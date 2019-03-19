2019-03-19T13:37:47+03:00
Наука

«Воронье полнолуние» 21 марта 2019 года: Россияне увидят самую большую Луну за месяц

21 марта 2019 года, на «воронье полнолуние», наш естественный спутник ярко продемонстрирует, что началась астрономическая весна
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Вороны каркают? Это к весне.Вороны каркают? Это к весне.
Изменить размер текста:

Московский планетарий сообщает: «19 марта в 22:48 мск Луна пройдет ближайшую к Земле точку своей орбиты. Расстояние до нашей планеты составит 359 380 километров. Жители России в этот день смогут наблюдать самую большую Луну в марте.

Растущая Луна прошла по ярким зимним созвездиям - Тельца, Близнеов, Льва, звездным скоплениям Гиады, Плеяды и Ясли. 19 марта она будет находиться рядом со звездой Регул созвездия Лев.

Растущая Луна прошла по ярким зимним созвездиям - Тельца, Близнеов, Льва, звездным скоплениям Гиады, Плеяды и Ясли. 19 марта она будет находиться рядом со звездой Регул созвездия Лев.

Целиком наш естественный спутник выкатится на небо перед рассветом 21 марта. Случится полнолуние, которое астрономы Московского Планетария назвали «вороньим». Мол, вороны начнут громко каркать, предвещая таким образом конец астрономической зимы.

Астрономическая весна наступит 21 марта 2019 года - в день весеннего равноденствия. Ночью это событие украсит полная Луна. И конечно же, ознаменует.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЗБЕЗ

Светит месяц, светит ясный, светит полная Луна

"Полнолуние, - объясняют в Московском Планетарии, – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, и ее диск, с точки зрения земного наблюдателя, полностью освещен. При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, он находится над горизонтом практически всю ночь.

В полнолуние Луна становится настоящим ночным светилом – свет от нее озаряет темные улочки и тропинки. Эта особенность в древности существенно облегчала жизнь народов, в особенности в южных широтах, где дневной зной мешал работать или путешествовать. По этой причине полнолуния считались знаковыми и даже получали интересные имена, позволяющие отследить смену сезонов".

Фазы Луны.

Фазы Луны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день
Путин выступил за более эффективную защиту прав предпринимателей
Госдума одобрила законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты
ЦБ: Чаще всего деньги выводят в тень представители строительных компаний
В Кремле рассказали об ожиданиях от итогов выборов президента Украины
"Газпром" соединил морскую и наземную части "Турецкого потока"
В Минфине сообщили о масштабных сокращениях чиновников
Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
В одном из кафе на Арбате в Москве произошло задымление
"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на Луну
Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса в Москве
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева
Япония хочет рассмотреть проблему терроризма на саммите G20
В Лас-Вегасе турист выиграл миллион долларов за пять минут
Президент РФС: Не замечал у Погребняка расистских убеждений
Наталия Орейро проведет турне по России с местными музыкантами
В Госдуме не подержали идею с созданием мобильного приложения о российских винах
Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле