Пластика на ТВ: участницы телешоу ради бесплатного омоложения решаются на операции

Программ на ТВ, где женщинам помогают преобразиться, множество. Но самый обсуждаемый проект - «На 10 лет моложе». С женщинами в этой передаче происходят серьезные перемены, так как для омоложения участницам делают не только макияж и новые прически, но и пластические операции. Желающих стать участницами проекта много - женщин пластика не пугает. Правда некоторым отказывают из-за здоровья - перед операциями участницы проекта проходят обследования. Оцените результаты преображений последних участниц проекта: стоило делать пластику ради такого результата?

СВЕТЛАНА, 55 лет

Эта героиня не постеснялась рассказать о бурной молодости. У Светланы пятеро детей от разных мужчин, но растила она их одна и замужем никогда не была. Светлана мечтает встретить мужчину своей мечты и выйти замуж, поэтому и решилась на преображения, которые теперь на лицо - оцените фото вверху.

Что сделали?

1. Установили имплант и виниры - теперь у женщины красивая белоснежная улыбка. У Светланы было много «стоматологических проблем».

2. Удалили родинку на шее.

3. Сделали несколько пластических операций. Фейслифтинг - подтяжка, которая восстанавливает контуры лица и шеи, устраняет морщины. Блефаропластику - операция убирает излишки кожи на веках, мешки под глазами. Абдоминопластику, которая убрала излишки жировых отложений и дряблость кожи в области живота.

4. С новым лицом Светы поработал косметолог: заполнил носогубные складки филлером (инъекционный препарат), откорректировал мимические морщины ботоксом, сделал биоревитализацию для увлажнения и восстановления тонуса кожи.

ЕЛЕНА, 53 года

Когда муж ушел от Елены к другой женщине, она сильно переживала и пыталась покончить собой. К счастью, женщину спасли. Елена решила начать новую жизнь с перемен во внешности.

Что сделали?

1. Пластику: подтяжку лица и блефаропластику.

2. Криолиполиз - аппаратную процедуру, в ходе которой холодом запускается процесс расщепления жировых отложений. Целлюлит и лишний вес также убирали с помощью прессотерапии - это разновидность компрессионного массажа с лимфодренажным эффектом.

3. Косметолог с помощью инъекций ботокса в область лба поднял кончики бровей. Также с помощью инъекций заполнили носогубные складки гиалуроновым филлером, скорректировали форму губ.

Елена решила начать новую жизнь с перемен во внешности

НАДЕЖДА, 61 год

Женщина решилась на перемены, чтобы вернуть страсть в отношения с мужем. Надежда рассказала: ей не нравится, что муж уделяет больше времени коту, а не жене. Супруг поддержал желание Надежды встряхнуть отношения и включился в игру: потребовал от специалистов проекта вернуть ему «Анджелину Джоли».

Что сделали?

1. Круговую подтяжку лица и пластику нижних и верхних век.

2. Косметологи сделали: лазерную шлифовку лица, шеи и зоны декольте; увеличение губ; коррекция носогубных складок; липофилинг кистей рук - омоложение.

Супруг поддержал желание Надежды встряхнуть отношения

ОЛЬГА, 48 лет

Ольга откровенно рассказала о том, что несколько лет назад она боролась с раком груди. Женщина родила третьего ребенка и выкормила его одной грудью. Ольга пришла на проект, чтобы преобразиться. Ей не только провели процедуры для лица, доктора сделали женщине операцию по реконструкции груди.

Что сделали?

1. Круговая подтяжка лица, блефаропластика.

2. Косметологам пришлось потрудиться. Сделали: контурную пластику губ, коррекцию асимметрии лица, инъекции ботокса.

Ольга откровенно рассказала о том, что несколько лет назад она боролась с раком груди

ОЛЬГА, 54 года

За последнее время в жизни женщины случилось сразу несколько неприятных событий: она рассталась с любимым мужчиной, набрала лишний вес, стала сильно уставать на работе… На программу Ольга пришла за переменами.

Что сделали?

1. Подтяжку лица, блефаропластику, увеличение груди.

2. Контурную пластику губ.

На программу Ольга пришла за переменами

Кастинги в телепроекты, где женщинам помогают преобразиться.

www.1tv.ru/shows/na-10-let-molozhe/uchastvuyte-v-proekte

http://perezagruzka.tnt-online.ru/