Билли в Billy's Donuts было не протолкнуться.За день хозяин кафе продал все приготовленные пончики.

А в понедельник в заведение пришли работники администрации Twitter. Заметка о посещении ими кафе была опубликована в аккаунте соцсети.

Автор поста, принесшего успех кафе, поблагодарил всех поддержавших флэшмоб. "Спасибо вам за поддержку. Это очень многое значит для нас", - написал Билли.

Некоторые посетители специально приехали из других городов Фото: twitter.com/BillysDonuts