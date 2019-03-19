Юбилей Валерия Леонтьева: Пока я колесил по стране, все титулы разобрали

В конце 90-х, когда у сегодняшнего юбиляра спросили: «Что будет о вас написано в энциклопедии через 100 лет?» - Валерий Леонтьев не задумываясь ответил: «Популярный певец, чье творчество характеризуется большой самоотдачей и заразительностью, который себя не жалел. Хочу, чтобы обо мне вот так было написано».

Он действительно, как в своем хите из 80-х, «все бежит, бежит, бежит», без пауз, без демонстративных уходов со сцены. Хотя почти все его ровесники (и даже более молодые артисты) уже несколько раз попрощались с карьерой и так же вернулись.

Скромный книголюб

Несколько лет назад я спросила у Валерия Яковлевича про его райдер. Он рассмеялся:

- Иногда организаторы гастролей извиняются, мол, у нас один лимузин в городе, и тот сломался. Я интересуюсь: «У машины, которую вы за мной прислали, есть колеса? Колеса крутятся? Она едет? Тогда поехали!»

Слова мэтра подтверждает и концертный промоутер Сергей Лавров.

- Список запросов у Валерия Яковлевича очень простой. Единственная блажь - Леонтьев просит, чтобы в номере окна были заклеены черными пакетами. Мы бегали в супермаркет, искали пакеты. Разные байки на этот счет ходили, мол, у артиста после салонов красоты глаза не закрываются. Но на самом деле причина в другом - постоянная смена часовых поясов в туре. Особенно если прилетаешь во Владивосток. С заклеенными окнами ему легче выспаться, - рассказывает Сергей Лавров. - Еще в его райдере всегда указаны две бутылки сухого белого вина. Но сам он не пьет - угощает коллектив. А ест Валерий Яковлевич мало. В основном постную говядину, поэтому, наверное, такой стройный. Один раз подали Леонтьеву на гастролях непрожаренное мясо. Я заметил, хотел заставить повара принести другой стейк. А Валерий Яковлевич запретил: «Сергей, ни в коем случае не устраивайте скандал!»

Еще меня всегда поражало, что он круглосуточно читает. Всегда с книгой. Его жена Люся живет последние двадцать лет в Майами. Валерий Яковлевич там обустроил дом, а Люся занимается хозяйством. И вот, когда он летел в очередной раз к жене, взял с собой в отпуск чемодан книг. На границе его остановили. Приняли за контрабандиста. Полицейские подумали, что он там что-то запрещенное перевозит. А он просто книголюб. На гастроли тоже тащит книги чемоданами.

- У меня есть замечательные питерские поклонники, которые, зная о моей любви к книгам в стиле фэнтези, постоянно присылают мне новинки - очередную книгу о загадочных, неизведанных мирах. Мне вообще мистика интересна, - признался как-то мне в интервью для «КП» сегодняшний юбиляр. - Мне вообще интересно то, что не изведано, что нельзя потрогать руками.

Валерий Леонтьев выступает на заключительном концерте XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 1985 год. Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Пугачева и Киркоров вылетают на банкет

- Валерий Леонтьев - из немногих артистов, про которого невозможно сказать что-то плохое: не скандальный, не склочный, без какого-либо пафоса. Хотя собирает дворцы спорта, но это не давало ему повода для капризов. Он живет ради сцены и зрителя. Его кассовый концерт стоит миллион, и у него везде аншлаги, - говорит про юбиляра промоутер Сергей Лавров. - Плюс у него текучки нет в коллективе. С ним работают те же люди, которые были с ним и двадцать лет назад.

- Я заметил, что кого у нас только на эстраде нет. И Примадонна, и Король, и Императрица, и Золотой голос России, и Принц серебряный… - на одном из недавних концертов рассуждал Валерий Яковлевич. - Пока я ездил с концертами от Геленджика до Урала, все звания успели расхватать. Так я и остался без титула. Ну ничего, на меня вроде и так народ ходит, - смеется артист.

