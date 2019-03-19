2019-03-19T02:05:31+03:00
Звезды

Статус «свободен»: Анджелина Джоли и Брэд Питт нашли способ поскорее завершить свой развод

Экс-супругов уже тошнит друг от друга, и они мечтают поскорее избавиться от брачных уз
Ирина СУХАНОВА
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Анджелина Джоли и Брэд Питт мечтают избавиться друг от друга.Анджелина Джоли и Брэд Питт мечтают избавиться друг от друга.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Развод Анджелины Джоли и Брэда Пита длится уже два с половиной года, и конца и края ему не видно. Экс-супруги уже порядком подустали от бракоразводного процесса и мечтают поскорее завершить его. Актеры никак не могут окончательно договориться об опеке своих шестерых детей, но и помимо родительских обязанностей у них есть что делить. На кону стоит состояние в 400 миллионов долларов, значительная часть которого – это недвижимость. А ее не так-то просто поделить. Кроме того, у бывших супругов есть общий бизнес. Питт и Джоли могут годами кормить адвокатов и сражаться в суде, но они решили поступить иначе. Анджелину и Брэда уже тошнит от неопределенного семейного положения – ведь они давно не вместе, но официально все еще супруги. Артисты решили попросить суд поскорее развести их и, наконец, изменить свой статус на «свободен».

Питт и Джоли хотят, чтобы судья развел их до принятия решения по всем другим юридическим вопросам. Это называется бифуркация – разделение судебного процесса на две части. Сначала суд выносит решение по семейному статусу, а уже потом рассматривает имущественные вопросы и опеку над детьми. Официально Анджелина и Брэд перестанут считаться мужем и женой, но им придется по-прежнему решать в суде все остальные вопросы.

- Они оба будут считаться разведенными и одинокими, но им все равно придется вести переговоры об окончательном решении суда, включая раздел имущества и опеку, - рассказал источник протала Page Sixe. – Они не хотят больше быть друг другу мужем и женой, они хотят двигаться дальше.

Экс-супруги никак не могут поделить имущество и детей. Фото: EAST NEWS

Экс-супруги никак не могут поделить имущество и детей.Фото: EAST NEWS

Напомним, в начале декабря 2018 года прессе стало известно, что 55-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли подписали соглашение об опеке. 4 декабря должно было состояться очередное слушание, но актеры смогли полюбовно договориться о том, как они будут воспитывать своих отпрысков.

Ранее сообщалось, что Анджелина почти два года настаивала на единоличной опеке, в то время как Брэд всегда хотел воспитывать детей на равных правах с бывшей женой и проводить с ними половину времени. Сейчас шестеро отпрысков (17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс) живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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