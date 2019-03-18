2019-03-18T19:14:29+03:00
Политика

Владимир Путин подписал законы о борьбе с «фейками» в интернете и защите госсимволов

Но эти документы не запрещают критиковать отдельных чиновников
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Владимир Путин. Фото Алексей Никольский / ТАССВладимир Путин. Фото Алексей Никольский / ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. Документ определяет порядок ограничения доступа "к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

При обнаружении такой информации в интернете, генеральный прокурор России или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению такой информации, в случае если она не будет удалена - по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим ее.

При этом законопроекты не запрещают критиковать отдельных чиновников, высказывать своё мнение, проводить журналистские расследования, высказывать и распространять точку зрения, отличную от официальной.

Парламентарии подготовили законопроект о фейках и госсимволах для того, чтобы Генпрокуратора могла требовать у социальных сетей и СМИ удаления и прекращения распространения выдуманных сенсаций, если их распространение может привести к серьезным негативным последствиям: панике, угрозе жизни и здоровью людей, массовым волнениям. Эксперты обращают внимание, что речь идет именно об искажении фактов, а не об охоте на ведьм.

Кроме того, правоохранительные органы получили возможность требовать у социальных сетей и СМИ удаления и блокирования распространения непристойных, издевательских и грубых высказываний и картинок, которые умаляют общепринятые общественные устои, оскорбляют память и историю российского общества, унижают флаг, гимн герб и органы госвласти – парламент России, Верховный и Конституционный суды, ее правительство и президента.

Обратим внимание, что во время обсуждения законопроектов в Госдуме документы претерпели существенное изменения. Услышаны опасения, что фейк фейку рознь и по степени охвата и по своим последствиям. Ответственность теперь четко разделена в зависимости от тяжести последствий. За создание угрозы – один размер штрафов, а в случае повторного правонарушения или если созданы помехи функционированию объектов, то штрафы очень серьезные. В случае массовых волнений, потери здоровья или гибели людей, в результате вызванных фейковыми новостями волнений, штрафы вырастут уже до 1,5 млн рублей.

Назначить наказание по данным видам правонарушения может только суд. Неважно кто возбудил дело – полиция или Роскомнадзор. Рассматривать его будет только суд, что позволит поставить весь процесс под общественный контроль. Тут большое поле деятельности для Совета по правам человека, который может анализировать практику, делать свои выводы в ежегодном или специальных докладах, доносить позицию до президента России. Общественная палата, уполномоченные по правам человека – общественный контроль такого рода дел гарантирован.

Услышано журналистское сообщество, поэтому в законопроекте специально сделана оговорка, что не подпадает под действие норм закона информация, которая была распространена до его вступления в силу. «Закон обратной силы не имеет». Поэтому никаких архивных дел быть не может. Все, что сейчас в архивах, может и дальше спокойно храниться.

Также исключено внесение поправок в «Закон о СМИ». Проще говоря, теперь средствам массовой информации отзыв лицензии не грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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