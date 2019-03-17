Дочь Майкла Джексона Пэрис госпитализирована после попытки самоубийства

Дочь поп-корля Майкла Джексона 20-летняя Пэрис Джексон попала в больницу после попытки самоубийства, сообщает TMZ. По данным американского портала, скорая и полиция приехали в ее дом в Лос-Анджелесе в 7.30 утра после того, как кто-то из окружения девушки позвонил в службу спасения и рассказал, что Пэрис пыталась убить себя. Как сообщает TMZ, сейчас Пэрис Джексон в стабильном состоянии. Ее выписали из больницы, она находится дома под присмотром близких.

Сама Пэрис, впрочем, уже опровергла новость о собственном суициде. В комментариях под постом TMZ в Твиттере она назвала журналистов лгунами.

В комментариях под постом TMZ в Твиттере Пэрис назвала журналистов лгунами.

Портал TMZ связал ее суицид с событиями последних недель, когда на экраны вышел документальный фильм о педофильских наклонностях ее отца. Герои картины «Покидая Неверлэнд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак обвиняют Майкла Джексона в том, что он приставал к ним, когда они были детьми. Пэрис горячо защищала отца и, хотя признавалась, что не смотрела фильм, называла позицию его создателей однобокой. Педофильский скандал больно ударил по всем детям Джексона – по словам семьи, его сыновья Бланкетт и Принс тоже тяжело переживают все происходящее.

Друзья уверяют, что с ноября жизнь Пэрис пошла под откос - девушка не могла справиться с тягой к спиртному. Фото: Инстаграм.

Фильм «Покидая Неверлэнд» вышел не в самые легкие для Пэрис времена – в декабре 2018 года она прошла курс лечения в реабилитационной клинике, и только-только пришла в себя. В клинике наследница артиста пыталась избавиться от пристрастия к алкоголю и запрещенным препаратам. Друзья и семья давно беспокоились за нее – в ноябре она начала сильно злоупотреблять спиртным и постепенно скатывалась в пропасть. Состояние Пэрис явно вышло из-под контроля, и ее бойфренд, рокер Габриэль Гленн, сказал родственникам юной Джексон, что ей снова нужно лечиться.

После выхода из рехаба Пэрис практически не появлялась на публике. На прошлой неделе папарацци сфотографировали ее на улице: девушка ссорилась со своим возлюбленным. В одной руке у нее была зажженная сигарета, в другой – стакан. Позже она оправдалась перед прессой – мол, они с Габриэлем просто репетировали сцену из предложенного ей сценария фильма.

Со своими демонами Пэрис борется еще с подросткового возраста. Она очень тяжело пережила смерть отца в 2009 году. А в 2013-м, когда ей было 15, в первый раз попыталась покончить с собой. Тогда бабушка и дедушка не пустили ее на концерт Мэрлина Мэнсона – на следующее утро ей нужно было рано идти на уроки, и девочка решилась на суицид. О том случае до сих пор напоминают шрамы на ее запястьях.

А спустя два года, в 17 лет наследница поп-короля неожиданно разоткровенничалась в Инстаграме и призналась, что посещает собрания Анонимных алкоголиков. Еще одним шоком для общества стало интервью Пэрис, в котором она рассказала, что в 14 лет подверглась сексуальному насилию.

- Для меня это было очень тяжелое испытание. Я никому об этом не рассказывала, да и сейчас не готова вдаваться в подробности. Это был совершенно незнакомый мне человек, намного старше меня, - призналась девушка в интервью журналу «Rolling Stones».

В последние годы казалось, что жизнь Пэрис вроде бы наладилась. Девушка выглядела здоровой и вполне счастливой. Дочь Майкла Джексона уверенно принялась штурмовать мир моды. В 19 лет Пэрис стала «лицом» марки Шанель, приняв участие в рекламной фотосессии модного дома. Затем девушка снялась для обложки журнала Vogue. У Пэрис удивительное лицо с выразительными голубыми глазами, которое очень нравится фотографам и редакторам глянца. Пэрис охотно приглашали на светские мероприятия и красные дорожки.

В последние годы казалось, что жизнь Пэрис вроде бы наладилась.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как уверяют друзья девушки, сейчас у Пэрис затяжная депрессия. При этом она не хочет принимать помощь родных. Девушка старается отгородиться от родственников и не общается с ними.

- Пэрис сказала, что после 21 года, когда она станет совершеннолетней, она не хочет иметь ничего общего со своей семьей. Она желает жить своей собственной жизнью. Но вместо этого катится под откос, - рассказал источник Radaronline.com. – Ее затянула рок-н-ролльная среда Лос-Анджелеса. В этой тусовке есть несколько очень плохих людей, которые увлекаются наркотиками, но у них нет денег. Они специально втягивают в свой круг молодых, впечатлительных и богатых девушек. Это никогда не заканчивается благополучно.

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Фильм «Покидая Neverland» вызвал жаркие споры по всему миру. Казалось бы, что мы еще не слышали о Майкле Джексоне? Слухи, что он со своими «маленькими друзьями» был ближе, чем полагается, ходили давно, но официально доказаны так и не были - все судебные тяжбы против Джексона, в итоге развались. Но канал HBO предъявил свой четырехчасовой фильм, где повзрослевшие любимцы певца Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак рассказывают о нескольких годах своего общения с поп-королем. Подробности действительно «подробные». Не просто «он потрогал меня тут», а мельчайшие детали, которые однозначно говорят о наклонностях Джексона. Ужаса ситуации прибавляет и то, что одному герою ленты во время отношений с Майклом было 7 лет, другому - 10. Все, кто вырос на песнях Джексона, никак не могут смириться с тем, что это и правда могло произойти. Картину должны были показать на Первом канале, но в итоге, фильм выложили (подробности).