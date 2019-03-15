"Какое шикарное продолжение спины": Анфиса Чехова в стрингах показала свою гордость

Анфисе Чеховой есть чем гордиться. Она прекрасная мама и успешная телеведущая, ее красоте завидуют сотни женщин, а пышные формы звезды приводят в трепет мужчин.

Телеведущая часто радует поклонников красивыми фотографиями себя любимой. Но если обычно артистка демонстрирует свой роскошный бюст, то в этот раз она показала во всей красе свою упругую попу.

Анфиса Чехова поделилась не только откровенным фото, но и написала целую оду своим ягодицам. Звезда знает, что многие подписаны на нее в соцсети только для того, чтобы полюбоваться фигурой. Именно поэтому Чехова сочинила ироничный стих той части тела, которая ее прославляет и которой она вправе гордиться.

achekhova Анфиса Чехова хороша, с какой стороны не посмотри

Поклонники по достоинству оценили поэзию Чеховой: "Фигура обалденная", "Анфиса, вы прелесть!", "Вот это фото!", "Анфиса, вы шикарны!"; "Ого, какие формы!", "Фигура огонь!", "Смелая фотография", "Какое шикарное продолжение спины", "Как милая прелесть", "Классс! Даже женщине можно любоваться такой красотой".

Напомним, несколько лет назад Чехова развелась со своим мужем Гурамом Баблишвили, от которого родила сына Соломона. Несмотря на развод, Анфиса поддерживает хорошие отношения с экс-супругом и много времени проводит вместе с ним. Недавно Анфиса отдыхала на Мальдивах. Она делилась с поклонниками откровенными снимками с отдыха.

"Ода ...ОПЕ.

Стихи, философия? Что вы друзья!

Меня прославляет ...опа моя!

Когда напрягаю талант свой иль мозг,

Не виден малейший подписчиков рост.

Но стоит мне задом своим повернуться,

То лайки, как манна небесная льются.

К чему мне таланты, какая фигня?

Меня продвигает ...опа моя!

Массаж целлюлитный и прИсяд лихой,

Полезней театров и библиотек.

Душой развиваться, расти головой?

Увольте, я ...опой делаю тверк!

И рада большая моя семья!

Их кормит от пуза ...опа моя!

На днях мне приснилась Ким Кардашьян,

«Храни наши ...опы - сказала, Господь!»

Добавила: «Знаешь, подруга моя,

В Женщине главное Сочная плоть!»

Знаю я, Кимми, училась не зря!

Нет лучше вложений, чем ...опа моя!

Когда я умру, похоронят меня,

И памятник будет стоять на Тверской:

Красивая круглая ...опа моя.

Весь мир восхитится нашей Страной!

И к «Путину», «водке» добавит Европа.

Красивое русское слово «...опа».