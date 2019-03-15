Шоу "Русский керлинг": Ледяные дома и каменные гости

Актриса Мария Кожевникова размашисто крестится и толкает вперед камень весом в 20 кг. Нет, это съемки не сериала о тяжелой женской доле, а нового шоу со спортивным уклоном - здесь звезды играют в керлинг. Напомним, в керлинге необходимо направить камни в нужную часть площадки (так называемый "дом"), для ускорения движения камней лед перед ними принято тереть щетками, при этом своими камнями можно выбивать из "дома" камни соперников. В ледовом дворце в Щербинке Кожевникова в компании других знаменитостей пытается разобраться в малознакомой для себя игре. Привычка креститься в этом ей помогает.

- Это у меня еще из детства, - объясняет свой жест Мария. - Я без этого уже не могу. Когда занималась художественной гимнастикой и выходила на ковер, тоже всегда крестилась. А потом шла и делала. С Богом всегда! Вообще, я еще с Олимпиады в Сочи мечтала поиграть в керлинг. Но у меня же трое детей, времени вечно не хватает, мечта откладывалась на потом. Поэтому, когда Первый канал предложил поучаствовать в проекте, сразу согласилась!

- А вот я, честно говоря, сомневалась, - признается ее коллега по команде, певица Анна Семенович. - Лед для меня — это прежде всего хоккей и фигурное катание. Другие виды спорта я не признаю, так как сама в прошлом фигуристка. Но оказалось, что это прикольная игра, очень азартная. Правда, правила сложные, я их сама до конца не понимаю.

Поддержать проект решилось множество звезд. В первых выпусках шоу мы увидим Алексея Ягудина, Евгения Папунаишвили, Марину Ким, Александру Урсуляк, Валерия Газзаева, Розу Сябитову, Инну Маликову, Антона Привольнова, Дениса Майданова, Нюшу и других известных людей. Теперь все они попробуют себя в этой диковинной для многих зрителей забаве.

- Я еще на тренировках поняла, что это тактический вид спорта, - рассуждает Маша Кожевникова. - Только кажется, что тот, кто дальше кинет камень, выигрывает. Совсем не так! У нас на тренировке Валерий Газзаев выбивал камни последним. И одним ударом снес все, что были в «доме». А его камень при этом остался в середине. Так что это история, скорее, про мозги, а не про силу. Как шахматы!

- Валерий Георгиевич Газзаев меня так инструктировал перед съемками, что я чувствовала себя Дзюбой или Акинфеевым на чемпионате мира! - со смехом признается телеведущая Марина Ким.

Формат этого проекта был придуман не в России. Это наша версия международного шоу Curling Quiz, где команды звездных участников не только играют в керлинг, но и отвечают на вопросы викторины. Кто первый ответил, тот и бросает камень.

Ведут шоу двое — Валдис Пельш задает вопросы викторины, а спортивный комментатор Павел Занозин объясняет зрителям то, что происходит на ледовом поле.

- Лично для меня кёрлинг - лучший зимний вид спорта, - говорит Павел. - Я люблю его больше, чем хоккей и биатлон, потому что это более интеллектуальный спорт.

«Русский керлинг»

Первый канал, с 17 марта по воскресеньям, 15.55