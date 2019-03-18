2019-03-18T15:08:01+03:00
В мире

В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае

Полиция пока не сообщает о точном количестве пострадавших [видео]
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
На место происшествия стянуты усиленные подразделения полиции и экстренных службНа место происшествия стянуты усиленные подразделения полиции и экстренных службФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Утрехте. Трагедия произошла в трамвае. Несколько людей ранены. Правоохранители пока не сообщают об их точном количестве.

На место происшествия стянуты усиленные подразделения полиции и экстренных служб, сообщает издание De Telegraaf.

- Я шел с работы, когда услышал выстрелы. Я стоял на светофоре у площади 24 октября и увидел лежащую на земле женщину лет 20-30. Затем я услышал «пам-пам-пам». Четверо мужчин бросились к женщине, они попытались оттащить ее. После этого последовали снова выстрелы. После этого началась паника и хаос, - говорит очевидец произошедшего Джимми де Костер.

Сейчас площадь 24 октября перекрыта.

Спасатели помогают пассажирам трамвая, где велась стрельба, выбраться наружу. Некоторые смогли выйти самостоятельно.

Полиция не смогла пока задержать стрелка. В городе развернута антитеррористическая спецоперация.

Первые кадры из Утрехта, где неизвестный расстрелял из ружья людей в трамвае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Россия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги США
Минфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГО
Путин прибыл в Севастополь и запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС
Дидье Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Авария с машиной ДПС на Ленинградском шоссе попала на видеорегистратор
Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в Утрехте была террористическим актом
ФСБ нагрянула с обысками в магазины и на склады сети "Красная икра"
Американские эксперты из AVAAZ не нашли фейков в новостях RT France о «жёлтых жилетах»
В Москве состоялись похороны Игоря Малашенко
В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киеву возместить ущерб Крыму
ВВС Южной Кореи случайно запустили в воздух ракету
Тяжелый умственный труд может вызвать у женщин диабет
Песков призвал дождаться итогов проверки ситуации с написавшей Путину девочкой
Песков: Россия рассматривает волнения в Сербии как внутреннее дело страны
Умерший в Москве ребенок-маугли получал необходимую помощь и уход
Ученые выяснили настоящую личность Джека-потрошителя
Метеорологи сказали, что Москве больше не грозят снегопады
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий
В СК опровергли информацию о травле девочки, написавший письмо Путину
В Новой Зеландии намерены ужесточить закон об обороте оружия