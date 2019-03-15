2019-03-15T17:27:42+03:00
Общество

Названы победители премии «Золотой медвежонок»

Престижным знаком отметили и детские проекты «Комсомолки»
Валерий МАМОНТОВ
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В конкурсе «Золотой медвежонок» приняли участие более 100 компаний со всей страны и ближнего зарубежья.В конкурсе «Золотой медвежонок» приняли участие более 100 компаний со всей страны и ближнего зарубежья.
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В Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей IX Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» за выдающиеся заслуги в 2018 году. 28 победителей из рук экспертов получили памятные призы: статуэтку, диплом и плюшевого «Золотого медвежонка».

Открыли мероприятие Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

- Важно, чтобы в каждом регионе были качественные, безопасные и доступные по цене отечественные товары для малышей, умные, развивающие игрушки, красивая школьная форма, полезное детское питание, замечательные мультфильмы и многое другое, - отметила Гумерова.

28 победителей из рук экспертов получили памятные призы: статуэтку, диплом и плюшевого «Золотого медвежонка».

28 победителей из рук экспертов получили памятные призы: статуэтку, диплом и плюшевого «Золотого медвежонка».

В конкурсе «Золотой медвежонок» приняли участие более 100 компаний со всей страны и ближнего зарубежья, которые представили почти 200 товаров-номинантов в 22 номинациях. Лучшими из них стали представители Москвы, Московской области, Ярославля, Рязани, Екатеринбурга, Сочи, Перми и Тюмени.

ИД «Комсомольская правда» впервые принимала участие в конкурсе, где представила на суд Экспертного совета премии «Золотой медвежонок» свои детские издания. Книга «Фиксики. Большой секрет» получила 2 место в номинации «Лучшая лицензионная продукция» в категории «Продукция года», уступив первое место только символу Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - волку Забиваке, который представлял нашу страну всему миру.

По сути, уступив первое место только символу Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - волку Забиваке, который представлял нашу страну всему миру!

В конкурсе «Золотой медвежонок» приняли участие более 100 компаний со всей страны и ближнего зарубежья.

В конкурсе «Золотой медвежонок» приняли участие более 100 компаний со всей страны и ближнего зарубежья.

Лауреаты Национальной премии «Золотой медвежонок» за выдающиеся заслуги в 2018 году:

В категории «Продукция года»:

Лучшая одежда (коллекции) и аксессуары — Костюмные ткани «Лицей» (Группа компаний «Чайковский текстиль»)

Лучшая мебель (коллекции) — Детская комната Polini kids ТМ «Маша и Медведь», серия «Футбол» (Группа компаний «Тополь»)

Лучшие товары для малышей — Поильник с ручками и декором «Пластишка» (ООО «Бытпласт»)

Лучшие косметика и средства гигиены — Подгузники для детей с малым весом Merries(ООО «НТС «Градиент»)

Лучшие товары для материнства — Кресло-качалка 4moms mamaRoo (ИНФАНИЯ)

Лучшая лицензионная продукция — «Забивака» — символ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (Лицензионное агентство «Мегалайсенз» (Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™))

Лучшие учебное оборудование и средства обучения — Метеорологическая площадка (Торгово-производственная компания «Умничка»)

Лучшие учебное оборудование и средства обучения — Образовательная серия конструкторов Morphun Evolution (ООО «Твои образовательные решения» (Active Education®))

Лучшие игрушки и игры — Серия игрушек «Космос наш» (ООО «Март»)

Лучшие игрушки и игры — Серия карандашей STABILO EASYwrite / EASYgraph / EASYcolors(Дистрибьютор ООО «СЛС-Пласт»)

Лучшие игрушки и игры — Восковой пластилин «Фантазия» (ПК химический завод «Луч»)

Лучшие транспортные средства и аксессуары — Автокресло Smart Travel «Premier ISOFix» (ООО «Фабрика Детских Автокресел «Старт»)

В Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей IX Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» за выдающиеся заслуги в 2018 году.

В Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей IX Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» за выдающиеся заслуги в 2018 году.

В категории «Лучшие сервисы для детей»:

Лучший детский/семейный парк, отель — Семейные парки развлечений «Zамания» (Zамания)

Лучший детский образовательный центр — Образовательный детский центр «Яркие дети» (ИП Еремина Ульяна Николаевна)

Специальные сервисы для детей — Музей Археологии Роза Хутор (ООО «Роза Хутор»)

Специальные сервисы для детей — Сервис по созданию видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки (Новогоднее чудо)

Фото предоставлено организаторами.

Фото предоставлено организаторами.

В категории «Знак общественного призвания»:

Бренд года — Чистая линия (ООО «Чистая линия»)

Магазин года — Сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо» (Леонардо)

Экспортёр года — Группа компаний «Тополь»

Социальный маркетинговый проект года — Экскурсии на фабрику мороженого «Чистая линия» (ООО «Чистая линия»)

Лицензия года — Лицензионная программа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (реализована Лицензионным агентством «Мегалайсенз»)

Инновация года — Серия ортопедической обуви «Детский Сад» («Центр проектирования обуви специального назначения «ОРТОМОДА» ООО)

Инновация года — Серия детского питания «Нэнни» (ООО «БИБИКОЛЬ РУС»)

Перспектива года — Детская мебель-конструктор «MARTIN» (ИП Пустошинская Елена Александровна)

Перспектива года — Анимационный сериал «Дракоша Тоша» (ООО «ТойРой Медиа»)

Зал славы — Торговая марка «ГАММА» (ООО «АРТ ГАММА»)

Зал славы — Международная специализированная выставка «Мир детства» (АО «Экспоцентр»)

Народное голосование Нагрудник из клеенки с ПВХ покрытием Вит-Фит (ЗАО «Виталфарм»)

Национальная премия «Золотой медвежонок» является общеотраслевой наградой в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров индустрии.

Национальная премия «Золотой медвежонок» является общеотраслевой наградой в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров индустрии.

СПРАВКА «КП»

Медвежат вручают с 2010 года

Национальная премия «Золотой медвежонок» является общеотраслевой наградой в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров индустрии. Главный индустриальный конкурс создан по инициативе Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) и существует с 2010 года. За это время более 150 организаций стали лауреатами премии, более 200 товаров и услуг рекомендованы как лучшие в своих категориях, отмечены руководители-лидеры индустрии. Объективность премии подтверждается открытой публичной защитой номинантов, участием в Экспертном совете научных и отраслевых авторитетов, победителей премии предыдущего года, партнерами в сфере аудита, Наблюдательным советом. С 2017 года Оргкомитет представляет возможность получения письменного заключения Экспертного совета.

КСТАТИ

«КП» выпустила больше 2 миллионов детских изданий

Детское направление Издательства «Комсомольская Правда» существует с мая 2017 года. До этого «Комсомолка» успешно издавала коллекционные проекты, самый известный из которых – «Великие художники». Сейчас выпускаем в свет получившие широкое признание документальные книги «Великая Отечественная Война», «ВЧК», «Сталин», а также авторские книги наших авторов, такие как «Спецоперация Крым 2014» Виктора Баранца и другие.

Экспертный совет «Золотого медвежонка» высоко оценил дебютную детскую книгу «КП» - «Фиксики. Большой секрет», созданную по мотивам одноименного мультфильма. Она сразу стала абсолютным бестселлером и остается им уже полтора года, ее тираж составил 110 тысячэкземпляров. А тираж всей линейки, в которую так же вошли книга с заданиями, раскраски и комиксы – 250 тысяч экземпляров! Это невероятные тиражи для детского книжного рынка, которые говорят о безусловном качестве книг. Всего же детским направлением издательства за полтора года работы выпущено более 2 миллионов книг по известным российским мультбрендам, больше года выпускается журнал «Фиксики». Более того, на 2019 год планируется увеличение производства в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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