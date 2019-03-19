«Воронье полнолуние» 21 марта 2019 года: Россияне увидят самую большую Луну за месяц

Московский планетарий сообщает: «19 марта в 22:48 мск Луна пройдет ближайшую к Земле точку своей орбиты. Расстояние до нашей планеты составит 359 380 километров. Жители России в этот день смогут наблюдать самую большую Луну в марте.

Растущая Луна прошла по ярким зимним созвездиям - Тельца, Близнеов, Льва, звездным скоплениям Гиады, Плеяды и Ясли. 19 марта она будет находиться рядом со звездой Регул созвездия Лев.

Целиком наш естественный спутник выкатится на небо перед рассветом 21 марта. Случится полнолуние, которое астрономы Московского Планетария назвали «вороньим». Мол, вороны начнут громко каркать, предвещая таким образом конец астрономической зимы.

Астрономическая весна наступит 21 марта 2019 года - в день весеннего равноденствия. Ночью это событие украсит полная Луна. И конечно же, ознаменует.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЗБЕЗ

Светит месяц, светит ясный, светит полная Луна

"Полнолуние, - объясняют в Московском Планетарии, – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, и ее диск, с точки зрения земного наблюдателя, полностью освещен. При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, он находится над горизонтом практически всю ночь.

В полнолуние Луна становится настоящим ночным светилом – свет от нее озаряет темные улочки и тропинки. Эта особенность в древности существенно облегчала жизнь народов, в особенности в южных широтах, где дневной зной мешал работать или путешествовать. По этой причине полнолуния считались знаковыми и даже получали интересные имена, позволяющие отследить смену сезонов".