Сам себе электростанция: Как инженер из Калининграда заставил энергосчетчик крутиться в обратную сторону

Россияне привыкли к тому, что электричество (и другие тарифы) с каждым годом дорожает. Мы все исправно за это платим. А куда деваться?! Без энергии никуда. Но! Если ваш электросчетчик вертится в обратную сторону (и речь не о мошеннической схеме), то вам все равно - и вы даже в плюсе. Счетчик у одного из домов в Калининграде уже несколько лет так и делает.

А скоро зарабатывать на производстве энергии сможет любой житель страны.

ДОМ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Знакомьтесь - Сергей Рыжиков. В первую очередь он инженер и хозяин трехэтажного особняка в Калининграде со всеми этими телевизорами, стиральными машинками, в общем, нехило потребляющими электричество штуковинами. Особняк, в свою очередь, является первым частным домом России на солнечных батареях, которому можно отдавать излишки обратно в городскую сеть.

На прибыль Сергей Рыжиков не рассчитывал. Просто хотел решить сложную инженерную задачу и победить систему. Удалось.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сергей сидит на кухне и гладит кота. Машина сварила нам кофе, посудомойка гудит и моет посуду.

- Вот лампочки сейчас горят, - завожу разговор. - Это солнечная энергия все?

- Ну как же? Пасмурно сегодня. Электричество из городской сети.

- Тогда в чем фишка?

- Смотри...

Мы отправляемся на мансарду, где стоит небольшой агрегат. На его экране бегают циферки. Эта коробка и заставляет счетчик крутиться в обратную сторону.

- Идея состояла в том, чтобы жители дома вообще не знали, от чего он сейчас работает. Я просто живу, а дом сам выбирает, от чего ему питаться: от солнечной энергии или от городской сети. Еще есть аккумуляторы, позволяющие дому работать совершенно автономно двое суток.

Загвоздка в том, что установка Сергея в солнечный летний день вырабатывала 32 кВт/час, а расход на домашние нужды был от силы 10 кВт/час. Нужно было куда-то деть лишние 22 киловатта в час плюс придумать, что делать зимой, когда световой день короче, с солнечными днями проблемы, а самые крутые на тот момент аккумуляторы были очень дорогими.

- Мне нравилась сама мысль жить на солнечной энергии. Это офигенно. Поэтому я и решил эту идею реализовать, - улыбается Сергей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697890" frameborder="0"></iframe> Хозяин дома на солнечных батареях в Калининграде.Виктор ГУСЕЙНОВ

ЭНЕРГЕТИКИ ПОШЛИ НА ЭКСПЕРИМЕНТ

Изучив зарубежный опыт, Сергей понял, что весь проект будет логичен только в том случае, если бОльшую часть года он будет скидывать лишние киловатты в городскую сеть, а в зимние месяцы будет брать электричество оттуда. Со своим проектом он отправился к энергетикам, к тому же они бы и сами скоро к нему пришли с вопросом: «Чего это ты нам перестал деньги платить?»

- У Сергея на тот момент все было сделано с инженерной точки зрения на высшем уровне, - рассказывает Леонид Михайлов, который в 2014 году заведовал электросетями Калининграда.

- Проблема заключалась в том, что на тот момент для его проекта не было никакой законодательной базы.

Сергей: "Мне нравилась сама мысль жить на солнечной энергии. Это офигенно".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обычно чиновники не любят связываться с чем-то, что никак не прописано в нормативах. Такие люди, как Сергей, для них - головная боль. Но Михайлову было любопытно, как все сработает.

- Я согласовал с местным энергосбытом этот эксперимент. Никаких финансовых обязательств никто на себя не брал, Сергей просто бесплатно предлагал сбрасывать излишки в сеть. Энергосбыт пошел навстречу, просто полуофициально договорились минусовать от его счета ту энергию, которую он выдаст.

Пять месяцев ушло на то, чтобы подключиться к городской сети, добыть счетчик, сертифицировать его.

- Ко мне приехала бригада, мы все подключили - и счетчик закрутился в обратную сторону! Никто не видел до этого таких чудес! - говорит Сергей.

Счетчик в доме Сергея уже несколько лет крутится в обратную сторону.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗВОНОК ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА

После того как все заработало, он написал подробнейший пост в своем блоге.

И понеслось!

- Нам в офисе просто оборвали телефон, - рассказывает Михайлов. - Тысячи людей звонили и хотели узнать, где я взял нормативную базу, чтобы все это законно подключить. Особенно много звонков поступало с юга России, где солнца больше. Я замучился отвечать, что все это только эксперимент.

Но случилось второе маленькое чудо - среди звонивших был и человек из правительства, которому тоже было любопытно, как все это работает. Более того, его интересовало, что правительство может сделать для того, чтобы все это стало законным.

В феврале этого года законопроект о микрогенерации прошел первое чтение в Госдуме. Когда его окончательно примут, стать микроэлектростанцией сможет любой россиянин.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

За сколько окупится?

На вопрос, сколько стоило заставить счетчик крутиться в обратную сторону, Сергей только улыбается и говорит, что по курсам 2014 года, когда проект только затевался, выходило, что полностью окупится он лет через двадцать. Но за это время солнечные батареи подешевели...

КАК У НИХ?

В странах Западной Европы 50% энергии солнца генерируется домашними хозяйствами. По данным немецкой компании sonnenBatterie, около 1,7 млн человек в Германии используют солнечные мини-электростанции для производства энергии и отпуска ее излишков в сеть.

ОФИЦИАЛЬНО

4 наивных вопроса про закон о микрогенерации

Отвечает статс-секретарь - заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко.

1. Зачем нужен закон?

Он устанавливает правовые основы (которых сейчас нет) для взаимоотношений владельца частного дома с источником малой генерации (в проекте - до 15 кВт-ч) со сбытовой и сетевой компаниями. Это комплекс вопросов - является ли такая деятельность предпринимательской, надо ли платить налоги, какие особенности техприсоединения, как учитывать потребление от сети и выдачу излишков обратно в сеть. Нужны изменения в Налоговый кодекс, в подзаконные акты правительства и т. д.

2. Как проект Сергея повлиял на его принятие?

Он, по сути, стал прецедентом. Оснащать свои дома солнечными батареями или ветряками никто не запрещал - пожалуйста. А вот договориться со сбытом и с сетями на прием выработанной объектом генерации излишней электроэнергии - это тот случай, когда энтузиазм обеих сторон процесса переломил бюрократию. До последнего времени потребителями такого оборудования были энтузиасты, которые перешли на собственные ВИЭ, исходя из соображений экологичности. Как те, кто, например, покупает автомобили «Тесла».

Минэнерго вместе с экспертами еще с 2014 года прорабатывало вопрос, как стимулировать потребителей, как поддержать производителей оборудования и как законодательно закрепить такую конструкцию. В 2017 году дорожная карта была утверждена правительством.

3. Зачем это властям?

Государство этим проектом решает несколько задач - поддерживает развитие экологически чистой энергетики, дает стимул российской промышленности, сглаживает пиковые нагрузки в системе, стимулирует потребителя к бережному отношению к энергии. В общем, комплексный проект.

4. Какие плюсы для обычного человека, который решит сделать подобное?

Это конкретное денежное выражение - например, снижение в платежке цены электроэнергии до нуля, а в каких-то случаях даже выход в плюс. Хотя по году с учетом зависимости объекта генерации от климатических особенностей, скорее всего, будет выход то на то.