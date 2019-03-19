«Два дня подряд сходила с ума»: Изможденную Лизу Боярскую завалили работой

Молодая мама Лиза Боярская в декабре родила второго сына, но долго засиживаться в декрете с новорожденным Гришей не стала. Уже через два месяца после рождения малыша Боярская со своим театром уехала на гастроли в Израиль. Вернувшись из-за границы, Лиза включилась в обычный рабочий график: в родном Малом драматическом театре Санкт-Петербурга она просто нарасхват. В Инстаграме актриса пожаловалась подписчикам, что каждый вечер занята в спектаклях. Елизавета сфотографировалась в театре в редкую минуту отдыха: звезда сцены сидит за столом с чашкой чая и грустно смотрит в объектив.

- Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия, «Гамлет»), на следующий день тебя обманули и бросили (Варя, «Вишневый сад»), потом отравили (Луиза, «Коварство и любовь») , ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина, «Три сестры»), - написала Елизавета. Свой пост актриса сопроводила хэштегом «я люблю свою работу».

lizavetabo Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия Гамлет ),

Боярская занята в четырех топовых постановках театра — с одной стороны, такой востребованности можно только порадоваться. С другой, слишком плотный график может негативно сказаться на самочувствии молодой мамы. Отдавать всю себя сцене и при этом заботиться о маленьком ребенке не так-то просто. Неудивительно, что Лиза очень похудела, и спустя три месяца после рождения сынишки выглядит худее, чем до беременности. Подписчики в комментариях подмечают удивительную хрупкость Боярской и ее беззащитность — уставшая молодая мама выглядит трогательно и нежно, словно девочка.

Усталость от напряженного графика спектаклей усугубляет еще и тот факт, что Лиза фактически живет на два города — Москву и Санкт-Петербург. Елизавета служит в питерском театре, ее муж Максим Матвеев - в столичном. Из-за этого Лизе приходится часто разлучаться с супругом. Боярская выросла в Санкт-Петербурге, но своим домом теперь считает Москву, где живут ее муж и сыновья. Чтобы играть на питерской сцене, ей приходится ездить между двумя городами несколько раз в неделю.

maxim_matveev_ Ох как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения-невероятные!!! #максимматвеев #скалолазы #матвеевы #крошкасын #первыйразскалолаз

Максим Матвеев тоже плотно загружен и в театре, и на съемочной площадке: актер закончил сниматься в картине «Союз спасения» и уже занят съемками в новом фильме, подробностями о котором он пока не делится. Тем, не менее, артист старается уделять много внимания детям, особенно старшему сыну Андрею, чтобы с появлением в семье младшего брата тот не чувствовал себя одиноким. Недавно в Инстаграме артиста появился забавный кадр: они с сынишкой в выходные занялись скалолазанием. А на недавний праздник 8 марта Максим и Андрей приготовили всем женщинам семейства Боярских сюрприз — склеили красивые тюльпаны из бумаги картона. Артист не скрывает, что главное для него — вырастить сыновей счастливыми.

- Хочется, конечно, дать им все, что только можно, полностью выложиться, - рассказал Максим в одном из интервью.