2019-03-18T20:08:43+03:00
Звезды

"Лицо богачки" Кайли Дженнер стало любимой пластикой девушек

После таких операций все красотки похожи друг на друга
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кайли Дженнер.Кайли Дженнер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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"Лицо богачки" стало главным трендом в пластической хирургии в 2019 году. Процедура включает в себя три этапа: филлеры, инъекции ботокса и химический пилинг.

"Данная операция особенно популярна у девушек в возрасте от 20 до 29 лет. Одной из целей пластической операции является внешняя схожесть с самой молодой миллионершей в мире - Кайли Дженнер", - цитирует The Sun доктора Дирка Кремера.

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Девушки мечтают быть похожими на самую молодую миллионершу в мире Кайли Дженнер
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По словам британского хирурга, процедура включает в себя филлеры (используются в контурной пластике), химический пилинг (удаление омертвевших клеток верхнего слоя кожи с использованием кислот) и инъекции ботокса. В определенных кругах эстетика лоснящегося лица богачки - это как новая сумка люксового бренда.

При этом после таких операций все девушки на одно лицо, мгновенно узнаваемы. Это своего рода знак статуса и благополучия. Ведь, например, в среднем филлеры для щек и губ стоят около 17 тысяч рублей за один укол. Одного укола хватает на 6-12 месяцев. А такую сумму может позволить себе не каждая красавица.

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Пухлые губы и щеки, как у рыбы фугу, стали предметом гордости
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Пластический хирург также отметил, что, если раньше пластика считалась чем-то сокровенным и все ее старались скрыть, то теперь, девушки, перенесшие хирургическое вмешательство, напротив выпячивают сей факт напоказ. "Пухлые губы и щеки, как у рыбы фугу, стали предметом гордости", - констатировал специалист.

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Дополняют "лицо богачки" густо нарисованные черные брови и нарощенные ресницы
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Дополняют "лицо богачки" густо нарисованные черные брови и нарощенные ресницы. Красотки активно хвастаются всем этим великолепием в соцсетях на зависть менее успешным девушкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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