По традиции свой день рождения Валерий Яковлевич отметит на сцене в своем любимом Санкт-Петербурге.

- А после будет банкет в одном крутом питерском ресторане. Праздничный ужин Валере и его гостям подарит один местный олигарх, это в его заведении будет накрыта юбилейная поляна, - рассказывает бывший администратор Леонтьева Александр Богданович. - Алла Пугачева обещала прилететь на юбилей. Филипп Киркоров тоже планирует поздравить своего любимого певца. Ну и, конечно же, прилетит из Майами жена Валеры Люся.

Очень личное

«Мы жили за сценой, а костюмы Валера шил себе сам»

- Валера - очень добрый и чуткий человек, мне с ним очень хорошо. Он с возрастом стал человеком, который избегает общества. Но, несмотря на это, на своих близких людей он всегда найдет время. А как он рассказывает анекдоты! - нахваливает мужа Людмила Исакович.

Они познакомились в 70-е. Людмила была руководителем ансамбля «Эхо», который стал для тогда еще начинающего певца Леонтьева трамплином на музыкальный олимп.

- Мой муж всегда верил в себя, - рассказывала мне супруга Леонтьева. - И я его всю жизнь поддерживала, переживала за него. Валера - очень чувствительный человек, тонкий. Многие другие артисты, сталкиваясь с трудностями, ломались: спивались, бросали творчество, уходили со сцены. Валера не такой. Хотя, конечно, власти ему очень сильно мешали. То пытались урезонить насчет чрезмерно экстравагантного внешнего вида, и Валере приходилось какими-то немыслимыми способами раскручивать себе волосы, чтобы не было кудрей. Постоянно были придирки по поводу концертных костюмов, которые, кстати, Валера по первому времени шил себе сам. Жили мы тогда за сценой в нашей местной филармонии, где выступали по вечерам.

Как-то раз моего будущего мужа сняли для новогоднего «Огонька», что по тем временам для молодого артиста было очень престижно. Он сидел, весь вечер ждал, что его покажут. Но его номер вырезали. Валера до такой степени расстроился, что всю ночь плакал. Но не сдался. А когда я в первый раз увидела его выступление по телевизору, то подбежала к экрану и поцеловала его - даже смешно это все вспоминать!

Людмила Исакович была руководителем ансамбля «Эхо», где пел Валерий Леонтьев, и вот уже 40 лет его верная жена.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

«Пришлось сделать выбор: пить или петь»

В своих мемуарах, которые он выпустил в конце 90-х, назвав их скромно «Валерий Леонтьев», сегодняшний именинник откровенно рассказал поклонникам, как он выглядит вне сцены и почему так мало рассказывает о личном.

- У меня были такие трикотажные шаровары типа тренировочных, в которых я очень любил появляться на репетициях. Долго мне они служили, удобные штаны были. Хотя уже были в нескольких местах прожжены сигаретой, заштопаны. Я бы, может, и по сей день их носил, если бы однажды клавишница Оля не сказала: «Слушай, когда ты снимешь эти позорные портки? Нам уже всем стыдно! На тебя люди смотрят - на вокзалах, в самолетах… Если сам их не выбросишь, я их заберу и сожгу!» Это к вопросу о том, важна ли для меня одежда. Но я, конечно, понимаю, что ранг звезды обязывает хотя бы в торжественных ситуациях выглядеть соответственно. Для этого у меня есть достаточно приличный гардероб.

- Я пил. Много, с удовольствием. Но потом решил, что моя бочка кончилась. Когда это стало мешать работе, возникла дилемма: петь или пить, потому что сочетать то и другое уже не получалось. Пришлось сделать выбор.

- Я живу работой. Мое назначение - нести то, что у меня в душе, в другие души, а не суетиться по поводу уплаты алиментов трем-четырем бывшим женам или устройства детей в престижные вузы. Личная жизнь для меня - второстепенное или третьестепенное дело.