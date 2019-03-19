2019-03-19T13:35:38+03:00
Происшествия

В центре Москвы нашли студента "Бауманки" с огнестрельным ранением из охотничьего карабина "Сайга"

Прохожие вызвали полицию и "скорую", но спасти парня не удалось. [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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По предварительным данным, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружиемПо предварительным данным, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием
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Окровавленное тело мужчины утром во вторник, 19 марта, нашли на детской площадке в центре Москвы, на улице Большая Полянка. По словам очевидцев, рядом с мужчиной лежало охотничье ружье. Прохожие вызвали полицию и "скорую". Но спасти его не удалось. Мужчина умер от полученного ранения до приезда медиков.

- Было очень много крови. Потом приехала полиция, - сообщила очевидец Марина.

По предварительным данным, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием. ЧП попало на видео. Жуткие кадры опубликовала "BAZA". Их сейчас изучают следователи.

В центре Москвы нашли мужчину с огнестрельным ранением из охотничьего карабина "Сайга".

- По данному факту проводится доследственная проверка, - пояснили в правоохранительных органах.

Выстрел был произведен из охотничьего карабина "Сайга". Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Личность мужчины устанавливается.

Как сообщили "КП" собственные источники, погибшим оказался студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Павел Ф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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