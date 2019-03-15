Подкасты Радио «Комсомольская правда» теперь можно слушать и на Яндекс.Музыке

Друзья, у нас для вас хорошая новость! Подкасты Радио «Комсомольская правда» теперь доступны и на Яндекс.Музыке! Если вы пользуетесь этим сервисом, сможете слушать нас в привычном приложении.

«Военное ревю» Виктора Баранца, «Дежавю» Михаила Антонова, «Передача данных» Марии Бачениной, «Личные деньги» Михаила Делягина, «Неделя в цифрах» Никиты Кричевского или «Народный адвокат» Леонида Ольшанского теперь можно слушать в одном из самых популярных российских сервисов по прослушиванию музыки и подкастов! Всего доступно более 50 различных архивов наших программ.

Как слушать подкасты Радио «Комсомольская правда» на компьютере

1. В браузере переходите по этой ссылке https://music.yandex.ru/label/1582683

2. Выбираете любой из наших подкастов и кликаете на него.

3. Выбираете понравившийся выпуск и слушаете!

Да, не забудьте нажать на сердечко - «Добавить в Мою музыку».

Не забудьте добавить наши подкасты в избранное!

Как слушать подкасты Радио «Комсомольская правда» через смартфон

Обратите внимание, что прослушивание подкастов возможно только в платной версии, по подписке!

1. Скачиваете приложение для iOs или Android.

2. Входите в свой аккаунт.

3. В поле поиска набираете Радио «Комсомольская правда» или название подкаста.

4. Выбираете нужный выпуск, который можно добавить в избранное или скачать.

Кстати, кроме Яндекс.Музыки, вы можете слушать подкасты на нашем сайте, в мобильных приложениях для iOs или Android, в приложении Google Podcast или iTunes.