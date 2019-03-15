Михаил Бабич: МИД Белоруссии смутил сам факт, что на оскорбления в адрес России кто-то посмел ответить

Настоящий обмен колкостями произошел между МИДом Белоруссии и послом России в Минске Михаилом Бабичем после того, как представитель Москвы дал большое и откровенное интервью агенсту «РИА Новости».

Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил:

«Честно говоря, не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Благо все они схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется, - сказал представитель МИДа Белоруссии. - Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера.

Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством.»

Ответ Михаила Бабича последовал незамедлительно. Сначала он прокомментировал слова пресс-секретаря МИД Белоруссии журналистам во время поездки в Витебск:

«Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве, - заявил посол России. - Видимо, это (комментарий Анатолия Глаза, - ред,) - и есть "верх" дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор. Поэтому по форме для нас ничего удивительного нет. Эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы, и выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное - вот эта болтовня - имеет место быть. Мы спокойно к ней относимся.»

Однако, затем Михаил Бабич дал еще один комментарий «Вестям-24», которые дозвонились до него в прямом эфире. Вот какой разговор произошел между послом и тележурналистом:

- Что конкретно смутило МИД Белоруссии в вашем интервью?

- Думаю, смутил сам факт того, что на многочисленные, оскорбительные выпады в адрес нашей страны, руководителей, иногда недостоверные факты, которые приводятся, кто-то посмел ответить, - сказал Бабич. - Видимо эмоции взяли верх, ну и мы услышали с вами то, что услышали. Ситуация такова, что мы неоднократно просили коллег все выпады, упреки взаимные, которые часто стали звучать, оставить и перейти на нормальный, цивилизованный язык общения. Надеюсь, мы в ближайшее время к такому формату диалога перейдем.

- Подобные выпады могут как-то сказаться на вашей работе в Минске?

- Эти выпады далеко не первые. Слышали мы выпады и более острые. И более резкие. Уверен, как работали, так и будем объяснять, доказывать нашу позицию, слышать своих коллег, находить решения и развивать наши очень важные российско-белорусские отношения. Уверен, в ближайшее время мы выйдем на конструктивные решения по целому ряду вопросов, которые давно ожидают наши народы, граждане наших государств.

- Вас упрекают в незнании истории взаимоотношений России и Белоруссии.

- Это очень сложно комментировать. Думаю, в России не так много людей осталось, которые не знают историю российско-белорусских отношений в силу того, что они все время в публичном обсуждении. И в одностороннем порядке, как правило. Поэтому конечно, находясь здесь, в республике, наша дипмиссия очень системно изучает ситуацию, взаимодействуем с коллегами. В принципе, у нас нет никаких проблем по взаимодействию, по обмену информацией, по нахождению компромиссов в сложных ситуациях. Я думаю, это всего-навсего очередной эмоциональный всплеск.

- Но вы уже связывались с белорусским МИДом, администрацией Лукашенко? Вот после этого, скажем так, конфликта?

- Да нет, в этом нет никакой необходимости. Мы понимаем, чем это вызвано, понимаем, что рядовой клерк сформулировал позицию, которая нам хорошо известна. Дополнительно в этой части что-то обсуждать нет смысла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД Белоруссии — об интервью посла России: Он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством

14 марта вышло интервью посла России в Белоруссии и спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Белоруссия Михаила Бабич информагенству «РИА Новости». Оно было настолько нерядовым и достаточно откровенным, насыщенным фактами и цифрами, что в Минске не могли не высказать к нему своего отношения (подробности)