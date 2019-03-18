Шесть процентов от зарплаты: взносы в накопительную часть пенсии предложили отчислять вместе с подоходным налогом

Вместе с подоходным налогом из зарплаты, возможно, будет вычитаться и взнос на накопительную часть пенсии. Его величина будет постепенно увеличиваться от 1% с заработка (в первый год реформы) до 6% (на шестой год). От отчислений можно будет отказаться — полностью или уменьшив их процент. Для этого надо будет самому подсуетиться и написать заявление. А чтобы граждане этого не делали, предполагается разработать налоговые льготы для исправно платящих.

Такая система, по мысли Центробанка и Минфина, должна прийти на смену обязательной накопительной системе. Напомним, что в рамках этой самой обязательной системы на накопительную часть пенсии (дополнительно к страховой части) имели право все официально работающие граждане 1967 года рождения и моложе. Правда, средства эти с 2013 года заморожены — с их помощью, в частности, затыкали дыры в текущем бюджете Пенсионного фонда. И, судя по всему, вряд ли они будут разморожены в ближайшее время.

Правительство и ЦБ уже два с лишним года разрабатывают альтернативную накопительную пенсионную систему — индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Ведь очевидно, что за счет одной лишь основной - страховой - части пенсии обеспечить достойную старость россиянам вряд ли получится.

В том виде, в каком альтернативная накопительная система обсуждается сейчас, она предполагает отчисление взносов непосредственно из зарплаты. Сегодня таким образом отстегивается только подоходный налог. Взносы же в Пенсионный фонд — финансовая боль работодателя. Если новшество заработает в полной мере, из зарплаты будет вычитаться не 13% (подоходный налог) как сейчас, а 19% (плюс 6% на будущую пенсию). На каких условиях можно будет отказаться от дополнительных отчислений «на пенсию» и какими будут обещанные налоговые льготы для тех, кто согласится платить сполна, пока не очень понятно — детали прорабатываются.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании ФБК:

- У этих предложений есть и плюсы, и минусы - смотря с какой стороны посмотреть.

ПЛЮСЫ — что-то у всех реально будет накапливаться на пенсию, при этом обещано, что эти деньги получат наследники, если сам будущий пенсионер до старости не доживет.

МИНУСЫ — к новшествам не будет доверия. После того, как власти обошлись с обязательной накопительной составляющей пенсии, где гарантия, что с новой накопительной системой не будет сделано то же? А при отсутствии доверия все это выглядит лишь как дополнительная финансовая нагрузка на граждан. Смущает и то, что добровольную накопительную систему предполагается ввести по умолчанию. То есть все, кто вовремя не разберется, будут этот взнос «добровольно» платить. А как показывает опыт, у нас таких большинство.

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