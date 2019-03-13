2019-03-13T19:53:58+03:00
Политика

Злоупотребление свободой

Что не так с двумя принятыми Госдумой и Советом Федерации законами
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Совет Федерации, одобрив законы о неуважении к власти и запрете фейковых новостей, взялся популярно разъяснить - для чего нам дана свободаСовет Федерации, одобрив законы о неуважении к власти и запрете фейковых новостей, взялся популярно разъяснить - для чего нам дана свободаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Красивое название придумали для статьи КоАП - «Злоупотребление свободой массовой информации». Это та самая, по которой вводится наказание «за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации».

Злоупотребляете свободой, граждане.

Вам свобода не для этого вот дана.

А вот для этого, этого и вот этого.

Совет Федерации, одобрив вслед за Госдумой законы о неуважении к власти и запрете фейковых новостей, взялся популярно разъяснить - для чего нам дана свобода. И как следует из логики (и собственно, самого закона) тех, кто свободой злоупотребляет, ее нужно лишать.

Сами того не заметив, законодатели как минимум на уровне лексики съехали лет на 80 назад, когда отдельные группы граждан злоупотребляли терпением советского народа, но своевременно изобличались со всеми последующими.

Надо регулировать быстроменяющееся информационное поле? Надо!

Надо бороться с враньем в интернете? Очень надо!

И с подонками, которые глумились над людьми после «Зимней вишни» в Кемерово или взрыва в Магнитогорске, надо!

Но бороться с этим надо в первую очередь максимальной открытостью, доступностью правдивой информации и авторитетностью мнений людей, стоящих у власти. А не выставлением на углу очередного городового.

Народ, возмущающийся в сети, справедливо боится, что это будет, как говорили в знаменитом фильме, не закон, а кистень. Что власть просто заготовила себе еще одну дубинку, которой будет бить тех, кто мешает или просто говорит неудобную правду. И боится публика не на пустом месте. Хотя бы потому что отлично помнит, чем обернулся «закон о лайках и репостах», который спешно пришлось модернизировать вмешательством президента страны. А некоторые помнят еще и как Валентина Матвиенко рассказывала после, мол, закон-то сам нормальный, но вот правоприменительная практика подкачала. Ну так не надо принимать законы для идеальных правоприменителей, для сферического полицейского в вакууме. Мы же знаем, в каком мире живем.

Оба закона пролетели через две палаты парламента с такой скоростью, как будто без них завтра страна рухнет. А где широкое общественное обсуждение, про которое постоянно говорит президент? Где разъяснение буквы и духа? Где автор этих законов сенатор Клишас во всех ток-шоу с дискуссией и полемикой?

Народ понял одно: если завтра ты напишешь в интернете, что очередной Арашуков вор и убийца, то к тебе придут и посадят за распространение непроверенной информации и неуважение к власти.

Похоже, что скоро начнут штрафовать и за анекдоты... Закон о фейках для этого вполне сгодится.

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Совет Федерации рассмотрит инициативу уже 13 марта, и после подписания президентом она вступит в силу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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