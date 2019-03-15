Ученые точно выяснили, разрушают ли смартфоны и планшеты семью

Смартфоны и интернет безусловно изменили нашу жизнь. Хранители устоев обвиняют цифровые технологии во всех смертных грехах. В частности, сторонники святой старины утверждают, что гаджеты сумели разрушить даже традиционные семейные ценности. Например, только ты заходишь в детскую, чтобы прочитать нотацию и поделиться своим бесценным жизненным опытом, как склонившийся над планшетом ребенок говорит: «Закройте дверь!». Насколько гаджеты повлияли на чувство отчужденности между членами семьи решила выяснить (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jomf.12564) группа британских психологов под руководством Киллиана Маллана из Оксфордского университета.

Киллиан и его коллеги опирались на данные двух исследований, которые изучали, как британские родители и дети проводят свое совместное время. Старшие и младшие члены семьи вели дневники, где с интервалом в 10 минут фиксировали, чем они занимаются. Одна из этих работ проводилась в 2000 году - еще до начала цифрового бума, а второе датируется 2015 годом. В общей сложности в руках исследователей оказалось около 5 тысяч дневников, которые наглядно показали, как новые технологии изменили уклад и образ жизни семей.

1. Цифровые дети стали домоседами

Пожалуй, это открытие лежало на поверхности - дети стали проводить больше времени дома с семьей. Если в начале «нулевых» взрослые и их чада были вместе в среднем 347 минут в день, то спустя 15 лет семейное время увеличилось более чем на 32 минут (см таблицу) и составило 379 минут ежедневно. Это значит, что традиционный конфликт отцов и детей, воспетый еще в романе Тургенева сегодня пылает не так ярко. К слову, эту теорию подтверждают и исследования российских ученых. Например, Институт социологии в 1985 году провел опрос среди подростков на тему «С кем вы обсуждаете волнующие проблемы?». Тогда 48 процентов детей на первое место поставили родителей, на втором были друзья - 39 процентов. Такой же опрос в 2018 году дал следующие цифры: друзья - 72%, родители - 60. Иными словами родители никуда не исчезли с жизненных горизонтов цифровых подростков...

Львиную долю семейного времени старшие и младшие проводят дома - 80,9% в 2000 году и 79,6% в 2015 году. Еще около 8,5 процентов времени тратится на совместные путешествия или прогулки. Оставшееся время - чуть больше 10 процентов, посвящено совместным походам на спортивные матчи, музыкальные и увеселительные мероприятия, трапезу в кафе и ресторанах.

2. Категория времени - «вместе, но один»

Второе глобальное изменение: электронные устройства резко - на 38,4 минуты в день увеличили очень специфическую долю досуга, когда человек физически находится дома, но при этом его мысли витают где-то далеко в виртуальном пространстве. Социологи назвали эту категорию времени аlone together, что можно перевести, как «вместе, но один». В эпоху, когда гаджетов не существовало, это время уходило у нас на чтение и написание писем, разговоры по телефону, витание в облаках, чтение книг и журналов...

Ну, а теперь это личное время съедают электронные игрушки! Члены семьи активно зависают в соцсетях или «серфят» в интернете, поэтому удельный вес категории «вместе, но один» за 15 лет увеличился с 94.6 до 135.8 минут. А это более двух часов в день!

Возникает подозрение, что географически находясь в одном месте, члены семьи ведут психологически отдельную жизнь! К счастью, время гаджетов увеличилось не за счет сокращения семейных контактов. Как мы уже сказали выше, в отличие от своих предшественников нынешние подростки меньше шляются в дворах. Ученые считают, что именно эти пол-часа в день, отнятые у улицы, молодое поколение дополнительно тратит на цифровое общение.

3. Смартфоны не заменили подросткам родителей

Опасения, что цифровые технологии разрушать семью не подтвердились. Время для того, чтобы пожарить шашлыки на даче, повалять дурака вместе, поболеть за любимую команду - меньше не стало. А именно из этих мгновений и формируются крепкие семейные узы. Хронометраж такого активного совместного времяпрепровождения фактически не изменился - 15 лет назад на это тратилось в общей сложности 83.9 минут в день. В 2015 - 87 минут ровно.

Наши современники стали на 6 минут меньше смотреть телевизор (см таблицу), это объясняется тем, что дети теряют интерес к «ящику». Но это компенсируется более продолжительными посиделками за обеденным столом и общими хобби.

Понятно, что результаты британского исследования нельзя целиком и полностью переносить на российскую почву. Но, как показывает практика, в условиях глобализации национальные особенности постепенно стираются. Особенно, когда речь идет о таком инструменте, как цифровые технологии, которые подобно револьверу Кольта, уравнивают всех. Поэтому, скорее всего и у нас мобильные устройства делают дом более привлекательным местом для подростков. А семейные узы устояли под натиском прелестей виртуального мира.