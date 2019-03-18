"Лицо богачки" Кайли Дженнер стало любимой пластикой девушек

"Лицо богачки" стало главным трендом в пластической хирургии в 2019 году. Процедура включает в себя три этапа: филлеры, инъекции ботокса и химический пилинг.

"Данная операция особенно популярна у девушек в возрасте от 20 до 29 лет. Одной из целей пластической операции является внешняя схожесть с самой молодой миллионершей в мире - Кайли Дженнер", - цитирует The Sun доктора Дирка Кремера.

kyliejenner Девушки мечтают быть похожими на самую молодую миллионершу в мире Кайли Дженнер

По словам британского хирурга, процедура включает в себя филлеры (используются в контурной пластике), химический пилинг (удаление омертвевших клеток верхнего слоя кожи с использованием кислот) и инъекции ботокса. В определенных кругах эстетика лоснящегося лица богачки - это как новая сумка люксового бренда.

При этом после таких операций все девушки на одно лицо, мгновенно узнаваемы. Это своего рода знак статуса и благополучия. Ведь, например, в среднем филлеры для щек и губ стоят около 17 тысяч рублей за один укол. Одного укола хватает на 6-12 месяцев. А такую сумму может позволить себе не каждая красавица.

kyliejenner Пухлые губы и щеки, как у рыбы фугу, стали предметом гордости

Пластический хирург также отметил, что, если раньше пластика считалась чем-то сокровенным и все ее старались скрыть, то теперь, девушки, перенесшие хирургическое вмешательство, напротив выпячивают сей факт напоказ. "Пухлые губы и щеки, как у рыбы фугу, стали предметом гордости", - констатировал специалист.

kyliejenner Дополняют "лицо богачки" густо нарисованные черные брови и нарощенные ресницы

Дополняют "лицо богачки" густо нарисованные черные брови и нарощенные ресницы. Красотки активно хвастаются всем этим великолепием в соцсетях на зависть менее успешным девушкам.