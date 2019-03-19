В Москве кавказцы избили актёра сериала «Универ», который искал любовь на сайте знакомств для геев

Неприятной неожиданностью закончились поиски партнеров для актёра Владимира Лаврова. Вместо двух накаченных красавцев к нему в квартиру ворвались двое накаченных кавказцев, которые избили и ограбили любителя нетрадиционной любви.

Утро понедельника у 24-летнего Владимира началось необычно. В семь утра он нашел анкеты двух молодых людей, которые, как и он, жаждали телесной близости. По крайней мере, в их профайлах так было указано. Кстати, поиск шел на сайте знакомств BBS ( это такой сайт для людей нетрадиционной ориентации).

Владимир договорился с ребятами о встрече. Было решено провести романтическое утро в компании без девушек. Через час после общения в дверь к актеру позвонили, он пошел открывать, но на свою беду не посмотрел в глазок. На пороге стояли двое кавказцев, которые явно не были настроены на мужской любовный треугольник. Вместо жарких объятий Владимиру прилетело несколько хуков в голову, ну и на комплименты кавказцы тоже расщедрились. Очередь из ударов по голове сопровождалась выкрикиваниями нецензурных оскорблений.

Избитого парня доставили в больницу, где у него диагностировали многочисленные ушибы по всему телу

- Избитого парня доставили в больницу, где у него диагностировали многочисленные ушибы по всему телу, особенно сильные ссадины были на голове. Грабители забрали у него 2 Айфона, один из них последней модели, двое наручных часов, банковские карты, золотые сережки и кулон с ангелом. Общий ущерб пострадавший оценил в полмиллиона рублей, - сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Оперативники среагировали немедленно: в Москве объявили план «Перехват» и грабителей задержали. Оказалось, что преступники действовали втроём. Теперь Ахмеду, Хамзату и Валиду грозит реальный срок по статье «разбой». Всех троих задержали по горячим следам, а точнее их вычислили по характерному номеру автомобиля Лада Приора. Грабители скрылись с места на отечественном авто с номерами серии ВАХ.

Владимир Лавров с 2015 года снимается в кино и рекламе. Чаще ему попадаются эпизодические роли в сериалах, таких как «След» и «Универ. Новая общага». А еще несколько лет назад Лавров снялся в социальной рекламе «Анти-СПИД».