Как бы нам попасть в театр: В штаб-квартире Боголюбовской библиотеки молодые драматурги разработали план захвата сцены

Как достучаться до режиссера, если ты не раскрученный автор? В библиотеке имени Боголюбова (в быту - Боголюбовке) провели круглый стол по насущным проблемам молодой драматургии.

- Ситуация двойственная. Всем кажется, что современная драматургия находится в оцепенении. Но между тем, на форумах молодых писателей постоянно появляются новые сильные авторы, - обозначила проблему ведущая дискуссии, поэт и драматург Елена Исаева.

Писатель и руководитель семинара драматургии Александр Коровкин коллегу поддержал:

- Семинары драматургии действительно год от года становятся всё лучше. Но, - Коровкин выразительно посмотрел на Исаеву, - хорошая пьеса сама не идёт на сцену: её нужно представлять, знакомить, продвигать.

- А вот и подумайте, как познакомить, как соединить молодых драматургов со сценой, - вступил в дискуссию Сергей Филатов, "папа" всех молодых писателей, организатор писательских форумов.

Разговор о том, как собрать воедино и познакомить со сценой, занял полтора часа. Оказалось, что молодые драматурги и работники сцены действительно заинтересованы друг в друге, но почему-то друг друга не слышат и не видят.

Так, например, актриса Марина Крижевская посетовала, что сейчас большой дефицит пьес на двух-трёх исполнителей для антрепризной постановки и такие пьесы были бы очень востребованы.

Но молодые драматурги тут же возразили, что антрепризную и самую распрекрасную пьесу никто в театре и читать не будет, если ты - не Ярослава Пулинович, не братья Пресняковы или Дурненковы, словом, не раскрученный автор.

Пока решали, что делать и как быть, возникла мысль организовать резиденцию, где бы в течение определенного времени, полугода или нескольких месяцев, бесплатно жили молодые авторы. Добротная пьеса стала бы итогом такого проживания. Еще одна идея, носящаяся в воздухе, – драматург должен питаться запахом закулисья.

"Нужно пристроиться к любому театру. Чтобы прочувствовать театр изнутри, – предложил Александр Коровкин.

«Но тем не менее, - подвела итог разговору Елена Исаева, - я бы не хотела, чтобы драматургия всего лишь обслуживала театр. Они должны существовать на равных. И ещё, по моему глубокому убеждению, драматургия должна участвовать в общем литературном процессе наравне с поэзией и прозой».