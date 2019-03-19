В центре Москвы нашли студента "Бауманки" с огнестрельным ранением из охотничьего карабина "Сайга"
Окровавленное тело мужчины утром во вторник, 19 марта, нашли на детской площадке в центре Москвы, на улице Большая Полянка. По словам очевидцев, рядом с мужчиной лежало охотничье ружье. Прохожие вызвали полицию и "скорую". Но спасти его не удалось. Мужчина умер от полученного ранения до приезда медиков.
- Было очень много крови. Потом приехала полиция, - сообщила очевидец Марина.
По предварительным данным, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием. ЧП попало на видео. Жуткие кадры опубликовала "BAZA". Их сейчас изучают следователи.
В центре Москвы нашли мужчину с огнестрельным ранением из охотничьего карабина "Сайга".
- По данному факту проводится доследственная проверка, - пояснили в правоохранительных органах.
Выстрел был произведен из охотничьего карабина "Сайга". Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Личность мужчины устанавливается.
Как сообщили "КП" собственные источники, погибшим оказался студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Павел Ф.
ИСТОЧНИК KP.RU