Лучше молодых красоток: 51-летняя Памела Андерсон вернулась к 33-летнему возлюбленному

Голливудская звезда Памела Андерсон и французский футболист Адиль Рами поставили свои отношения на паузу примерно полгода назад. Тогда только-только отгремела новость об их помолвке и о том, что 51-летняя Пэмми даже подумывает родить 33-летнему бойфренду ребенка. И вдруг пара рассталась. Правда, свадьбу-то они отменили, но продолжали мило перебрасываться комплиментами в соцсетях. А месяц назад папарацци сфотографировали Адиля и Памелу за ужином в одном из ресторанов. Размер декольте Андерсон не оставлял никаких сомнений в том, что это свидание. Причем далеко идущее: как сообщает Daily Mail, влюбленные решили не ограничиваться одной встречей и возобновили свои отношения.

- Они вместе уже несколько недель, - рассказал источник из окружения пары.

Правда, вопрос свадьбы влюбленные уже не поднимают. Да и их отношения претерпели некоторые изменения. По словам инсайдера, Адиль старается ограничить общение Памелы со своими родственниками и друзьями. Перестал футболист появляться с Андерсон и на тусовках — говорят, Памела устала от бурного времяпрепровождения спортсмена в ночных клубах и призналась, что такой формат развлечений уже не для нее.

51-летняя Памела по-прежнему впечатляет глубиной своего декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адиль Рами – французский футболист марокканского происхождения, играет за сборную Франции. С Памелой Андерсон он начал встречаться летом 2017 года. Ради молодого бойфренда актриса, не колеблясь, оставила свой дом в Лос-Анджелесе, прежнюю голливудскую жизнь, друзей. Памела переехала к любимому во Францию и поселилась в марсельском особняке спортсмена.

После переезда из Штатов во Францию жизнь Памелы кардинально изменилась. Актриса стала преданной болельщицей – хотя раньше совсем не любила футбол. Андерсон приезжала в Россию на Чемпионат мира по футболу поддержать бойфренда, который играл за сборную Франции. Во всех интервью звезда "Плейбоя" рассказывала, что они с Аделем совсем не ощущают разницу в возрасте.

Адиль Рами (на первом плане) выступает за французскуий футбольный клуб "Марсель".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Адиль очень обо мне заботится, - говорила Памела, - Мы ведем здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор и разногласий. У нас обоих есть собственные дети, Адиль очень хороший человек. Что до моего возраста, то женщина может оставаться сексуальной на любом этапе своей жизни. Адиль часто говорит мне в шутку: «Тебе наверное 30 а не 50? Ну-ка покажи мне свои водительские права, ведь это совершенно невозможно. Есть масса более молодых девчонок, как тебе удается так выглядеть?»

В свои 33 года Адиль — уже дважды отец. У него есть трехлетние близнецы Зейна и Мади, которых футболисту родила Сидони Бьемот – модель, рекламирующая нижнее белье. Сидони и Адиль разошлись всего через несколько месяцев после рождения мальчиков, но спортсмен продолжает заботиться о детях.