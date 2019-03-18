Актрисы Троянова и Медведева разругались на шоу "Последний герой"

На проекте "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" кипят нешуточные страсти. Не успела плачущая навзрыд актриса Яна Троянова излить душу участнику шоу - экстрасенсу Сергею Пахомову, как через некоторое время сцепилась с Натальей Медведевой из Comedy Woman.

Яна Троянова возмутилась поведением племени актеров, специально проигравших соревнование. Команда пошла на поводу у Наталии Медведевой, решившей вернуться домой к семье.

Звезда сериала "Ольга" жестко высказалась в адрес участницы Comedy Woman, которая попросила племя актеров "слить" состязание. Проигравшая команда должна выбрать на всеобщем совете, кто покинет остров, а Медведева сильно соскучилась по детям и супругу. Наталья буквально четыре месяца назад вновь стала мамой и разлука с младенцем ей далась тяжело.

Яна Троянова заявила, что юмористка портит культовый проект и подает дурной пример остальным. "Вы считаете, отправлять людей домой, потому что они соскучились, и «сливать» легендарный проект, превращая в милую передачку, - это нормально?" - негодовала Троянова.

troyanovayana Яна Троянова ради шоу "Последний герой" рассталась с любимым супругом Василием Сигаревым

Актриса подчеркнула, что "Последний герой" - это не соревнование домохозяек. "Мы ищем героя! О чем вы все думали, когда сюда ехали, что побудете неделю, а потом вернетесь как «святые мамы»?", - подчеркнула артистка.

В ответ звезда "Интернов" Илья Глинников подтвердил, что любовь к детям не позволяет Медведевой оставаться на реалити-шоу.

Яна парировала: "Детям нужна сильная мать, а не та, что распустила нюни". Медведева на это заявила, что не чувствует себя сильной без поддержки близких.

natalymedvedeva Наталья Медведева решила сбежать с "Последнего героя" к детям

Однако Троянова не унималась и решилась на беспрецедентный шаг, отменив голосование, которое бы решило судьбу участницы Comedy Woman. "Вы играете в благородство, а не в «Последнего героя», - заключила она.

Стоит отметить, что Яна Троянова ради шоу рассталась с любимым супругом Василием Сигаревым. Актриса проведет на филиппинском острове Палаван более полутора месяцев. Много лет назад Яна могла бы стать частью популярного проекта "Последний герой". но она выбрала съемки в кино.

Как признавалась Троянова, для нее этоо был невероятно сложный выбор, она всю ночь не спала. "Конечно, я не ошиблась! С Василием Сигаревым мы до сих пор вместе, а «Последний герой» через 16 лет пришел ко мне сам. Бог - джентльмен, он никогда ничего не навязывает, свою судьбу мы выбираем сами. Когда меня пригласили в проект ведущей, это была как будто подсказка от Вселенной: «Ты была хорошей девочкой, ты сделала правильный выбор»", - призналась актриса, сыгравшая в фильмах Сигарева "Волчок", "Жить" и "Страна ОЗ".