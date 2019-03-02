"Детка, ты просто секс-бомба": Анфиса Чехова обнажилась на Мальдивах

Анфиса Чехова порадовала поклонников снимком топлес с Мальдив. Знаменитость отправилась в отпуск с бородатым красавцем.

Во время перелета Анфиса Чехова снимала видеоотчет для поклонников. Рядом с теледивой все время находился джентльмен в белой майке, которого звезда называла Эдуард. Весь перелет парочка мило ворковала. Оказавшись на Мальдивах, томный красавец поселился в одном отеле с Анфисой.

achekhova Анфиса Чехова сообщила, что она в раю

Поклонники телеведущей тут же потребовали объяснений от своей любимицы. "Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы?", - спросила спутника Анфиса. "Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой", - ответил Эдуард.

После кто-то из интернет-обывателей узнал в спутнике теледивы ведущего и эксперта проекта "Адская кухня" Эдуарда Демченко. Также пользователи Сети отметили, что Чехова отправилась отдыхать без сына Соломона.

Возможно, поэтому 41-летняя телеведущая чувствует себя раскрепощенно. Несколько часов назад она устроила горячую фотосессию. "Рай", - лаконично подписала Анфиса снимок, на котором позирует топлес.

achekhova Народ надеется, что совсем скоро Анфиса Чехова раскрепостится и порадует публику более откровенными снимками

Роскошные формы знаменитости привели подписчиков в неописуемый восторг. Анфиса пыталась прикрыть свое богатство за ладонями, но такую красоту сложно скрыть. Фолловеры были просто сражены: "Отличная грудь", "Такую грудь надо застраховать", "Ты просто сногсшибательная женщина", "Детка, ты просто секс-бомба", "Мощные сиси".

Комментаторы не поскупились на комплименты и недоумевают, почему Анфиса не отважилась показать грудь "без ладошек". Бюст Чеховой всегда был ее визитной карточкой. В последнее время звезда заметно похудела. На фоне осиной талии пышный бюст знаменитости выглядит сногсшибательно. Фанаты надеются, что совсем скоро Анфиса окончательно раскрепостится и порадует публику более откровенными снимками.