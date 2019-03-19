2019-03-19T02:30:05+03:00
Звезды

Сама такая: Джонни Депп передал суду 87 видео, доказывающих, что Эмбер Херд избивала его

Актер утверждает, что бывшая жена колотила его руками и ногами, а однажды даже отхватила ему палец осколком бутылки
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джонни требует от Эмбер в суде 50 миллионов долларов.Джонни требует от Эмбер в суде 50 миллионов долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Судебный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд набирает обороты. Сначала актер подал иск против бывшей супруги, обвинив ее в клевете. Мол, Эмбер оклеветала его, заявив, что он бил ее во время их брака. 55-летний артист потребовал от 32-летней экс-супруги 50 миллионов долларов компенсации: Джонни настаивает, что ложные обвинения Херд похоронили его деловую репутацию и лишили выгодных ролей. А теперь дело приняло новый оборот: юристы Деппа предоставили суду 87 видеозаписей, доказывающих, что это Эмбер избивала Джонни и всячески оскорбляла его.

Записи были сделаны камерами домашнего видеонаблюдения, сообщает портал Lad Bible. Ролики показывают, что Эмбер сама провоцировала мужа: голливудская красотка задирала мужа и провоцировала конфликт. Актриса не раз колотила супруга руками и ногами, а бедняжка Джонни вынужден был защищаться.

Самым драматичным эпизодом в их совместной семейной жизни стал момент, когда Эмбер отхватила супругу кончик пальца осколком водочной бутылки. Супруги ссорились, и Эмбер кинула в Джонни бутылкой водки. Та разбилась, и осколок отсек артисту кончик пальца. После этого звезде «Пиратов Карибского моря» потребовалась помощь хирургов. Артист не обратился за медицинской помощью сразу же, в течение 24 часов, и врачам не удалось пришить ему кончик пальца. Хирургам пришлось закрывать обрубок лоскутом кожи, взятым с руки Деппа. Джонни лишился пальца всего через месяц после свадьбы с Эмбер, в марте 2015 года. Уже тогда супруги начали сильно ругаться. Из-за увечья Джонни приостановил съемки продолжения фильма «Пираты Карибского моря». Несколько недель актер появлялся на публике с черной повязкой на руке.

Напомним, Эмбер Херд обвинила своего супруга в побоях и написала заявление в полицию 21 мая 2016 года. Позже актриса подала на развод и раздел имущества. Она пыталась отсудить у Деппа 20 миллионов долларов, пентхаус, автомобиль Рендж Ровер и 50 тысяч долларов алиментов ежемесячно. Однако в итоге получила только 7 миллионов долларов, которые полностью отдала на благотворительность.

Адвокаты Деппа уверяют, что Херд начала изменять Деппу с Илоном Маском уже через месяц после свадьбы. Фото: Инстаграм.

Адвокаты Деппа уверяют, что Херд начала изменять Деппу с Илоном Маском уже через месяц после свадьбы. Фото: Инстаграм.

По словам знакомых пары, Джонни постоянно ревновал Эмбер. И, видимо, не без основания. В том же иске, который Депп подал сейчас к экс-супруге, утверждается, что актриса начала изменять мужу уже через месяц после свадьбы. Пока Депп бы на съемках, Эмбер закрутила роман с миллиардером Илоном Маском. Представители Маска и Херд, впрочем, обвинения в измене отрицают.

Пока Джонни воюет с бывшей женой в суде, Эмбер закрутила новый роман. Актриса положила глаз на 45-летнего аргентинского режиссера Андреса Мускетти. Папарацци сфотографировали пару, обменивающуюся поцелуями, на улицах Лос-Анджелеса. Мускетти – аргентинец с итальянскими корнями. Он известен своими фильмами ужасов: режиссер снял в Голливуде картины «Мама» и «Оно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Джонни Депп, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
«У нас не было даже опасений, это ведь не рак и не СПИД»: Лена Ленина рассказала, как ее мама консультировала Юлю Началову по лечению подагры
По словам писательницы и светской львицы, никто не мог подумать, что жизнь певицы оборвется в больнице из-за несмертельных болезней
Новости 24
Трамп отдал четверть своей годовой зарплаты министерству внутренней безопасности США
В США затопило базу ВВС с "самолетами судного дня"
Порошенко заявил, что не собирался "варить кашу" с Путиным
Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России
Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО
Путин назвал условия отмены Россией ответных санкций против ЕС
В Севастополе зарплата за пять лет выросла в 2,3 раза
Путин подписал закон о цифровых правах
Гендиректора Warner Bros. уволили из-за секс-скандала
МИД РФ призвал ЕС и НАТО признать выбор жителей Крыма
В США оценили российский пулемет Калашникова
В Киеве подожгли еще один магазин Roshen
NASA купит у Роскосмоса места в "Союзах" для своих астронавтов
В Крыму оценили важность присоединения полуострова к России
Вучич попросил помиловать задержанных оппозиционеров в Сербии
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте
В Севастополе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили грандиозным фейерверком
Путин рассказал, что лично для него значит воссоединения Крыма с РФ
Путин задал Киеву вопрос на украинском языке
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви рассказал о своей жизни в СИЗО
Глава чеченского "Мемориала" получил 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
МИД РФ: Россия признала Македонию под новым названием
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
Путин: Крымская весна показала миру, что Россия умеет себя защищать
Сахалинская область получила от Минобороны земельные участки для строительства жилья, школ и детских садов
Эксперт высказался о предложении США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Путин о ситуации на Украине: Россия будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует
Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем