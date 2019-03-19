Две трети старшеклассников занимаются у репетиторов - и все без толку?

Каждый третий российский школьник вынужден заниматься с репетиторами. Как подсчитали аналитики Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), услугами частных преподавателей пользуется 28 процентов семей с детьми-школьниками. В основном среди старшеклассников, по разным оценкам, к репетиторам обращаются от 43 до 65 процентов учащихся. Почему? В школах плохо учат?

Математика - для ЕГЭ, английский - для души

Самые популярные предметы, по которым нанимают репетиторов, - это английский язык и математика(см. таблицу). Но если английский начинают учить чуть ли не с пеленок («в жизни пригодится»), то по математике детей натаскивают целенаправленно к экзаменам.

- В средней школе самый частый запрос у родителей - вытащить ребенка из двоек-троек, затем начинается подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, - рассказывает репетитор по математике Сергей Кузнецов. - Чаще всего проблемы у учеников возникают из-за того, что они не поняли или пропустили какую-то тему, а на ней строится половина остальной программы. Школьные учителя не могут растолковывать каждому все в индивидуальном порядке. У них 30 человек в классе, и программа подгоняет.

Впрочем, с выпускниками все более-менее понятно. Но ведь репетиторов сейчас нанимают даже для первоклассников! И между прочим, занятия для малышей стоят по-взрослому - от 1500 рублей в час, например, за математику.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Репетиторы нужны родителям?

В Рособрнадзоре не раз заявляли, что для сдачи экзаменов на хорошие баллы (и даже на 100 баллов) можно заниматься самостоятельно:

- Все задания, которые есть на ЕГЭ, не выходят за рамки школьной программы, - говорит заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.- Если школьник добросовестно и систематически учится, ЕГЭ он сдаст.

Эксперты также уверены: чаще всего репетиторов нанимают для спокойствия родителей.

- Все родители стремятся обеспечить своему ребенку качественное образование, - считает Елена Авраамова, заведующая лабораторией исследований социального развития РАНХиГС. - Каждый в меру своих возможностей. Почти 80 процентов родителей регулярно делают с ребенком домашние задания, устраивают его в хорошую школу. Есть деньги - оплачивают кружки, дополнительные занятия и репетиторов.

Данные других исследований показывают, что толку от репетиторов... немного. Ученые опросили 3 тысячи 11-классников, их учителей и директоров школ и пришли к неожиданным результатам - эффект от занятий с репетиторами в последние месяцы перед ЕГЭ и на подготовительных курсах очень мал:

- Мы учитывали целый комплекс факторов, которые также могут влиять на результаты госэкзамена - годовые оценки по математике и русскому языку за 10-й класс, успеваемость одноклассников, стаж и категорию учителей, профиль класса, - рассказывает один из авторов исследования, Андрей Захаров, заведующий Международной лабораторией анализа образовательной политики НИУ ВШЭ. - Оказалось, что дополнительные занятия добавляют всего несколько баллов к ЕГЭ. И этот скромный результат выше у тех школьников, кто и так неплохо учился. Двоечникам и троечникам репетиторы помогут слегка подлатать пробелы в знаниях и придадут уверенности в себе - и это даст некоторый плюс к баллам. Но мизерный. На итоговом результате почти не скажется.

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Определитесь, что вам нужно. Наверстать упущенное и подготовиться к экзамену - это разные задачи, так что подготовка тоже будет отличаться. Разобрать непонятые темы с пятиклассником сможет и студент. А вот для решения олимпиадных задачек на ЕГЭ по профильной математике нужен тот, кто на этом специализируется, - учителя-предметники, постоянно варящиеся в теме. Если у ребенка большие пробелы в знаниях, то за пару-тройку месяцев до экзамена ни один репетитор его не натаскает на отлично.

Впрочем, пользу из занятий извлечь можно. Например, репетитор может разобрать с ребенком критерии оценивания ЕГЭ, чтобы его ответы и эссе получили максимальные баллы у проверяющих.