2019-03-19T11:27:44+03:00
Спорт

Расписание чемпионата России по футболу с 22 по 30 тур: "Спартак" примет ЦСКА 22 апреля

Стало известно расписание последних туров чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге
Сергей КИРИЛЛОВ
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Один из ключевых матчей «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 22 апреляОдин из ключевых матчей «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 22 апреля
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Премьер-Лига определилась с датами и временем начала матчей последних туров нынешнего футбольного сезона.

Один из ключевых матчей «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 22 апреля, в 19.00. А нынешние лидеры первенства «Зенит» и ЦСКА сыграют 12 мая на арене в Сант-Петербурге.

СПРАВКА "КП"

3 апреля (среда)

Матч 16 тура

«Оренбург» - «Крылья Советов» 17:00

3, 4 апреля (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.

22 тур

6 апреля (суббота)

«Анжи» - «Динамо» 14:00

«Краснодар» - «Крылья Советов» 16:30

«Спартак» – ЦСКА 19:00

7 апреля (воскресенье)

«Уфа» - «Ростов» 11:30

«Урал» - «Енисей» 14:00

«Рубин» - «Арсенал» 16:30

«Локомотив» - «Зенит» 19:00

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» - «Ахмат» 17:00

9, 10 апреля (вторник, среда)

1/4 финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

11 апреля (четверг)

1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

23 тур

12 апреля (пятница)

«Крылья Советов» - «Рубин» 18:30

13 апреля (суббота)

«Енисей» - «Уфа» 11:30

«Арсенал» - «Урал» 14:00

ЦСКА - «Оренбург» 16:30

«Ахмат» - «Локомотив» 19:00

14 апреля (воскресенье)

«Динамо» - «Краснодар» 14.00

«Зенит» - «Анжи» 16:30

«Ростов» - «Спартак» 19:00

16, 17 апреля(вторник, среда)

1/4 финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

18 апреля (четверг)

1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

24 тур

19 апреля (пятница)

«Анжи» - «Ахмат» 19:30

20 апреля (суббота)

«Уфа» - «Арсенал» 11:30

«Оренбург» - «Ростов» 14:00

«Динамо» - «Крылья Советов» 16:30

«Локомотив» – ЦСКА 19:00

«Краснодар» - «Зенит» 21:00

21 апреля (воскресенье)

«Урал» - «Рубин» 16:30

«Спартак» - «Енисей» 19:00

25 тур

24 апреля (среда)

«Ростов» - «Локомотив» 19:00

«Рубин» - «Уфа» 19:30

«Ахмат» - «Краснодар» 19:00

ЦСКА - «Анжи» 19:30

«Зенит» - «Динамо» 21:00

25 апреля (четверг)

«Енисей» - «Оренбург» 16:00

«Крылья Советов» - «Урал» 18:30

«Арсенал» - «Спартак» 20:30

26 тур

27 апреля (суббота)

«Анжи» - «Ростов» 16:30

«Динамо» - «Ахмат» 19:00

28 апреля (воскресенье)

«Уфа» - «Урал» 11:30

«Спартак» - «Рубин» 14:00

«Зенит» - «Крылья Советов» 16:30

«Краснодар» – ЦСКА 19:00

«Локомотив» - «Енисей» 21:00

29 апреля (понедельник)

«Оренбург» - «Арсенал» 17:00

30 апреля, 1 мая (вторник, среда)

1/2 финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

2 мая (четверг)

1/2 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

27 тур

3 мая (пятница)

«Енисей» - «Анжи» 14:00

«Рубин» - «Оренбург» 16:30

4 мая (суббота)

«Урал» - «Спартак» 14:00

«Ахмат» - «Зенит» 16:30

«Арсенал» - «Локомотив» 19:00

5 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Уфа» 14:00

ЦСКА - «Динамо» 16:30

«Ростов» - «Краснодар» 19:00

7, 8 мая (вторник, среда)

1/2 финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

9 мая (четверг)

1/2 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

28 тур

10 мая (пятница)

«Оренбург» - «Урал» 11:30

«Динамо» - «Ростов» 14:00

«Анжи» - «Арсенал» 16:30

«Локомотив» - «Рубин» 19:00

11 мая (суббота)

«Енисей» - «Краснодар» 14:00

«Ахмат» - «Крылья Советов» 16:30

12 мая (воскресенье)

«Спартак» - «Уфа» 16:30

«Зенит» – ЦСКА 19:00

15, 16 мая (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.

29 тур

18 мая (суббота)

«Уфа» - «Оренбург» 14:00

ЦСКА - «Ахмат» 16:30

«Крылья Советов» - «Спартак» 19:00

19 мая (воскресенье)

«Урал» - «Локомотив» 11:30

«Енисей» - «Динамо» 14:00

«Арсенал» - «Краснодар» 16:30

«Ростов» - «Зенит» 19:00

20 мая (понедельник)

«Рубин» - «Анжи» 19:00

22 мая (среда)

Финальный матч Олимп Кубка России 2018/19 гг.

30 тур

26 мая (воскресенье)

ЦСКА - «Крылья Советов» 14:00

«Ахмат» - «Ростов» 14:00

«Зенит» - «Енисей» 14:00

«Динамо» - «Арсенал» 14:00

«Краснодар» - «Рубин» 14:00

«Анжи» - «Урал» 14:00

«Локомотив» - «Уфа» 14:00

«Оренбург» - «Спартак» 14:00

30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье)

Стыковые матчи РПЛ – ФНЛ

29 мая (среда)

Финальный матч Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

1 июня (суббота)

Финальный матч Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

3 - 11 июня

Матчи сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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