Подкасты Радио «Комсомольская правда» теперь можно слушать и на Яндекс.Музыке
Друзья, у нас для вас хорошая новость! Подкасты Радио «Комсомольская правда» теперь доступны и на Яндекс.Музыке! Если вы пользуетесь этим сервисом, сможете слушать нас в привычном приложении.
«Военное ревю» Виктора Баранца, «Дежавю» Михаила Антонова, «Передача данных» Марии Бачениной, «Личные деньги» Михаила Делягина, «Неделя в цифрах» Никиты Кричевского или «Народный адвокат» Леонида Ольшанского теперь можно слушать в одном из самых популярных российских сервисов по прослушиванию музыки и подкастов! Всего доступно более 50 различных архивов наших программ.
Как слушать подкасты Радио «Комсомольская правда» на компьютере
1. В браузере переходите по этой ссылке https://music.yandex.ru/label/1582683
2. Выбираете любой из наших подкастов и кликаете на него.
3. Выбираете понравившийся выпуск и слушаете!
Да, не забудьте нажать на сердечко - «Добавить в Мою музыку».
Не забудьте добавить наши подкасты в избранное!
Как слушать подкасты Радио «Комсомольская правда» через смартфон
Обратите внимание, что прослушивание подкастов возможно только в платной версии, по подписке!
1. Скачиваете приложение для iOs или Android.
2. Входите в свой аккаунт.
3. В поле поиска набираете Радио «Комсомольская правда» или название подкаста.
4. Выбираете нужный выпуск, который можно добавить в избранное или скачать.
Кстати, кроме Яндекс.Музыки, вы можете слушать подкасты на нашем сайте, в мобильных приложениях для iOs или Android, в приложении Google Podcast или iTunes.
ИСТОЧНИК KP.RU