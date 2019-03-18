Поколение 30-летних

Я боюсь, что моя жизнь навсегда ограничится зарабатываем денег и посредственными удовольствиями. Я боюсь, что предам свои юношеские мечты и потеряю свой юношеский максимализм.

Я не могу и не хочу говорить за все поколение, но я могу говорить за себя.

Когда Путин стал президентом, мне было 12. Я жила в Туле с родителями и занималась активно спортом.

Путинская эпоха дала мне все, что у меня сегодня есть.

Я получила «прививку» власти патриотизма в 16, когда попала в Молодую Гвардию.

В 17 я получила свой первый опыт управления, когда создала организацию студентов при Государственной Думе. Тогда я искренне верила, что однажды именно я смогу сделать для России что-то по-настоящему большое.

Но вот, мне уже 30.

Для меня Путинская эпоха, о которой пишет Сурков – это Олимпиада в Сочи, это чемпионат мира по футболу, это Крымская весна.

Это когда Россия – страна возможностей.

Это когда можно находясь под санкциями, провести самый лучший чемпионат мира, это когда не имея доступа к международным деньгам, можно построить космодром и Крымский мост.

Путинская эпоха дала мне возможность получить качественное образование, путешествовать по всеми миру, сделать в 30 отличную карьеру, жить и развиваться.

Но теперь я хочу понять, а что я могу дать своей стране?

Как я могу стать соучастником чего-то по-настоящему масштабного?

Я мечтаю, что в нашей стране будут реализованы такие проекты по значимости, как когда-то было строительство транссибирской магистрали, что появятся новые масштабные проекты в области культуры и искусства. И мне бы очень хотелось, чтобы мое поколение не оставалось в стороне.

И такой ажиотаж вокруг конкурса «Лидеры России», мне кажется подтверждает мои слова, и говорит о том, что я такая не одна.

Когда я смотрю на 90-е, я с завистью понимаю, что тогда, у 30-40 летних Хакамады, Немцова, Чубайса и Кириенко были гигантские возможности и они реально управляли страной. Плохо ли, хорошо, вопрос отдельный. История, как мы знаем, не имеет сослагательного наклонения.

Дерипаска, Абрамович, Прохоров – начали управлять гигантскими бизнесами будучи моими ровесниками.

А чем запомнится мое поколение? Что сделаем мы? А самое главное мы – это кто? Кто они, выдающиеся представители поколения 30-летних в бизнесе, политике, науке, управлении?

Кому предстоит принять управление страной, бизнесом, медиа в будущем?

В мире, например, есть проект журнала Forbes “30 under 30” – это рейтинг молодых людей до 30 лет, которые имеют выдающиеся успехи.

А что, если мы попробуем составить такой рейтинг в России, кем будут эти люди? Ведь именно они во многом будут определять будущее страны. Их взгляды, привычки, ценности.

В свое время, в далеком 2007 году в Молодой Гвардии был проект «Россия 2020», где мы, молодые амбициозные ребята грезили, как в будущем будем управлять Россией.

И вот 2020 год уже послезавтра, и что?

Неужели я, как представитель своего поколения, останусь в истории как «поколение эффективных мальчиков и девочек с ноутбуками»? Или наше время не за горами?

Вот, например, поколение 50-60 летних – это поколение, взявшее в 90-х власть и бизнес в свои руки и эффективно им управляющее.

Поколение 40-50 летних, это во многом поколение, перестройка у которых пришлись на период их взросления, из-за чего свобода, как главная ценность перестройки у многих представителей этого поколения проявилась в извращенной форме – переезда на Гоа и свободы как культа, со всеми его негативными проявлениями.

Мое же поколение 30-40 летних, это поколение современной России. Мы производное Путинской эпохи. Мы эффективны, в меру креативны, в нас есть вера в светлое будущее и нет желания иммиграции, в отличии от предыдущих двух поколений.

Мы любим Россию, мы ценим то что у нас есть и знаем из собственного опыта, что запад не такой уж шоколадный, как думали наши родители.

Как в том анекдоте, не путайте туризм с иммиграцией. Именно с этим связано, что многие 30-летние получив образование за границей, вернулись в Россию.

Возвращаясь к началу, мне бы хотелось понять, как, что, и когда я могу сделать для своей страны? Платить налоги, ходить на выборы или что-то большее?