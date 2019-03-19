Расписание чемпионата России по футболу с 22 по 30 тур: "Спартак" примет ЦСКА 22 апреля
Премьер-Лига определилась с датами и временем начала матчей последних туров нынешнего футбольного сезона.
Один из ключевых матчей «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 22 апреля, в 19.00. А нынешние лидеры первенства «Зенит» и ЦСКА сыграют 12 мая на арене в Сант-Петербурге.
СПРАВКА "КП"
3 апреля (среда)
Матч 16 тура
«Оренбург» - «Крылья Советов» 17:00
3, 4 апреля (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.
22 тур
6 апреля (суббота)
«Анжи» - «Динамо» 14:00
«Краснодар» - «Крылья Советов» 16:30
«Спартак» – ЦСКА 19:00
7 апреля (воскресенье)
«Уфа» - «Ростов» 11:30
«Урал» - «Енисей» 14:00
«Рубин» - «Арсенал» 16:30
«Локомотив» - «Зенит» 19:00
8 апреля (понедельник)
«Оренбург» - «Ахмат» 17:00
9, 10 апреля (вторник, среда)
1/4 финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
11 апреля (четверг)
1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
23 тур
12 апреля (пятница)
«Крылья Советов» - «Рубин» 18:30
13 апреля (суббота)
«Енисей» - «Уфа» 11:30
«Арсенал» - «Урал» 14:00
ЦСКА - «Оренбург» 16:30
«Ахмат» - «Локомотив» 19:00
14 апреля (воскресенье)
«Динамо» - «Краснодар» 14.00
«Зенит» - «Анжи» 16:30
«Ростов» - «Спартак» 19:00
16, 17 апреля(вторник, среда)
1/4 финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
18 апреля (четверг)
1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
24 тур
19 апреля (пятница)
«Анжи» - «Ахмат» 19:30
20 апреля (суббота)
«Уфа» - «Арсенал» 11:30
«Оренбург» - «Ростов» 14:00
«Динамо» - «Крылья Советов» 16:30
«Локомотив» – ЦСКА 19:00
«Краснодар» - «Зенит» 21:00
21 апреля (воскресенье)
«Урал» - «Рубин» 16:30
«Спартак» - «Енисей» 19:00
25 тур
24 апреля (среда)
«Ростов» - «Локомотив» 19:00
«Рубин» - «Уфа» 19:30
«Ахмат» - «Краснодар» 19:00
ЦСКА - «Анжи» 19:30
«Зенит» - «Динамо» 21:00
25 апреля (четверг)
«Енисей» - «Оренбург» 16:00
«Крылья Советов» - «Урал» 18:30
«Арсенал» - «Спартак» 20:30
26 тур
27 апреля (суббота)
«Анжи» - «Ростов» 16:30
«Динамо» - «Ахмат» 19:00
28 апреля (воскресенье)
«Уфа» - «Урал» 11:30
«Спартак» - «Рубин» 14:00
«Зенит» - «Крылья Советов» 16:30
«Краснодар» – ЦСКА 19:00
«Локомотив» - «Енисей» 21:00
29 апреля (понедельник)
«Оренбург» - «Арсенал» 17:00
30 апреля, 1 мая (вторник, среда)
1/2 финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
2 мая (четверг)
1/2 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
27 тур
3 мая (пятница)
«Енисей» - «Анжи» 14:00
«Рубин» - «Оренбург» 16:30
4 мая (суббота)
«Урал» - «Спартак» 14:00
«Ахмат» - «Зенит» 16:30
«Арсенал» - «Локомотив» 19:00
5 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Уфа» 14:00
ЦСКА - «Динамо» 16:30
«Ростов» - «Краснодар» 19:00
7, 8 мая (вторник, среда)
1/2 финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
9 мая (четверг)
1/2 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
28 тур
10 мая (пятница)
«Оренбург» - «Урал» 11:30
«Динамо» - «Ростов» 14:00
«Анжи» - «Арсенал» 16:30
«Локомотив» - «Рубин» 19:00
11 мая (суббота)
«Енисей» - «Краснодар» 14:00
«Ахмат» - «Крылья Советов» 16:30
12 мая (воскресенье)
«Спартак» - «Уфа» 16:30
«Зенит» – ЦСКА 19:00
15, 16 мая (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.
29 тур
18 мая (суббота)
«Уфа» - «Оренбург» 14:00
ЦСКА - «Ахмат» 16:30
«Крылья Советов» - «Спартак» 19:00
19 мая (воскресенье)
«Урал» - «Локомотив» 11:30
«Енисей» - «Динамо» 14:00
«Арсенал» - «Краснодар» 16:30
«Ростов» - «Зенит» 19:00
20 мая (понедельник)
«Рубин» - «Анжи» 19:00
22 мая (среда)
Финальный матч Олимп Кубка России 2018/19 гг.
30 тур
26 мая (воскресенье)
ЦСКА - «Крылья Советов» 14:00
«Ахмат» - «Ростов» 14:00
«Зенит» - «Енисей» 14:00
«Динамо» - «Арсенал» 14:00
«Краснодар» - «Рубин» 14:00
«Анжи» - «Урал» 14:00
«Локомотив» - «Уфа» 14:00
«Оренбург» - «Спартак» 14:00
30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье)
Стыковые матчи РПЛ – ФНЛ
29 мая (среда)
Финальный матч Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
1 июня (суббота)
Финальный матч Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
3 - 11 июня
Матчи сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU