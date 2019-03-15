Книги на русском языке встречают в Европе

В Европе стартовала книжная неделя. 14 марта в Париже открылся книжный салон, а двумя днями раньше в Лондоне стартовала международная книжная ярмарка. Россия, как мировой лидер книгоиздания (ежегодно мы издаем 120 тысяч наименований книг), представлена везде широко и с размахом.

И в Лондоне, и в Париже на наших стендах можно увидеть более 600 новинок отечественного книгоиздания. В том числе - новые издания русской классики, произведения современных российских авторов, гуманитарная литература, красочные детские книжки и путеводители по России, прекрасные фотоальбомы.

Гости парижского салона увидят неизвестные иллюстрации русских художников к произведениям Анатоля Франса (175-летие писателя отмечается в этом году).

В Лондоне наш стенд посвящен отечественным юбилярам: Александру Сергеевичу Пушкину и Николаю Васильевичу Гоголю: его украсили работами трёх известных художников-графиков Андрея Костина, Игоря Олейникова и Сергея Алимова.

В этом году российская делегация весьма представительна. В Великобритании с читающими иностранцами встретятся и Алексей Сальников, и Алексей Иванов. Французскую публику ждут выступления Евгения Водолазкина, Леонида Юзефовича, Татьяны Москвиной и других авторов.

Открывал Российские стенды глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Он подчеркнул, что за последние годы российско-французские отношения в гуманитарной сфере активизируются и развиваются и именно книги позволяют поддерживать культурный диалог в отношениях с Британией, несмотря на то, что наши страны переживают непростой политический период.