Президент Владимир Путин дал старт работе подстанции «Порт»

Этого события в Крыму ждали давно: в годовщину присоединения полуострова к России президент Владимир Путин дал старт работе трех важнейших энергетических объектов - Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции «Порт» в Тамани. Построенная в Краснодарском крае современная цифровая подстанция «Порт» будет обеспечивать электроснабжение всего юга России, железнодорожную тягу Крымского моста, автомобильных дорог, сухогрузной части порта Тамань и других важных объектов. Кнопку, запускающую работу подстанции «Порт», по команде президента России нажал глава компании «Россети» Павел Ливинский.

- Сегодня сделан ещё один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры этого региона, - подчеркнул во время церемонии запуска Владимир Путин. - На территории Краснодарского края в эксплуатацию вводится новая, современная подстанция «Порт». Она нужна для развития морского порта «Тамань», для обеспечения работы Крымского моста. Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходит Балаклавская ТЭС и симферопольская, Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают, поставляют энергию. Сегодня вводятся в работу ещё два новых блока: по одному там и там. Их общая мощность удвоится, будет увеличена до 940 мегаватт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны, это 90 процентов текущего энергопотребления всего Крыма.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"

Как рассказал журналистам Павел Ливинский, цифровая подстанция «Порт» будет обеспечивать мощность 432 МВА. Подстанция полностью построена на средства компании «Россети», инвестировавшей в проект почти 7,7 млрд рублей.

- Это системообразующий объект юга России, самый крупный в энергосистеме Кубани. Расчетный срок его эксплуатации составляет 50 лет. Проект полностью соответствуют концепции цифровой трансформации компании «Россети», - подчеркнул Павел Ливинский.

Подстанция «Порт» - уникальный для юга России проект, пока не имеющий аналогов в этом регионе. Цифровые технологии позволяют управлять ею дистанционно в режиме он-лайн, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию и обеспечить самую высокую надежность работы. С энергообъектами подстанцию связывают почти 200 километров линий электропередач, прокладку которых также профинансировала компания «Россети». При их строительстве были использованы самые современные материалы, которые делают линии неуязвимыми для любых погодных условий.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"

Введение в эксплуатацию подстанции «Порт» - одна из частей грандиозного плана по цифровизации: планируется, что за три года «Россети» полностью перейдут на электронное управление своими энергообъектами. Об этом глава компании Павел Ливинский рассказал на встрече с Владимиром Путиным 1 марта 2019 года, пригласив президента лично открыть подстанцию.

- Высокий уровень неуязвимости российского сетевого комплекса обеспечат современные системы. Беру на себя обязательство в течение трёх лет такую систему разработать, - сообщил тогда Ливинский главе государства.

Перевод энергообъектов на цифровые технологии позволит исключить человеческий фактор в их работе — управление полностью будет осуществляться компьютерами. Сотрудники энергокомпаний будут подключаться к работе только в случае аварийных ситуаций. Как подчеркнул глава «Россетей», в 2018 году число аварий на энергосетях сократилось на 17 процентов, а длительность перебоев - на процентов. С внедрением на российских сетях цифровых технологий надежность энергообеспечения России вырастет в разы.