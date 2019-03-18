В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Утрехте. Трагедия произошла в трамвае. Несколько людей ранены. Правоохранители пока не сообщают об их точном количестве.

На место происшествия стянуты усиленные подразделения полиции и экстренных служб, сообщает издание De Telegraaf.

- Я шел с работы, когда услышал выстрелы. Я стоял на светофоре у площади 24 октября и увидел лежащую на земле женщину лет 20-30. Затем я услышал «пам-пам-пам». Четверо мужчин бросились к женщине, они попытались оттащить ее. После этого последовали снова выстрелы. После этого началась паника и хаос, - говорит очевидец произошедшего Джимми де Костер.

Сейчас площадь 24 октября перекрыта.

Спасатели помогают пассажирам трамвая, где велась стрельба, выбраться наружу. Некоторые смогли выйти самостоятельно.

Полиция не смогла пока задержать стрелка. В городе развернута антитеррористическая спецоперация.