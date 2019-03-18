Фигуристка Алина Загитова пропустила первую официальную тренировку на ЧМ-2019

В понедельник, 18 марта, в японском городе Сайтама стартовали первые официальные тренировки фигуристов перед чемпионатом мира 2019. И на первый день на утро по московскому времени (разница с Японией 6 часов) был запланирован первый выход на лед у всей русской троицы девушек - Алины Загитовой, Софьи Самодуровой и Евгении Медведевой.

В итоге в той группе, которая должна была появиться на льду рано утром 18 марта, оказались только две спортсменки - это Софья Самодурова и Евгения Медведева. Загитова не вышла на лед.

Остальные же по разным причинам не вышли. Скорее всего, фигуристки постепенно приедут в Японию и тогда уже опробуют японский лед.

Медведева на первой тренировке была вместе со своими тренерами Мишей Ге и Трейси Уилсон. А за Самодуровой внимательно наблюдал ее наставник - Алексей Мишин.

Отметим, что перед чемпионатом Европы 2019 в Минске Загитова тоже пропустила первую тренировку, однако в тот же день прилетела в столицу Беларуси и уже на следующий день вышла на лед.

У женщин короткая программа запланирована на среду, 20 марта. Она начнется в 9:05 по московскому времени. Произвольное выступление - 22 марта, начиная с 11:30 по московскому времени.