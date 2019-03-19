Сама такая: Джонни Депп передал суду 87 видео, доказывающих, что Эмбер Херд избивала его

Судебный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд набирает обороты. Сначала актер подал иск против бывшей супруги, обвинив ее в клевете. Мол, Эмбер оклеветала его, заявив, что он бил ее во время их брака. 55-летний артист потребовал от 32-летней экс-супруги 50 миллионов долларов компенсации: Джонни настаивает, что ложные обвинения Херд похоронили его деловую репутацию и лишили выгодных ролей. А теперь дело приняло новый оборот: юристы Деппа предоставили суду 87 видеозаписей, доказывающих, что это Эмбер избивала Джонни и всячески оскорбляла его.

Записи были сделаны камерами домашнего видеонаблюдения, сообщает портал Lad Bible. Ролики показывают, что Эмбер сама провоцировала мужа: голливудская красотка задирала мужа и провоцировала конфликт. Актриса не раз колотила супруга руками и ногами, а бедняжка Джонни вынужден был защищаться.

Самым драматичным эпизодом в их совместной семейной жизни стал момент, когда Эмбер отхватила супругу кончик пальца осколком водочной бутылки. Супруги ссорились, и Эмбер кинула в Джонни бутылкой водки. Та разбилась, и осколок отсек артисту кончик пальца. После этого звезде «Пиратов Карибского моря» потребовалась помощь хирургов. Артист не обратился за медицинской помощью сразу же, в течение 24 часов, и врачам не удалось пришить ему кончик пальца. Хирургам пришлось закрывать обрубок лоскутом кожи, взятым с руки Деппа. Джонни лишился пальца всего через месяц после свадьбы с Эмбер, в марте 2015 года. Уже тогда супруги начали сильно ругаться. Из-за увечья Джонни приостановил съемки продолжения фильма «Пираты Карибского моря». Несколько недель актер появлялся на публике с черной повязкой на руке.

Напомним, Эмбер Херд обвинила своего супруга в побоях и написала заявление в полицию 21 мая 2016 года. Позже актриса подала на развод и раздел имущества. Она пыталась отсудить у Деппа 20 миллионов долларов, пентхаус, автомобиль Рендж Ровер и 50 тысяч долларов алиментов ежемесячно. Однако в итоге получила только 7 миллионов долларов, которые полностью отдала на благотворительность.

Адвокаты Деппа уверяют, что Херд начала изменять Деппу с Илоном Маском уже через месяц после свадьбы. Фото: Инстаграм.

По словам знакомых пары, Джонни постоянно ревновал Эмбер. И, видимо, не без основания. В том же иске, который Депп подал сейчас к экс-супруге, утверждается, что актриса начала изменять мужу уже через месяц после свадьбы. Пока Депп бы на съемках, Эмбер закрутила роман с миллиардером Илоном Маском. Представители Маска и Херд, впрочем, обвинения в измене отрицают.

Пока Джонни воюет с бывшей женой в суде, Эмбер закрутила новый роман. Актриса положила глаз на 45-летнего аргентинского режиссера Андреса Мускетти. Папарацци сфотографировали пару, обменивающуюся поцелуями, на улицах Лос-Анджелеса. Мускетти – аргентинец с итальянскими корнями. Он известен своими фильмами ужасов: режиссер снял в Голливуде картины «Мама» и «Оно».