2019-03-19T09:27:26+03:00
Спорт

Евгения Медведева: "Я просто рада быть в Японии, но это не отменяет факта - я буду бороться"

Фигуристка провела очередную тренировку в японском городе Сайтама перед ЧМ-2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в японской Сайтаме во вторник, 19 марта - второй день тренировок спортсменов. И на льду появились сразу все три наших девушки в своей подгруппе - Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова.

Медведева, двукратная чемпионка мира, после окончания тренировки немного пообщалась с журналистами, сказав о своих первых ощущениях перед чемпионатом мира.

- Для меня все по-другому. Каждый момент я чувствую себя намного увереннее в себе. Я чувствую поддержку отовсюду: от моих поклонников, от моей семьи, от моих тренеров и хореографов. Просто посмотрите на них - они здесь. Они всегда со мной, и они дают мне гораздо больше сил, чтобы жить, - говорит в интервью Олимпийскому каналу Евгения Медведева.

При этом, фигуристка заявила твердо о своем намерении сражаться за победу на чемпионате мира:

- Я много и с удовольствием работала перед поездкой сюда. Я рада возможности кататься и ценю возможность радовать своим катанием всех, кто находится здесь, кто сидит здесь на трибунах, своих близких, своих тренеров. Я просто рада здесь быть. Но это не отменяет факта - я буду бороться, - приводит слова фигуристки ТАСС.

Уже завтра, 20 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 пройдет первый прокат - девушки представят короткую программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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