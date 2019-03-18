Фейк не пройдет: Президент подписал законы о недостоверных новостях и об оскорблении госсимволов

Владимир Путин 18 марта завизировал документ, который запрещает распространение ложной информации, имеющей большое значение для общества, а также поставил свою подпись под законом о том, что за оскорбление госсимволов последует неотвратимое наказание.

Запрещается распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, которая угрожает жизни или здоровью граждан, имуществу или общественной безопасности (яркий пример - фейки о числе жертв в «Зимней вишне» и о массовых волнениях в Кемерове). А также вводится табу на фейки, которые создают помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектам энергетики, связи, промышленности, кредитных организаций.

Появляется такая ложная информация-угроза - генпрокурор или его заместители требуют от Роскомнадзора доступ к таким информационным ресурсам ограничить. Если сетевое издание, получив от Роскомнадзора предупреждение, делает вид, что ничего не проиходит, и фейк не удаляет - издание блокируется (агрегаторы, то есть собиратели чужих новостей, под закон не подпадают). Электронных версий бумажных СМИ закон тоже касается.

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МНЕНИЕ

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