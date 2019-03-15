2019-03-15T13:20:17+03:00
Звезды

Как бы нам попасть в театр: В штаб-квартире Боголюбовской библиотеки молодые драматурги разработали план захвата сцены

Руководитель семинара Александр Коровкин уверен, что присоединиться к театру можно лишь прочувствовав его изнутри
Фазир МУАЛИМ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Писатель и руководитель семинара драматургии Александр Коровкин.Писатель и руководитель семинара драматургии Александр Коровкин.
Изменить размер текста:

Как достучаться до режиссера, если ты не раскрученный автор? В библиотеке имени Боголюбова (в быту - Боголюбовке) провели круглый стол по насущным проблемам молодой драматургии.

- Ситуация двойственная. Всем кажется, что современная драматургия находится в оцепенении. Но между тем, на форумах молодых писателей постоянно появляются новые сильные авторы, - обозначила проблему ведущая дискуссии, поэт и драматург Елена Исаева.

Писатель и руководитель семинара драматургии Александр Коровкин коллегу поддержал:

- Семинары драматургии действительно год от года становятся всё лучше. Но, - Коровкин выразительно посмотрел на Исаеву, - хорошая пьеса сама не идёт на сцену: её нужно представлять, знакомить, продвигать.

- А вот и подумайте, как познакомить, как соединить молодых драматургов со сценой, - вступил в дискуссию Сергей Филатов, "папа" всех молодых писателей, организатор писательских форумов.

Разговор о том, как собрать воедино и познакомить со сценой, занял полтора часа. Оказалось, что молодые драматурги и работники сцены действительно заинтересованы друг в друге, но почему-то друг друга не слышат и не видят.

Так, например, актриса Марина Крижевская посетовала, что сейчас большой дефицит пьес на двух-трёх исполнителей для антрепризной постановки и такие пьесы были бы очень востребованы.

Но молодые драматурги тут же возразили, что антрепризную и самую распрекрасную пьесу никто в театре и читать не будет, если ты - не Ярослава Пулинович, не братья Пресняковы или Дурненковы, словом, не раскрученный автор.

Пока решали, что делать и как быть, возникла мысль организовать резиденцию, где бы в течение определенного времени, полугода или нескольких месяцев, бесплатно жили молодые авторы. Добротная пьеса стала бы итогом такого проживания. Еще одна идея, носящаяся в воздухе, – драматург должен питаться запахом закулисья.

"Нужно пристроиться к любому театру. Чтобы прочувствовать театр изнутри, – предложил Александр Коровкин.

«Но тем не менее, - подвела итог разговору Елена Исаева, - я бы не хотела, чтобы драматургия всего лишь обслуживала театр. Они должны существовать на равных. И ещё, по моему глубокому убеждению, драматургия должна участвовать в общем литературном процессе наравне с поэзией и прозой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Панкратов-Черный: «Что я стал актером, надо говорить спасибо Андрону Кончаловскому»
Конечно, мы знаем его как актера, любим за комедии, в которых он просто блистателен. И мало кто из зрителей догадывается, что он в душе – настоящий лирик, пишущий прекрасные стихи…
Новости 24
В МИД РФ призвали не политизировать процесс оказания гумпомощи Сирии
США продлил срок завершения операций с бумаги для «дочек» PDVSA
Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу
Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов
Певец Тото Кутуньо не был уведомлен о запрете на въезд на Украину
Брошенная в московской квартире девочка пробудет в больнице еще 10 дней
Boeing, летевший из Мирного в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре
В Подмосковье злоумышленник украл из салона связи 129 тысяч рублей
Адвокат Бутиной считает, что она сможет выйти на свободу уже в апреле
Власти новозеландского Крайстчерча сняли режим ЧП после стрельбы в мечетях
Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии нет
Путин считает, что "дело Калви" не должно влиять на инвестклимат в РФ
Глава МИД ФРГ: выход США и России из ДРСМД поставит под угрозу безопасность в Европе
После переезда чиновников в Москву-Сити их кабинеты отдадут под общественные цели
Лидеры России узнали, как губернаторы формируют команды
Поездка делегации Совфеда в США отменена
Володин поздравил крымчан с 5-летием воссоединения полуострова с РФ
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании "Сибирский спас"
В Госдепе назвали 50 потенциально опасных для США стран
Американцы сняли флаг США со своего посольства в Венесуэле
В молочный ГОСТ могут внести изменения, касающиеся антибиотиков
Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ
Полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых в стрельбе
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек