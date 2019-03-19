2019-03-19T14:20:14+03:00
Происшествия

В Москве кавказцы избили актёра сериала «Универ», который искал любовь на сайте знакомств для геев

Грабители скрылись с места на авто с номерами серии ВАХ
Евгений ОРЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Лавров с 2015 года снимается в кино и рекламеВладимир Лавров с 2015 года снимается в кино и рекламеФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Неприятной неожиданностью закончились поиски партнеров для актёра Владимира Лаврова. Вместо двух накаченных красавцев к нему в квартиру ворвались двое накаченных кавказцев, которые избили и ограбили любителя нетрадиционной любви.

Утро понедельника у 24-летнего Владимира началось необычно. В семь утра он нашел анкеты двух молодых людей, которые, как и он, жаждали телесной близости. По крайней мере, в их профайлах так было указано. Кстати, поиск шел на сайте знакомств BBS ( это такой сайт для людей нетрадиционной ориентации).

Владимир договорился с ребятами о встрече. Было решено провести романтическое утро в компании без девушек. Через час после общения в дверь к актеру позвонили, он пошел открывать, но на свою беду не посмотрел в глазок. На пороге стояли двое кавказцев, которые явно не были настроены на мужской любовный треугольник. Вместо жарких объятий Владимиру прилетело несколько хуков в голову, ну и на комплименты кавказцы тоже расщедрились. Очередь из ударов по голове сопровождалась выкрикиваниями нецензурных оскорблений.

Избитого парня доставили в больницу, где у него диагностировали многочисленные ушибы по всему телу

Избитого парня доставили в больницу, где у него диагностировали многочисленные ушибы по всему телу

- Избитого парня доставили в больницу, где у него диагностировали многочисленные ушибы по всему телу, особенно сильные ссадины были на голове. Грабители забрали у него 2 Айфона, один из них последней модели, двое наручных часов, банковские карты, золотые сережки и кулон с ангелом. Общий ущерб пострадавший оценил в полмиллиона рублей, - сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Оперативники среагировали немедленно: в Москве объявили план «Перехват» и грабителей задержали. Оказалось, что преступники действовали втроём. Теперь Ахмеду, Хамзату и Валиду грозит реальный срок по статье «разбой». Всех троих задержали по горячим следам, а точнее их вычислили по характерному номеру автомобиля Лада Приора. Грабители скрылись с места на отечественном авто с номерами серии ВАХ.

Владимир Лавров с 2015 года снимается в кино и рекламе. Чаще ему попадаются эпизодические роли в сериалах, таких как «След» и «Универ. Новая общага». А еще несколько лет назад Лавров снялся в социальной рекламе «Анти-СПИД».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Меня душили и били до полусмерти»: Петербургский миллиардер впервые после похищения в Абхазии рассказал о 100 днях плена
Бизнесмен, за которого требовали 200 миллионов рублей, заявил, что голливудские блокбастеры меркнут на фоне его жизни, и объяснил, почему он находится в розыске Интерпола за вооруженный захват 40 человек [видео]
"Ребенок играл рядом с мертвой бабушкой и пытался ее разбудить, чтобы она его покормила". Отец мальчика-маугли признался в убийстве собственной матери
6-летний мальчик с самого детства жил в настоящем аду. Его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать. Теперь плохо развитого Мишу отправили в интернат [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день
Путин выступил за более эффективную защиту прав предпринимателей
Госдума одобрила законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты
ЦБ: Чаще всего деньги выводят в тень представители строительных компаний
В Кремле рассказали об ожиданиях от итогов выборов президента Украины
"Газпром" соединил морскую и наземную части "Турецкого потока"
В Минфине сообщили о масштабных сокращениях чиновников
Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
В одном из кафе на Арбате в Москве произошло задымление
"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на Луну
Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса в Москве
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева
Япония хочет рассмотреть проблему терроризма на саммите G20
В Лас-Вегасе турист выиграл миллион долларов за пять минут
Президент РФС: Не замечал у Погребняка расистских убеждений
Наталия Орейро проведет турне по России с местными музыкантами
В Госдуме не подержали идею с созданием мобильного приложения о российских винах
Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле