Диверсантов под Крымским мостом будут ловить "Грачонки"

Научно-технический совет Росгвардии представил директору ведомства новую технику и вооружения. На плацу многоцелевые вертолеты, мобильные станции видео наблюдения и связи, бронированные КАМАЗы и УРАЛы, патрульные Лады и УАЗ "Патриот".

"Патриот" оказался с "изюминкой", которую скоро оценят нарушители порядка. За пятой дверью кузова вместо багажника еще одна бронированная дверь с замком. За ней крохотная камера с двумя скамьями, которые намертво прикручены к полу, чтобы пассажир себе и окружающим не навредил.

- Такие будут использоваться для патрулирования, охраны объектов и общественного порядка. При необходимости буйного нарушителя или подозреваемого в преступлении можно будет доставить в отдел полиции, без риска для других пассажиров машины, - пояснил "КП" один из разработчиков.

Директор Росгвардии Виктор Золотов осматривая экспозицию больше всего времени уделил внимания многоцелевому вездеходу "Чаборз" М-3. Было видно, что машина (ее производство освоили в Чеченской республике) ему пришлась по душе.

Генерал мечтательно гладил перчаткой обмотку руля легкого багги, который предназначен для боестолкновений в горах и степи.

"Чаборз" можно считать современной тачанкой: спереди размещен 7,62 мм пулемет, а сзади 30 мм автоматический гранатомет АГС -17. Легкий и скоростной он может преодолевать серьезные преграды.

Перед совещанием Золотов осмотрел оружие, которое отобрали для спецназа ведомства. Внимательно изучил пистолет ПЛ-14, который был разработан в конструкторском отделе концерна «Калашников».

Перед совещанием Золотов осмотрел оружие, которое отобрали для спецназа ведомства

- Дал хорошую оценку изделию, - похвалился "КП" конструктор ПЛ-14 Дмитрий Лебедев. - Пистолет теперь ждет цикл заводских испытаний, устранение выявленных недостатков, затем государственные испытания.

Бойцы спецназа Росгвардии только в 2018 году получили 104 новых образца техники и вооружений. В этом году особое внимание будет уделено оснащению подразделениям в Южном федеральном округе, которые обеспечивают охрану Крымского моста.

"В этом году, для охраны Крымского моста, в войска поступают на вооружение транспортно-десантные катера БК-16 и высокоскоростные противодиверсионные катера "Грачонок". А еще автоматы АК-200 и АК-205, снайперские винтовки СВ-98, пистолеты Ярыгина, автоматы для подводной стрельбы и двухсредные автоматы (из оружия можно одинаково эффективно вести огонь как на дне моря, так и на суше - прим. Авт.), - заявил Виктор Золотов на научно-техническомом совете Росгвардии.

Генерал также поручил разработать специальные средства по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, которые будут использоваться для охраны важных государственных объектов.

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